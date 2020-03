Aż 57% Polaków, którzy kupiło w ostatnim czasie telewizor żałuje, że nie kupiło większego telewizora. Telewizory cały czas rosną, a ich ceny maleją. Nie należy się bać dużych telewizorów, tylko cieszyć się kinowymi wrażeniami w domowym zaciszu.

Według badania przeprowadzonego jesienią ubiegłego roku przez firmę Samsung, aż 57% Polaków, którzy kupili w ostatnim czasie telewizor żałuje, że nie wybrało większego. Telewizory cały czas rosną, a ich ceny maleją. Nie należy się bać dużych telewizorów, tylko cieszyć się kinowymi wrażeniami w domowym zaciszu.

Większy ekran, większe doznania i niekoniecznie większy pokój

Gdy płaskie ekrany stawały się powszechne najczęściej sięgaliśmy po 32-calowe ekrany. W 2012 roku gdy trwał proces cyfryzacji telewizji naziemnej popularnością cieszyły się telewizory 40-calowe. Teraz już ponad 81% sprzedaży na dużych europejskich rynkach stanowią telewizory 55-calowe i większe. A to wcale nie jest ostatnie słowo. Wybór modeli 65-calowych i większych jest coraz szerszy i coraz bardziej przystępny.

Zalecana odległość od ekranu 75-calowego telewizora to około 3 metrów lub mniej, aby w pełni poczuć zalety wysokich rozdzielczości (zobacz kalkulator odległości od telewizora w zależności od rozmiaru). Siadając blisko takiego telewizora możemy poczuć się jak w kinie i doświadczyć zjawiska imersji. Zgodnie z lecącą aktualnie reklamą nie oglądać telewizji, a przeżywać to co dzieje się na ekranie. A przecież ekran telewizora to teraz nie telenowele i serwisy informacyjna, a dużo więcej możliwości. Warto zobaczyć choćby nowości na Netflix lub nowe propozycje na HBO GO.

Dlaczego warto wybrać duży telewizor?

Czy 10 cali różnicy to dużo? Jeśli weźmiemy pod uwagę same cyfry 65 i 75 to różnica nie robi żadnego wrażenia. Nawet te 25 cm różnicy nie obrazuje nam tego jak bardzo istotna jest to zmiana i decyzja zakupowa. Dopiero gdy uświadomimy sobie, że 75-calowy telewizor ma o 33% większą powierzchnię ekranu to jest coś. Między 55, a 75 calowym ekranem ta różnica to aż 85% powierzchni ekranu.

W serwisach VOD obecnie możemy cieszyć się filmami w rozdzielczości 4K z HDR, w jeszcze lepszej jakości materiały czekają na nas na płytach. A topowe telewizory oferują rozdzielczość 8K. Telewizory Samsung QLED 8K posiadają zaawansowany procesor, który przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji jest w stanie poprawić obraz z różnych źródeł tak aby wyglądał on lepiej na tak dużym ekranie.

Gracze jeszcze w tym roku dostaną zupełnie nowe możliwości w postaci konsol następnej generacji. PlayStation 5 oraz Xbox Series X wspierać będą wysoką częstotliwość odświeżania i również rozdzielczość 8K, a to sprawi, że rozgrywka na tak dużym ekranie po prostu będzie wskazana.

Aktualnie doświadczamy tego co znaczy siedzieć w domu, doświadczyliśmy zamkniętych sal kinowych. Dlaczego więc tych wrażeń na dużym ekranie nie przenieść we własne zacisze? Móc cieszyć się dużym ekranem zawsze i to niezależnie czy jest dzień i noc. Duży telewizor jest tu znacznie bardziej uniwersalny niż projektor.

Jaki duży telewizor wybrać? Wariant na każdą kieszeń

Ceny dużych telewizorów bardzo stopniały czego doskonałym przykładem jest Samsung QLED Q70R w wersji 75-calowej. To telewizor z technologią kropki kwantowej (QLED), z Bezpośrednim Strefowym Podświetleniem wielostrefowym zaawansowanym tylnym podświetlaniem, widocznym efektem HDR, z 100% natężeniem kolorów (dzięki Quantum Dot), niskim input lag i wieloma innymi rzeczami. To jest produkt z półki wyższej średniej.

Za nieco mniej można kupić model Q60R również należący do rodziny telewizorów QLED, a przecież są jeszcze bardziej przystępne telewizory. Stawiam jednak Q70R za model z wyśmienitym stosunkiem ceny do jakości, który pozwala cieszyć się tym co obecnie oferują serwisy VOD czy obecne konsole.

Jeśli zastanawiasz się, czy telewizor który chcesz kupić nie jest za duży. To na pewno nie jest!

Jeśli chcemy spojrzeć w przyszłość to powinniśmy pomyśleć o ekranie QLED 8K. Samsung Q950R to model oferujący wszystko, to co najlepsze obecnie w telewizorach. Z bardzo wysoką jasnością i niesamowitym przetwarzaniem obrazu. Warto to zestawić z tym co było 5 lat temu. W 2015 roku średniej klasy 75-calowy telewizor Samsung UE75JU6400 kosztował więcej, niż obecnie topowy QLED 8K. Topowy model w 2015 roku to była równowartość nowej Daci Duster. Różnica więc jest nie tyle znacząca, co wręcz powalająca. Sprawiająca, że nawet duży telewizor 8K wydaje się być dziś znacznie bardziej przystępny.

Nie tylko obraz, ale też dźwięk

Warto zwrócić uwagę na to, że kino, także to domowe to nie tylko obraz, ale też dźwięk. Przy zakupie telewizora powinniśmy więc pomyśleć również o zakupie soundbara. To on sprawia, że możemy cieszyć się kompletnymi wrażeniami z seansu czy rozgrywki. Także w technologii Dolby Atmos. Do modelu Q70R dostępny jest też soundbar o takim samym oznaczeniu Q70R. Natomiast flagowym modelem w ofercie Samsunga jest HW-Q90R.

Złota zasada zakupu TV

Myślisz nad zakupem telewizora? Chcesz kupić telewizor tak, aby nie żałować? Wybierz o rozmiar większy niż wcześniej planowałeś. Ta zasada pozwoli naprawdę cieszyć się tym ekranem. Warto też zweryfikować, kwestie cen. Może okazać się, że zakup większego rozmiaru wcale nie będzie wiązał się z dużym wydatkiem. No i to co najlepsze! W 2020 roku 75-calowe ekrany nie są niczym niezwykłym i nie odstraszają swoją ceną.

Materiał powstał we współpracy z Samsung

