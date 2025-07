W ostatnim czasie pojawiło się sporo nowych kart graficznych z niskiego segmentu, które producenci nadal wyposażają w tylko 8 GB vRAM - pojemność pamięci graficznej niezmienną w zasadzie od 3-4 generacji GPU. Sprawdzamy, czy to faktycznie aż tak wielki problem.

Karty z 8 GB vRAM wiecznie żywe

Po tym, jak potwierdzono, że podstawowa wersja GeForce RTX 5060 Ti będzie oferować jedynie 8 GB vRAM i że na niedomiar złego AMD podąży w tej kwestii śladami NVIDII wprowadzając Radeona RX 9060 XT również w dwóch wariantach, w branży zawrzało. Poprzednia generacja już była szykanowana za wręcz regres w kwestii pojemności vRAM (połączony z niewielkimi przyrostami wydajności), jako że teoretycznie niżej pozycjonowany RTX 3060 miał takiej pamięci 12 GB. Zresztą niezupełnie bez powodu, gdyż w ostatnich dwóch latach pojawiło się wiele gier, które nie pozwolą cieszyć się pełnią ustawień graficznych na karcie z 8 GB vRAM i to niezależnie od jej wydajności.



Aż trudno uwierzyć, że okolice 1500 zł to obecnie najniższy segment cenowy GPU - inflacja nie ma litości.

Jak zwykle jednak kij ma dwa końce, a medal dwie strony i tym razem, dla odmiany, postanowiłem zabawić się w adwokata diabła. Można też powiedzieć, że porzuciłem spojrzenie entuzjasty pięknej grafiki w grach i starałem się wejść w buty innych graczy, którym może bardziej zależeć na tym, aby minimalnym kosztem faktycznie zagrać w dany tytuł, chociażby dla jego fabuły, postaci albo przyjemności samej rozgrywki. W tym celu wypożyczyłem trzy najnowsze, dosłownie zaprezentowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy, karty graficzne z 8 GB:

GeForce RTX 5060 8 GB (Gigabyte Aorus OC) ~1350 zł

Radeon RX 9060 XT 8 GB (Gigabyte Gaming OC) ~1450 zł

GeForce RTX 5060 Ti 8 GB (MSI Ventus) ~1750 zł

Do porównania i lepszego zobrazowania sytuacji wykorzystałem kilka innych alternatyw w tej cenie oraz 16-gigabajtowe warianty RTX’a 5060 Ti i RX’a 9060 XT. Aby całości dodać pikanterii, w testach uczestniczyły też obie nowe karty Intel Arc z rodziny Battlemage - ARC B570 o pojemności 10 GB oraz ARC B580 z aż 12 GB vRAM.



Z zewnątrz wyglądają jak nowoczesne i bardzo wydajne karty, ale są sytuacje, w których zachowują się jak sprzęt z minionej epoki - wszystko przez niedobory vRAM.

Ilość testowanych gier nieco zmalała, ale za to sprawdziłem też wydajność po zredukowaniu ustawień odpowiadających za tekstury oraz ogólnie w nieco niższych ustawieniach, opisywanych zwykle jako “wysokie”, ale bez aktywacji śledzenia promieni. Każdorazowo aktywny był upscaling w trybie jakości, choć to też nie zawsze oznacza tę samą jakość oprawy na każdej karcie, co zawsze odpowiednio będzie opisane pod wykresami. Dodatkowo w testach zawitały dodatkowe gry nastawione na rywalizację online, zatem tytuły potocznie zwane “e-sportowymi”. Bez zmian natomiast pozostała platforma testowa (z mocnym CPU, aby lepiej wykazać różnice pomiędzy kartami, bez limitowania wydajności procesorem):

Podstawowa platforma testowa:



Gigabyte GeForce RTX 5060 Aorus Elite ma w bardzo specyficznym miejscu wyprowadzone złącze zasilania - zaraz obok śledzia!

Po co karcie graficznej własna pamięć?

Jeśli chcesz przejść od razu do wyników, kliknij TUTAJ

Zanim jednak przejdę do samych wyników, wypada jeszcze dokładniej omówić to, czym jest vRAM, czyli dedykowana pamięć graficzna, oraz do czego służy. Co do zasady sytuacja jest raczej prosta - pamięć służy przechowywaniu danych, do których karta graficzna potrzebuje mieć szybki dostęp - czy to na potrzeby obliczeń, czy też do wypełniania geometrii teksturami. Dane te są pobierane bezpośrednio z naszej pamięci masowej (SSD), zakładając, że ta korzysta z funkcji Direct Storage, ale częściej są przerzucane z pomocą CPU i pamięci systemowej do pamięci graficznej. Ten proces odbywa się w mniejszych lub (gdy aktywujemy Resizable Bar) w większych paczkach i zdecydowanie nie jest szybki.



