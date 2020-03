Czy Twoja szkoła jest zamknięta? Biuro nieczynne? Firma działa zdalnie? Jakieś ustrojstwo panoszy się w powietrzu, a Ty musisz przez to siedzieć w domu i się nudzić? Absolutnie nie! Zajmij się tym, na co dotychczas brakowało Ci czasu. Oto co robić w czasie kwarantanny.

Zamknęli Ci szkołę bo #koronawirus? To doprawdy straszne

Bum! Zamykają niektóre szkoły, a po nich pewnie instytucje kultury, baseny i inne miejsca publiczne. Część kin już obniżyło ceny za bilety, bo coraz mniej ludzi chce się tłoczyć w zamkniętych pomieszczeniach. Dodajmy do tego jeszcze mecze odbywające się bez publiczności, odwoływane imprezy masowe i inne ciekawe wydarzenia. Słowem: można paść z nudów.

A może jednak nie?

Kwarantanna spadła mi z nieba

Od dawna powtarzasz sobie, że przydałby Ci się urlop? Chcesz paść na kochane wyrko i nie wstawać przez trzy dni? Miła perspektywa prawda? Albo może pograć w końcu na kompie? Obejrzeć seriale na które nie miałeś czasu? Usiąść z książką i filiżanką herbaty i zapomnieć o całym świecie? To pięknie się składa, bo teraz masz taką możliwość. Według najnowszych danych już ponad tysiąc osób jest na przymusowej kwarantannie.

Oto kilka rzeczy, które możesz robić w czasie przymusowej kwarantanny. Pierwsza i podstawowa zasada: potraktuj to wszystko z przymrużeniem oka. Dystans zalecany :). A teraz, do dzieła.

Zacznijmy od najbardziej oczywistych, ale często naszych ulubionych rzeczy.

W końcu będziesz mógł solidnie pograć

Wiadomo jak to jest - na co dzień słyszysz tylko: "skończ grać i weź się za naukę", albo "możesz pograć gdy odrobisz lekcje". Każdy przez to przechodził, ale nie każdy mógł znaleźć sobie doskonałą wymówkę: nie muszę się uczyć, bo #koronawirus.

W co zagrać?

Zobacz też inne premiery gier w marcu 2020. Może zaciekawi Cię coś innego.

Nadrobisz zaległości w serialach i filmach

Tu masz pięknie napisane jakie są nowe seriale i filmy na Netflix i co nowego na HBO GO. Zapoznaj się z listą, a potem idź do kuchni, zrób sobie kawę, herbatę, czy co tam lubisz, siadaj na kanapie, bierz pilot w dłoń, odpalaj swój dobry smart TV i po prostu oglądaj to co lubisz.

Śpieszyć się nie musisz. Kwarantanna raczej szybko się nie skończy. Jeśli inni domownicy nie chcą oglądać tego, co ty, to zawsze możesz włączyć film na dobrym smartfonie.

Pamiętaj tylko, by nie kupować abonamentu YouTube Premium - nie opłaca się nawet w czasach największej nudy. Już lepiej grać w bierki, kapsle lub... nie wiem... umyć podłogi, a kasę dołożyć do jakiejś gry. :)

Malowanie figurek

To proces wymagający precyzji, skupienia i sporej ilości czasu, ale malowanie figurek daje mnóstwo satysfakcji. Mniejsze, większe, pomalowane realistycznie, albo zgodnie z naszą fantazją... nie ważne. Gotowe figurki z gier (lub inne) stanowią domową ozdobę i chlubę kolekcji.

Zawsze brakowało Ci na to czasu? To teraz korzystaj, bo masz go mnóstwo.

Sklejanie modeli

To samo dotyczy sklejanych modeli samolotów, czołgów, helikopterów, statków itp. Tutaj również wkład pracy i czasu bywa ogromny, dlatego warto poświęcić dwa tygodnie na swoje hobby.



źródło: amazon.co.uk

Zapoznaj się z Linuksem

Windows 10 i MacOS to nie jedyne użyteczne systemy operacyjne. Jeśli dotychczas nigdy nie miałeś / nie miałaś styczności z darmowym Linuksem, to teraz warto dać mu szansę. To łatwiejsze niż myślisz! Większość popularnych dystrybucji jest bardzo łatwa do zainstalowania (instalator prowadzi nas krok po kroku). Sam system też może być bardzo ładny, bezpieczny i funkcjonalny, a przy tym wcale nie taki trudny w obsłudze. Początkującym warto polecić np. Linux Ubuntu lub Mint. Dajcie im szansę. Linux forever!



źródło: pl.wikipedia.org

A w razie gdybyście się ekstremalnie nudzili, to nie wiem... skonfigurujcie sobie WineHQ na Linuksie i pograjcie w jakieś Windowsowe gierki. :)

Dobra książka czeka na Ciebie

Zjadasz zapasy strategiczne na wypadek apokalipsy zombie, grasz w ulubione gierki, oglądasz filmy, słuchasz muzyki, popijasz kawusią, patrzysz na puste ulice... Słowem: dni mijają spokojnie.

Może urozmaicić je dobrą książką?

Tutaj znajdziesz dobre czytniki e-booków.

Na wszystkie książki nawet te dwa tygodnie nie wystarczą, choćbyście czytali w prawdziwie mistrzowskim tempie. W każdym razie polecam gorąco, bo dobra książka jest moim zdaniem o wiele lepsza od każdego filmu.

Nowe umiejętności

Zapewne większość czasu kwarantanny spędzisz przed kompem lub smartfonem. Może więc warto zainwestować go w naukę? Spokojnie... Chodzi o naukę tego, co lubisz. Poszerz wiedzę na kursie online - naucz się grać na gitarze, montować filmy, edytować zdjęcia, robić makeup, szydełkować, cokolwiek Cię kręci. Rozwiń się w kierunku, który lubisz.

W sieci mnóstwo jest przeróżnych kursów płatnych i darmowych. Na YouTube też znajdziesz wiele ciekawych porad i lekcji. Wystarczy tylko wpisać odpowiednie hasło.

Ćwiczenia w domu

Dwa tygodnie w domu nie musi być równoznaczne z obrastaniem w tłuszcz. Otwórz YouTube, wpisz "ćwiczenia w domu", albo "trening dla ludzi bez kondycji" i do dzieła. Masę już masz, to teraz popracuj nad rzeźbą ;).

Daj znać w komentarzach co Ty zrobisz, jeśli i na Ciebie spadnie kwarantanna. Co można robić w domu z prądem lub bez. Udanego wypoczynku!

