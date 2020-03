Jesteś graczem i szukasz szybkiego dysku? A może rozglądasz się za pojemnym dyskiem zewnętrznym? Sprawdź serię dysków WD_BLACK, za których stworzeniem stoi Western Digital.

Akcesoria dla graczy różnią się na dwa główne typy. Pierwszym są te, które widać, te bardziej medialne, jak klawiatury do gier czy myszki gamingowe, a drugim te, których czasem nie widać na pierwszy rzut oka. Do tej drugiej kategorii należą wewnętrzne oraz zewnętrzne dyski WD_BLACK, czyli bardzo szybkie i bardzo pojemne dyski dedykowane bardzo wymagającym graczom. Sprawdźmy, jak prezentuje się ta seria stworzona przez uznaną markę Western Digital, jakie modele obejmuje i kto powinien zdecydować się na zakup.

WD_BLACK, czyli jakość i elastyczna oferta

Chyba nikogo nie trzeba dziś przekonywać do tego, że dysk SSD to w ogromnej większości potencjalnych zastosowań znacznie lepszy wybór niż klasyczny HDD. Brak elementów mechanicznych, większa szybkość zapisu i odczytu danych czy znacznie większa odporność na urządzenia mechaniczne to główne zalety dysków SSD. Rzecz jasna dysk nie wpłynie drastycznie na płynność samej rozgrywki (choć umożliwi jej szybsze rozpoczęcie), ani nie podniesie ilości wyświetlanych klatek na sekundę.

Seria WD_BLACK to prawdziwe ucieleśnienie przytoczonych cech, więc dzięki wybraniu urządzeń od Western Digital możemy być pewni, że gry będą nie tylko instalować się szybciej, ale i szybciej będą się ładować - zarówno sam tytuł, jak i poszczególne lokacje, co ma znaczenie w wielu tytułach, od szybkich strzelanek po rozbudowane gry RPG. W końcu nikt nie lubi oglądać ekranu ładowania, prawda?

Duże pojemności dysków sprawią, że nie będzie trzeba usuwać ogranych już gier, by zainstalować nowe

Warto zwrócić uwagę na elastyczność urządzeń z serii WD_BLACK, w której znaleźć można zarówno dyski wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dzięki dużym pojemnościom, sięgającym nawet 12 TB wybór odpowiedniego modelu sprawi, że zapaleni gracze nie będą więcej musieli odinstalowywać niektórych gier, by zainstalować inne. Szybkość odczytu danych, która może osiągnąć nawet wartość 3400 MB/s zagwarantuje szybkie wczytywanie się gier i skróci czas spędzony w menu. Opisywana elastyczność to nie tylko dane techniczne, ale również bezpośrednie zastosowania, gdyż modele WD_BLACK D10 i P10 występują też w wersjach przygotowanych do rozbudowy biblioteki gier w konsoli Xbox One.

Jakie modele znajdziemy w serii WD_BLACK?

Western Digital zaproponował graczom 4 modele dysków SSD, choć dwa z nich są dedykowane zarówno do pracy z komputerami PC, jak i z konsolą Xbox One. Mowa tu o dyskach D10 oraz P10, ale o konkretnych modelach za moment. Jeśli chodzi o zbiorcze informacje, to dyski oferują pojemności od 2 TB do aż 12 TB, szybkość odczytu na wspomnianym już poziomie 3400 MB/s. Ponadto jako pierwsze dyski dla graczy modele z serii WD_BLACK wyposażono w port SuperSpeed USB w wersji 3.2 2x2, który obsługuje przesyłanie danych do nawet 20 Gb/s. Do rzeczy jednak, poniżej kilka słów o modelach serii WD_BLACK.

Dysk wewnętrzny WD_BLACK SN750 NVMe SSD dostępny w pojemnościach do 2 TB, z radiatorem - do komputerów PC lub bez. Jest to wytrzymały dysk SSD, cechujący się szybkością odczytu danych sięgającą 3400 MB/s. Warto wspomnieć o aplikacji WD BLACK SSD Dashboard, która pozwala na przełączanie trybu pracy urządzenia: można wyłączyć z jej pomocą tryb niskiego zużycia energii i wtedy dysk pracuje z maksymalną prędkością, co przydaje się podczas intensywnej gry.

Dysk zewnętrzny WD_BLACK P10 Game Drive, który oferuje pojemności do 5 TB. Ten model określić należy mianem kompaktowego dysku zewnętrznego, idealnego do komputerów PC, laptopów, a nawet konsol. Jego pamięć pomieści do mniej więcej 125 gier, które zawsze możemy mieć przy sobie. Szybkość WD_BLACK P10 to 140 MB/s. Dysk dostępny jest w wersji standardowej oraz w wersji przygotowanej dla konsoli Xbox One. W tej drugiej opcji, przy zakupie dysku otrzymamy 2-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate.

Dysk zewnętrzny WD_BLACK D10 Game Drive, czyli najbardziej pojemna ze wszystkich propozycji, oferująca 8 lub 12 TB przestrzeni dyskowej. To solidny, wyposażony w aktywne chłodzenie zewnętrzny dysk do pokoju gracza czy salonu, w którym stoi konsola. Jego pojemność pozwala na zapisanie nawet 300 gier, szybkość dysku oscyluje wokół 250 MB/s, a dwa złącza 7,5 W USB Type-A pozwalają na łatwe ładowanie akcesoriów czy sprzętu gamingowego. Model D10 jest dostępny w wersji standardowej oraz w wersji przeznaczonej dla Xbox One, wraz z 3-miesięczną subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate.

Ostatnia propozycja w tej serii to dysk zewnętrzny WD_BLACK P50 Game Drive SSD, dostępny w pojemnościach do 2 TB. Jest to model bardzo wytrzymały, zamknięty w odpornej na uderzenia obudowie, którego prawdopodobnie największym atutem jest wyjątkowa szybkość: odczyt sięga nawet do 2000 MB/s. Wartość ta jest realna dzięki implementacji szybkiego interfejsu SuperSpeed USB 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2x2).

Przed zakupem, znajdź odpowiedni sprzęt dla siebie

Podsumowując możliwości opracowanych przez Western Digital dysków z serii WD_BLACK, warto podkreślić, że w tej rodzinie urządzeń gamingowych, każdy gracz znajdzie coś dla siebie i to zarówno każdy gracz PC-towy, jak i konsolowy. Od wytrzymałego, bardzo szybkiego i przenośnego modelu P50 Game Drive, przez bardzo pojemny D10 Game Drive, aż zachwycającego wręcz szybkością SN750 NVMe SSD. Oferta producenta jest po prostu kompletna i nie ma słabych punktów, będąc przygotowaną z myślą o wymagających, a przy tym świadomych swoich potrzeb graczach.

Warto zobaczyć również: