be quiet! Straight Power 11 to jedne z ciekawszych zasilaczy dostępnych w ofercie niemieckiej marki. Sprawdzamy, jak wypada jego usprawniona konstrukcja z certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Zasilacze be quiet! Straight Power 11 spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno recenzentów, jak i samych klientów. Konstrukcje cechują się dobrą jakością wykonania, wysoką kulturą pracy i długą gwarancją. To dobre modele do budowy gamingowego zestawu. Jest jednak pewien problem – od premiery jednostek minęły dwa lata, a konkurencja poszła mocno do przodu.

Niemiecka firma postanowiła więc nadrobić zaległości i niedawno zaprezentowała ulepszone modele Straight Power 11 Platinum, które mają cechować się jeszcze lepszymi parametrami (będą one dostępne równocześnie ze zwykłą serią Straight Power 11). Co wyszło z ulepszenia? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Czym wyróżniają się zasilacze be quiet! Straight Power 11 Platinum?

dostępne modele o mocy 550 W, 650 W, 750 W, 850 W, 1000 W i 1200 W

bardzo wysoka sprawność energetyczna (80 PLUS Platinum)

całkowicie modularne okablowanie

cichy wentylator Silent Wings 3 135 mm

wysoka jakość wykonania

5 lata gwarancji

Nowa seria obejmuje nieco mocniejsze modele. Nadal jednak mamy do czynienia z wentylatorem Silent Wings 3 i całkowicie modularnym okablowaniem. Producent zdecydował się zastosować lepsze komponenty, co przełożyło się na wyższą sprawność energetyczną. Niestety, wzrosła też cena.

Porównanie zasilaczy be quiet! Straight Power 11 650W i Straight Power 11 650W Platinum

Do naszej redakcji trafił Straight Power 11 650 W Platinum, więc prawie najsłabszy przedstawiciel nowej serii - sprawdzi się on w nowoczesnych komputerach z wydajnym procesorem i mocną kartą graficzną (lub dwoma średniej klasy GPU).

Model be quiet! Straight Power 11 650W

(BN282) be quiet! Straight Power 11 650W Platinum

(BN306) Moc znamionowa (szczytowa) 650 W (720 W) 650 W (720 W) Certyfikat 80 PLUS 80 PLUS Gold 80 PLUS Platinum PFC aktywna aktywna Standard: ATX 2.4/EPS12 2.92 ATX 2.51/EPS12 2.92 Okablowanie całkowicie modularne całkowicie modularne Dostępne wtyczki » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 3x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» 2x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 3x MOLEX

» FDD Wentylator Silent Wings 3 135 mm Silent Wings 3 135 mm Współczynnik MTBF 100 000 godzin 100 000 godzin Zabezpieczenia » OCP

» OVP

» UVP

» SCP

» OTP

» OPP » OCP

» OVP

» UVP

» SCP

» OTP

» OPP Wymiary: 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm Gwarancja 5 lat 5 lat Cena 480 zł 550 zł

Porównując stary i nowy model, na pierwszy rzut oka nie uświadczymy zbyt wielu różnic - właściwie mamy do czynienia z nowszą konstrukcją i wyższą efektywnością energetyczną. Nowy model jest droższy o jakieś 70 złotych (przyjdzie nam za niego zapłacić około 550 złotych). Zobaczmy więc jak wypada w praktyce.

Budowa zasilacza

Straith Power 11 650W Platinum dotarł do nas w sporym opakowaniu, na którym umieszczono wszystkie najważniejsze informacje o specyfikacji. Dodatkowe wyposażenie obejmuje modularne wiązki, kabel zasilający, instrukcję obsług, opaski zaciskowe i śrubki montażowe. Jest więc wszystko czego potrzeba.

Zasilacz wygląda bardzo podobnie do zwykłego modelu Straight Power 11. Konstrukcję zamknięto w czarnej metalowej obudowie, a do chłodzenia elektroniki wykorzystano 135-milimetrowy wentylator Silent Wings 3 – został on schowany pod plastikową osłoną z drucianym grillem. Informacje o zastosowanych komponentach znajdziecie na kolejnej stronie artykułu.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, seria Straith Power 11 Platinum cechuje się w pełni modularnym okablowaniem – poszczególne wiązki można podłączyć wg własnego uznania, co ułatwi proces składania komputera.

Wszystkie wiązki wykonano z czarnych przewodów o przekroju 16AWG (PCIe, EPS i częściowo ATX12V 24-pin) i 18AWG (pozostałe), które zabezpieczono gęstym, nylonowym oplotem. Esteci będą więc zadowoleni. Do dyspozycji oddano następujące kabelki:

ATX12V 20+4 pin – długość: 60 cm

EPS12V 4+4 pin – długość: 70 cm

EPS12V 8 pin + EPS12V 4+4 pin – długość: 70/70 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 60/60 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 60/60 cm

4x SATA – długość: 55 + 15 + 15 + 15 cm

3x SATA + MOLEX – długość: 55 + 15 + 15 + 15 cm

przejściówka MOLEX -> FDD – długość: 15 cm

Okablowanie pozwoli podłączyć nawet mocną konfigurację w dużej obudowie. Cieszy dodanie wiązki z dwoma złączami EPS12V, która sprawdzi się w platformach z mocniejszym procesorem. Jedynym mankamentem wydaje się sztywność wiązek (mogłyby być bardziej giętkie).

Moc, sprawność, zabezpieczenia

Testowany przez nas model cechuje się mocą znamionową na poziomie 650 W, ale szczytowo może dostarczyć nawet 720 W. Co ważne, prawie cała moc może zostać przekazana na linie 12 V – jedna doprowadza zasilanie do płyty głównej i dysków (18 A), jedna do procesora (18 A) i dwie do kart graficznych (2x 22 A). Maksymalna obciążalność linii 3,3 i 5 V nie może natomiast przekraczać 120 W (po 24 A).

Obciążenie zasilacza Norma 80 PLUS Platinum (115 V) be quiet! Straight Power 11 650 W Platinum Norma 80 PLUS Titanium (115 V) 10% - 87,65% 90% 20% 90% 91,46% 92% 50% 92% 92,68% 94% 100% 89% 90,35% 90%

Nowa wersja zasilacza cechuje się wyższą efektywnością energetyczną – według pomiarów Plug Load Solutions, sprawność dochodzi do 92,68%, co kwalifikuje jednostkę do certyfikatu 80 PLUS Platinum (dla napięcia wejściowego 115 V). Do „tytanowej” normy zabrakło niewiele.

Producent zadbał o bezpieczeństwo komponentów i zastosował wszystkie najważniejsze zabezpieczenia:

nadprądowe (OCP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy prąd na liniach przekroczy limit określony przez normy ATX

nadnapięciowe (OVP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy napięcie na liniach przekroczy limit określony przez normy ATX

przed zbyt niskim napięciem (UVP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy napięcie na liniach wyjściowych spadnie poniżej określonego limitu

przeciwzwarciowe (SCP) – zabezpieczenie to zapobiega uszkodzeniu zasilacza podczas awarii sieci energetycznej

temperaturowe (OTP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy temperatury przekroczą limit określony przez normy ATX

przeciwprzeciążeniowe (OPP) - zabezpiecza zasilacz przed przeciążeniem, gdy całkowita pobierana moc jest wyższa od obciążenia maksymalnego

Jakie komponenty zastosowano w zasilaczu? Jak Straight Power 11 650W Platinum wypada pod względem poboru mocy i stabilności napięć? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na kolejnych stronach artykułu.