Tak wygląda kolejność odpytywania przez GPU kolejnych poziomów pamięci graficznej.

Aby dane z SSD lub nawet tylko te zbuforowane już w RAM trafiły do karty graficznej, musimy wykorzystać złącze PCI-E, którego przepustowość to nawet w najlepszym przypadku 64 GB/s. W zasadzie brzmi jak całkiem sporo, ale jeżeli pomyślimy, że w każdej sekundzie chcielibyśmy wyświetlać nieco więcej niż kilka klatek, a niezbędne do tego dane gry wymagają powiedzmy dodatkowych 4-5 GB, to okaże się, że szybko komunikacja się zapcha, tym bardziej że nie można tej przepustowości w całości oddelegować na potrzeby przesyłu tego typu danych.



Technika Resizable Bar pozwala jednocześnie komunikować się z całą pamięcią GPU - to pomaga, zwłaszcza kartom Intel ARC, ale nie zastąpi faktycznej pojemności vRAM.

Ten najlepszy możliwy przypadek dotyczy sytuacji, w której mamy procesor, płytę główną oraz kartę zgodną z PCI-E 5.0, a do tego karta korzysta ze wszystkich szesnastu linii. Zejście do standardu PCI-E 4.0 (znacznie popularniejszego w tych budżetowych zestawach) oznacza obniżenie maksymalnej przepustowości o połowę (do 32 GB/s), natomiast część kart (w tym przypadku GeForce RTX 5060 i oba RTX 5060 Ti) dodatkowo jeszcze ogranicza ilość linii do ośmiu, zatem (jak łatwo policzyć) zostaje nam 16 GB/s w tych bardziej realistycznych przypadkach. To jednak nie koniec - przepustowość to tylko połowa problemu.

Jeżeli pamięci zabraknie na karcie, to zwykle oznacza to koniec zabawy i spadek wydajności do niegrywalnego poziomu…

Dostęp do danych znajdujących się bezpośrednio na karcie odbywa się z minimalnym opóźnieniem, często też te dane są dodatkowo cache’owane w pamięci podręcznej GPU. GPU nie musi prawie w ogóle czekać na takie dane, podczas gdy czas potrzebny na samo przejście sygnału z karty do procesora (z prośbą o dane z pamięci), z procesora do pamięci i dalej dopiero do karty graficznej, jest już znacznie dłuższy, w czym nie pomagają też opóźnienia pamięci RAM, która nie specjalizuje się w tego typu zadaniach. Większe opóźnienia to oczywiście niższa wydajność. Innymi słowy, jeżeli pamięci zabraknie na karcie, to zwykle oznacza to koniec zabawy i spadek wydajności do niegrywalnego poziomu.



Technologia MS Direct Storage pozwala znacznie przyspieszyć ładowanie gier do pamięci, ale niestety niewiele daje w sytuacji, gdy pojemność vRAM jest niewystarczająca.

Warto tutaj też podkreślić, że różne karty korzystają z różnych generacji pamięci graficznej. W tej kwestii to NVIDIA ma przewagę i GeForce RTX 5060 oraz RTX 5060 Ti wyposażono w GDDR7, która wewnętrzną przepustowością niemal dubluje pamięć GDDR6 stosowaną w kartach AMD oraz Intel. To jednak ma znaczenie tylko w sytuacji, gdy pamięci nie brakuje i limitem jest przepustowość wewnętrzna - zwykle 128 bitów, za wyjątkiem kart Intel (te mają 160 bitów i 196 bitów szerokości wewnętrznej szyny danych). W niczym natomiast to nie pomoże, gdy karta będzie musiała co chwilę dopraszać się o podmianę danych z pamięcią systemową.

Co w grach wymaga tyle tej pamięci?

Jeżeli na tym etapie zadajecie sobie pytanie, jak powyżej, to w sumie wam się nie dziwię. Dawniej gry, które potrafiły zachwycać wyglądem (choć polecam do nich już nie wracać, jeżeli chcecie dalej ten zachwyt tak ciepło wspominać) zadowalały się buforem na poziomie 512 MB (pierwszy Crysis), a z czasem jeszcze piękniejsze gry (Wiedźmin 3) potrafiły pokazać się z najpiękniejszej strony na kartach z 4 GB vRAM. Co się zatem zmieniło?



