Crysis to zdaniem wielu graczy jedna z najlepszych gier FPS w historii. Świetne oceny zebrała wprawdzie cała seria, ale nie brakuje głosów, że najlepsza była właśnie pierwsza odsłona. Być może wkrótce do niej wrócimy.

Crytek publikuje tajemniczą wiadomość

Marka Crysis, chociaż żywa w pamięci wielu graczy, ogólnie nieco przygasła. Dość powiedzieć, że jej oficjalne konto w serwisie Twitter zamieściło ostatni post w grudniu 2016 roku. Aż do dziś, bo po latach ciszy wreszcie pojawiło się coś nowego. Wpis jest bardzo krótki i chyba nie wymaga tłumaczenia. Nie da się też zaprzeczać, że wydaje się on zapowiedzią czegoś większego.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Zapowiedź Crysis Remaster byłaby wielkim wydarzeniem

Ostatnie miesiące to coraz bardziej narastające doniesienia, iż coś dzieje się wokół marki Crysis. W zdecydowanej większości trudno było wiązać je bezpośrednio z producentem, ale w ostatnich tygodniach zaczęło się to zmieniać. Drugiego dna doszukiwano się w materiale wideo opublikowanym z okazji przypominania osiągnięć CryEngine w ostatnim dziesięcioleciu. Zaktualizowano też oficjalną stronę internetową serii (początkowo interpretowano to jako żart na 1 kwietnia) o grafikę nawiązującą do pierwszej odsłony.

Przypomnijmy, że ta debiutowała w 2007 roku i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Przez lata uchodziła za jedną z najlepszych gier do testowania wydajności komputerów, nieprzypadkowo zresztą internetowym klasykiem stał się zwrot „a Crysis na tym pójdzie?”. W 2011 roku pojawił się Crysis 2, a w 2013 roku na rynek trafił Crysis 3.

Zaliczacie się do tych, których ucieszy zapowiedź Crysis Remaster? Wydaje się, że w czasach gdy odświeżane wersje hitów sprzed lat odnoszą spore sukcesy również w przypadku Crysis Remaster (Remake?) można by nastawiać się na coś podobnego.

