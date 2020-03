HP 15s to laptop, który powinien się dobrze sprawdzić jako uniwersalny domowy komputer, czy laptop do prac biurowych. Ma odpowiednią wydajność, jest dobrze wykonany, ma wygodną klawiaturę i najpopularniejsze złącza. Nie jest bez wad, ale rekompensuje to rozsądną ceną.

Znaleźliśmy się w sytuacji, w której jeśli tylko możemy, staramy się nie wychodzić z domu i realizować swoje obowiązki znajdując się w bezpiecznych czterech ścianach. Aby to wszystko mogło sprawnie funkcjonować, potrzebny jest jednak odpowiedni komputer, a najlepiej laptop. Ten ostatni nie będzie zajmować dużo miejsca, a w razie potrzeby można łatwo przenosić się z biurka na sofę, czy fotel, nie przerywając pracy lub nauki.

HP 15s to typowy uniwersalny laptop, co w tym przypadku stanowi jak najbardziej pozytywne określenie. Jest atrakcyjnie wyceniony (testowana konfiguracja mieści się w przedziale do 3000 zł), ma duży ekran IPS o przekątnej 15,6 cala i pełnowymiarową klawiaturę.

Producent zdecydował się na zastosowanie podzespołów AMD, które stają się coraz bardziej popularne wśród użytkowników i stanowią alternatywę dla monopolu Intela. Oferują one wydajność, która pozwoli na obsługę wszystkich niezbędnych programów i aplikacji.

Wszystko zatem wskazuje, że laptop ten ma spore szanse stać się sprzedażowym strzałem w dziesiątkę. Czy spełni oczekiwania? Zaraz wszystko Wam krok po kroku omówię.

Specyfikacja techniczna HP 15s-eq0019nw (9PX08EA)

Model HP 15s-eq0019nw (9PX08EA) Cena w dniu testu od 2499 zł (2699 zł w testowanej konfiguracji) Gwarancja 2 lata System operacyjny Windows 10 Klawiatura wyspowa, regulowane podświetlenie Touchpad matowy, gładki Ekran » 15,6", 1920x1080

» IPS, matowy

» maksymalny kąt odchylenia ekranu - 140 stopni Procesor » AMD Ryzen 7 3700U

» 4 rdzenie / 8 wątków

» 2.3 GHz, Turbo 4 GHz, 6MB cache

» technologia 12 nm, TDP 15W Pamięć » RAM: 8 GB, DDR4 2400 MHz

» max 16 GB Karta graficzna » AMD Radeon™ RX Vega 10 Dysk twardy » 512 GB SSD PCIe NVMe M.2

model: Samsung MZVLB512HBJQ Napęd optyczny brak Bateria 39 Wh Wymiary 36 cm x 24 cm x 1,8 cm Waga 1.74 kg Materiały pokrycia obudowy » pokrywa - matowa, aluminium

» ramka ekranu - matowa, tworzywo sztuczne

» panel roboczy - matowy, aluminium i tworzywo sztuczne

» spód i boki - matowe, tworzywo sztuczne Komunikacja bezprzewodowa » Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

» Bluetooth 5.0 Złącza » 1x USB 3.1 typ C (Gen 1)

» 2x USB 3.1 (Gen 1)

» HDMI 1.4b

» czytnik kart pamięci SD

» gniazdo audio combo Dodatkowe funkcje i oprogramowanie » kamerka internetowa

» głośniki stereo

» oprogramowanie: HP Audio Center, Audio Switch, JumStarts, PC Hardware Diagnostics, Privacy Settings, Smart, Support Assistant, System Event Utility

Wygląd i jakość wykonania

HP 15s to przykład na to, czego można oczekiwać po solidnym, uniwersalnym laptopie. Od strony wizualnej nie można mu niczego zarzucić. Obudowa utrzymana jest w przyjemnej dla oka srebrnej stylistyce. Dzięki temu laptop nie tylko prezentuje się estetycznie, ale też łatwo utrzymać go w czystości. Drobinki kurzu, czy odciski palców nie są widoczne na matowej powierzchni, co zdecydowanie zaliczam na plus.

Poszczególne elementy obudowy są dobrze ze sobą spasowane, nie zauważyłem żadnych niedociągnięć, trzeszczenia czy skrzypienia. Pokrywa ekranu oraz boczne krawędzie obudowy wykonano z aluminium. Pozostałe elementy to tworzywo sztuczne w tym samym, srebrnym kolorze, które na pierwszy rzut oka całkiem skutecznie udaje stop metalu.

Całość jest dość solidna, chociaż mocniejszy nacisk na pokrywę ekranu oraz środek klawiatury skutkuje jej uginaniem. W trakcie normalnej pracy nie powinno to w żaden sposób przeszkadzać, ale warto mieć to na uwadze, zabierając laptopa ze sobą.

Skoro zaś przy tym jesteśmy, to cała konstrukcja waży 1,74 kg i w najszerszym miejscu mierzy 18 mm. Nie powinno być więc większego problemu z podróżowaniem z HP 15s w plecaku.

Ekran osadzony jest na pojedynczym zawiasie umożliwiającym jego odchylenie o 140 stopni. To wystarcza, aby wygodnie pracować z laptopem na kolanach. Zawias działa płynnie i dobrze utrzymuje wyświetlacz w ustalonej pozycji, aczkolwiek otwarcie laptopa jedną ręką nie jest możliwe. Trzeba sobie pomóc, przytrzymując jednostkę zasadniczą.

Ramki ekranu są czarne i dość szerokie, szczególnie w górnej części. Ma to jednak swój plus, bowiem kamerka internetowa znajduje się w klasycznym miejscu, czyli nad ekranem.

Złącza

Laptop wyposażony jest w niemal wszystko, czego można aktualnie oczekiwać od nowoczesnego sprzętu. Cieszy zwłaszcza obecność USB 3,1 typu C Gen 1. Do pełni szczęścia brakuje jedynie, aby służyło ono także do ładowania laptopa, ale wszystko w swoim czasie. Oprócz tego na prawym boku jest jeszcze wyjście wideo HDMI 1.4b.

Także po prawej stronie, ale w dolnej części jest ponadto czytnik kart pamięci SD oraz gniazdo audio.

Na drugim boku obudowy są natomiast gniazdo zasilania oraz dwa porty USB 3.1.

Zaskakujący jest jedynie brak złącza sieciowego RJ45. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z laptopem o tych rozmiarach, z pewnością znalazłoby się dla niego miejsce. Poza tym jednak nie mam dodatkowych uwag.

Klawiatura i touchpad

Pisanie okazało się bardzo przyjemnym doświadczeniem. Mamy tutaj pełnowymiarową z panelem numerycznym po prawej stronie. Klawisze są przyjemne w dotyku, pracują cicho, łatwo wyczuwalny jest moment rejestracji kliknięcia.

Być może klawisze są odrobinę zbyt sprężyste, da się też zauważyć, że środkowa część klawiatury ugina się pod mocniejszym naciskiem, ale w ogólnym rozrachunku pracowało mi się na niej wygodnie.

Nie mogło oczywiście zabraknąć podświetlenia klawiszy z regulowaną intensywnością.

Gładzik jest przesunięty nieco na lewo od osi laptopa. Gładka powierzchnia poprawnie i precyzyjnie odczytuje dotyk i ruch palców. Przyciski są zintegrowane z płytką sensoryczną. Ich klik jest dość głośny.

Głośniki

System audio składa się z dwóch głośników stereo. Jakość dźwięku jest poprawna, chociaż brakuje mu głębi i niskich tonów. Grają za to naprawdę głośno, wystarczą do oglądania krótkich filmów, czy szybkiego odsłuchania piosenki, ale na dłuższą metę lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze słuchawek lub zewnętrznych głośników.

Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowe wyniki testów wydajność, kultury pracy, wytrzymałości baterii oraz testu ekranu.