Ponad 20 lat temu taka grafika zachwycała i wydawała się fotorealistyczna - a działała na kartach wyposażonych w mniej niż 0,5 GB vRAM!

Przede wszystkim wzrosła rozdzielczość, w jakiej gramy - dawniej uznawane za opcję dla entuzjastów FHD (1920x1080) to dziś już wypierana i ekstremalnie budżetowa opcja w sytuacji, gdy kupujemy nowy monitor. Nie jest to bezpodstawna zmiana, jako że w grach stosuje się obecnie techniki, które pozwalają stosować ilość wierzchołków w modelach. Te określają szczegółowość modeli i świata, o której nawet się nie śniło te 10 lat temu i której zwyczajnie nie widać na ekranach FHD. Natomiast im większa rozdzielczość, tym większe zapotrzebowanie na pamięć graficzną.

Nowe, bardziej realistyczne techniki renderowania obrazu wymagają znacznie więcej pamięci graficznej...

Wraz ze wzrostem rozdzielczości twórcy zaczęli też przygotowywać tekstury w większym rozmiarze - to, co dawniej tylko najodważniejsi dorzucali do gier w formie modów, teraz jest często traktowane jako średni poziom tekstur, normalnie dostępny w grze, a najwyższe ustawienia sprawiają, że nawet karty z ponad 20 GB vRAM mają co robić… W niektórych grach są mechanizmy, które automatycznie skalują jakość tekstur do rozmiaru bufora, ale są też takie, które po prostu wyrzucą nas z gry, jeśli przesadzimy i pamięć się “rozleje”.



Tak wygląda Star Wars: Outlaws na najwyższych ustawieniach, gdy zabraknie vRAM... Do tego wydajność też wyraźnie spada.

Ostatecznie pojawiło się szeroko pojęte śledzenie promieni. To technika realistycznego operowania światłem w grze, za sprawą której dostajemy fotorealistyczne cienie, odbicia oraz oświetlenie wnętrz uwzględniające np. przenikanie światła przez różne materiały. Wszystko to liczone w czasie rzeczywistym. To niestety również oznacza więcej obliczeń, których dane trzeba gdzieś przechowywać… Jeżeli jednak zależy nam na fotorealistycznej grafice w grach, to innej drogi nie ma, zwłaszcza jeżeli jednocześnie chcemy też poruszać się po światach wypełnionych detalami i dynamicznymi obiektami, których cieniowanie (oraz odbicia) są nierealne do uzyskania z pomocą klasycznej rasteryzacji (przy zachowaniu choćby szczątków wydajności), abstrahując już od nakładu pracy, jakiej klasyczne metody wymagały od twórców gier.

Ale zaraz! Przecież mamy DLSSy i FSRy, a nawet XeSSy!

Była przed chwilą mowa o tym, że rozdzielczość odgrywa kluczową rolę w kwestii tego, ile vRAM potrzebujemy do płynnej gry, a z pewnością nieraz obiło wam się o uszy lub oczy hasło “upscaling” (w formie DLSS, FSR lub XeSS), który zasadniczo oznacza przecież, że gra renderowana jest w niższej rozdzielczości. To faktycznie prawda - znacząco zmniejsza się wtedy złożoność obliczeniowa i GPU ma mniej do roboty, zwłaszcza w przypadku Path Tracingu (najbardziej zaawansowanego śledzenia promieni), który jest ściśle powiązany z ilością pikseli. Niestety nie ma nic za darmo i w tym przypadku ceną jest właśnie vRAM.



Nowoczesne upscalery AI potrafią zaoferować lepszą jakość oprawy niż natywna rozdzielczość, ale wymagają więcej vRAM...

Modele AI, które odpowiadają za przetwarzanie takiego obrazu wygenerowanego w niższej rozdzielczości do natywnej ilości pikseli naszego ekranu, również zajmują miejsce w pamięci. O ile w takim 4K z upscalingiem można nawet nieco odzyskać pamięci, tak w QHD, czy też tym bardziej w FHD zysk jest praktycznie żaden. A jeżeli do tego jeszcze postanowimy skorzystać z wciskanych nam teraz w gardła generatorów klatek, to często okazuje się, że pamięci zaczyna jeszcze bardziej brakować i gra zamiast przyspieszyć, wyraźnie zwolni po aktywacji generatora.

Testy w grach “Triple-A” - tam gdzie vRAMu faktycznie będzie brakować

Zacznijmy od najtrudniejszej sytuacji, ale też takiej dosyć życiowej - wymieniacie starego PC na coś świeżego i przy okazji też kupujecie bardziej współczesny monitor z rozdzielczością QHD (2560x1440 px), aby móc dostrzec więcej detali, jakie obecnie oferują największe gry. Czy w takim przypadku warto nieco więcej przeznaczyć na kartę, aby ta miała te 16 GB vRAM? Zobaczmy wyniki testów.

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 37

33 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 32

29 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 32

29 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 30

24 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

25 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 27

20 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 26

23 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 23

16 Intel ARC B570

Asrock Challenger 22

18 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 21

18 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 18

12 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 17

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 48

40 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 43

31 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 40

28 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 40

28 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 37

33 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 36

25 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 35

27 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 30

23 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 27

24 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 27

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 23

20 Intel ARC B570

Asrock Challenger 23

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 59

45 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 53

40 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 48

25 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 43

19 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 42

23 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 41

34 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

33 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 35

20 Intel ARC B570

Asrock Challenger 34

29 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 31

26 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 26

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 94

67 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 88

67 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

56 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 69

61 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 68

51 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 67

53 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 63

44 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 62

44 Intel ARC B570

Asrock Challenger 61

52 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 53

42 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 52

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 49

41 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 87

59 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 75

59 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 71

41 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 67

34 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 65

32 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 60

28 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 58

49 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 57

44 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 57

46 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 55

24 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 43

36 Intel ARC B570

Asrock Challenger 38

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 83

63 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 78

71 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 65

57 Intel ARC B570

Asrock Challenger 58

50 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 54

57 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 49

44 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 46

38 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 44

29 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 41

30 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 38

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 33

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 93

83 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 93

80 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

76 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 64

31 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 61

53 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 57

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 52

44 Intel ARC B570

Asrock Challenger 30

26 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 0

0 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 0

0 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 0

0 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 0

0 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 71

53 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 62

55 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

53 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 48

42 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 42

34 Intel ARC B570

Asrock Challenger 41

36 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 34

28 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 33

16 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 30

20 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 27

13 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 22

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 43

37 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 39

34 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 35

23 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 30

19 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 29

22 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 28

21 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 26

19 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 25

22 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 24

20 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 23

20 Intel ARC B570

Asrock Challenger 21

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Tutaj właśnie wychodzi to, o czym dosłownie trąbią wszyscy eksperci w branży PC - jeżeli chcemy grać w nowe oraz dopiero zapowiedziane gry w rozdzielczości, która obecnie jest standardem dla świeżo kupionych monitorów, to nawet DLSS nie pomoże kartom z 8 GB vRAM. W kilku starszych tytułach jest jeszcze znośnie, ale im nowsza gra, tym sytuacja ma się gorzej - do tego stopnia, że w grze Indiana Jones i Wielki Krąg większość lokalizacji, które zwiedzamy, nawet się nie wczyta, jeżeli wybierzemy inne niż średnie ustawienia bufora graficznego, a jak widać po wynikach, nawet po takiej redukcji ustawień gra działa znacznie gorzej niż na kartach z przynajmniej 12 GB vRAM.

Im nowsza gra, tym bardziej 8 GB vRAM będzie doskwierać na najwyższych ustawieniach

Indiana to też wyjątkowy przykład z uwagi na implementację Path Tracingu - tak zaawansowane śledzenie promieni dostępne jest tylko dla kart posiadających przynajmniej 12 GB vRAM. Na kartach z mniejszym buforem opcja w menu się nawet nie pokaże. Oczywiście to też ustawienia (Path Tracing), którym karty graficzne z tego najniższego segmentu i tak nieszczególnie są w stanie sprostać samą mocą obliczeniową, ale już w niższej rozdzielczości można się pokusić o granie również z aktywnym Path Tracingiem. Jeżeli natomiast ogólnie obniżymy ustawienia do poziomu “optymalnych”, zatem zwykle po prostu “wysokich”, ale już rezygnując całkowicie ze śledzenia promieni (tam gdzie to możliwe, bo część gier i tak wymusza jego działanie), to wyniki prezentują się nieco lepiej.

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 57

49 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 55

48 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 53

43 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 51

36 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 43

38 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 41

33 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 39

35 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 33

24 Intel ARC B570

Asrock Challenger 32

26 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 52

48 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 50

40 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 49

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 46

42 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 46

37 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 43

37 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 41

34 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 36

32 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 34

27 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 33

29 Intel ARC B570

Asrock Challenger 30

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 29

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra (bez RT),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 72

55 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 69

55 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 68

62 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 67

51 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 60

48 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 59

46 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 58

53 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 54

50 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 48

43 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 44

35 Intel ARC B570

Asrock Challenger 42

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 37

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 123

101 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 111

101 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 109

98 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 108

92 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 107

95 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 98

75 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 90

72 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 85

75 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 76

64 Intel ARC B570

Asrock Challenger 74

61 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 62

53 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra (bez RT),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 104

88 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 99

88 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 97

84 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 96

59 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 94

71 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 91

72 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 85

58 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 81

55 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 80

66 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 77

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 76

68 Intel ARC B570

Asrock Challenger 71

58 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 105

91 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 101

86 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 92

80 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 85

69 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 84

58 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 83

55 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 77

55 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 73

50 Intel ARC B570

Asrock Challenger 72

59 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 71

60 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 59

41 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 56

47 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Średnie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 110

97 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 108

95 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 90

82 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 88

77 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 72

58 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 59

51 Intel ARC B570

Asrock Challenger 49

39 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 34

23 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 34

21 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 31

21 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 29

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 79

59 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 75

62 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 73

48 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 69

52 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 65

56 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 62

45 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 57

42 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 54

46 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 50

43 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 48

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 47

38 Intel ARC B570

Asrock Challenger 45

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 55

45 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 51

40 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 45

37 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 45

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 42

29 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 41

30 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 41

27 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 40

35 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 37

33 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 29

23 Intel ARC B570

Asrock Challenger 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nadal trafiają się gry, w których wydajności tracimy niewspółmiernie dużo względem różnicy w cenie pomiędzy kartami z 8 GB i 16 GB, ale nie są to już tak dramatyczne zaorania wydajnością o glebę. Trzeba jednak odnotować że zwykle i tak model z większą pojemnością vRAM wypada po prostu opłacalniej - różnica w wydajności przewyższa procentową dopłatę. A do tego komfort gry bez poszukiwania ustawień które nie robia problemów jest zwyczajnie bezcenny, chyba że to akurat Wam nie przeszkadza, to faktycznie można rozważyć oszczędność tych 200-300 zł.



To wszystko nowoczesne i bardzo wydajne GPU - szkoda, że czasem limituje je pojemność pamięci graficznej.

Nie lubię detali w grach, a poza tym ludzkie oczy nie widzą powyżej FHD...

Podobnie, jak przy graniu w QHD na średnich/wysokich ustawieniach, wygląda sytuacja, jeżeli nadal posiadacie monitor FHD (albo skuszeni oszczędnością 200-300 zł też wolicie zakupić taki monitor, zamiast większego panelu QHD). Tu często nawet da się pograć w najwyższych ustawieniach standarowych (bez Path Tracingu) - choć jak dobrze się przyjrzycie, to tylko pozornie przyjemne granie.

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 49

44 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 45

40 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 44

34 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 41

34 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

36 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 40

36 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 39

24 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 34

31 Intel ARC B570

Asrock Challenger 30

27 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 30

26 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 27

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 24

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 57

46 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 52

42 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 48

39 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 47

39 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 44

36 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

30 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 33

27 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 30

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 28

24 Intel ARC B570

Asrock Challenger 26

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 87

63 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 84

63 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 81

56 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 74

56 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 73

43 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 64

37 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 61

50 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

48 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 59

47 Intel ARC B570

Asrock Challenger 55

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 48

38 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 42

35 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 118

84 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 110

84 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 104

83 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 96

75 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 95

66 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 94

82 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 93

74 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 86

75 Intel ARC B570

Asrock Challenger 78

66 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 74

54 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 71

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 64

54 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 64

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 93

71 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 90

52 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 85

41 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 70

54 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 69

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 68

38 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 65

35 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 56

45 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 51

32 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 50

44 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 46

39 Intel ARC B570

Asrock Challenger 41

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 101

75 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 92

81 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 80

70 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 76

68 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 75

45 Intel ARC B570

Asrock Challenger 71

61 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 70

43 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 64

37 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 61

54 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 61

39 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 56

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 55

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 116

100 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 115

101 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 101

91 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 99

65 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 87

61 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 81

51 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 74

64 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 70

51 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 67

60 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 66

60 Intel ARC B570

Asrock Challenger 59

49 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 55

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 88

70 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 83

34 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 78

66 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 78

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 76

32 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 72

61 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 66

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 64

26 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 56

49 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 52

44 Intel ARC B570

Asrock Challenger 50

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 62

51 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 57

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 54

36 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 54

35 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 52

31 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 48

32 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 45

37 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 43

28 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 37

31 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 33

29 Intel ARC B570

Asrock Challenger 29

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jeżeli jednak dokładnie przyjrzymy się wynikom, a w szczególności pomiarom chwilowych spadków FPS (najniższy 1% wszystkich odczytów), to szybko odkryjemy, że braki vRAM mogą dawać mniej oczywiste objawy, których najpewniej nawet byśmy nie dostrzegli nie mając porównania do hojniej obdarzonych przez producenta w vRAM wariantów danej karty. Wyśmienitym przykładem będzie też taki Horizon Forbidden West - nowy Radeon RX 9060 XT oraz oba 8-gigabajtowe RTX “60” oferują pozornie bardzo przyjemną średnią ilość klatek na sekundę na poziomie 60-70 FPS - gdybyśmy te karty kupili, to bylibyśmy przekonani, że wszystko jest super i ekstra.

Jeśli w nowych grach musimy redukować detale nawet w FHD, to znaczy, że nasz sprzęt jest już niedzisiejszy - nawet jeżeli miał premierę miesiąc wcześniej...

Tymczasem okazuje się, że w praktyce przyjemniej będzie się grało na starym Radeonie RX 7600 XT 16 GB, który nie łapie co chwilę spadków płynności. Natomiast dopłata 300 zł do RX 9060 XT 16 GB nawet w tej niskiej rozdzielczości zaoferuje nam dodatkowe 50% więcej średniego FPS i 100% wyższy odczyt minimalnego FPS. A to nie koniec - w takim Hogwarts Legacy oraz Star Wars: Outlaws na kartach z 8 GB dodatkowo jeszcze doświadczymy efektu ziemniaczanych tekstur, jeżeli zbyt szybko postanowimy przemierzać świat gry (i karta nie nadąży z doczytywaniem nowych plików z pamięci systemowej). Czy warto w tym przypadku oszczędzać na cenie zestawu 5-10%? Zobaczmy, czy obniżenie nie tylko rozdzielczości, ale jeszcze detali, poprawi tę sytuację.

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 74

68 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 74

66 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 71

66 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 71

64 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 69

64 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 65

59 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 62

55 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 53

48 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 50

43 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 47

41 Intel ARC B570

Asrock Challenger 46

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 43

38 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 72

61 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 72

60 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 70

61 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 70

61 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 63

52 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 60

51 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 58

50 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 49

42 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 48

40 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 46

38 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 39

35 Intel ARC B570

Asrock Challenger 37

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra (bez RT),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 105

95 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 103

95 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 100

87 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 98

83 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 87

82 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 80

65 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 70

64 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 69

65 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 62

50 Intel ARC B570

Asrock Challenger 59

54 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 55

46 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 143

121 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 140

121 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 138

125 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 137

121 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 135

122 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 119

109 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 112

101 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 105

96 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 99

90 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 92

84 Intel ARC B570

Asrock Challenger 87

76 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 77

64 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra (bez RT),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 112

95 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 111

95 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 110

95 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 109

92 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 108

80 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 95

76 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 92

71 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 81

74 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 79

67 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 75

63 Intel ARC B570

Asrock Challenger 71

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 69

59 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 128

112 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 126

107 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 124

114 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 120

103 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 109

93 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 104

91 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 101

90 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 99

87 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 95

83 Intel ARC B570

Asrock Challenger 91

77 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 73

60 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 65

58 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Średnie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 136

125 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 129

121 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 122

114 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 114

82 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 105

72 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 94

65 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 92

75 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 90

71 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 82

60 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 73

60 Intel ARC B570

Asrock Challenger 68

58 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 64

45 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 97

77 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 91

68 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 86

72 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 86

64 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 83

61 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 80

67 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 73

58 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 69

54 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 65

52 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 63

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 58

49 Intel ARC B570

Asrock Challenger 55

46 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 75

62 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 73

64 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 70

55 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 68

52 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 65

49 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 62

50 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 59

51 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 55

48 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 45

39 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 41

35 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 37

33 Intel ARC B570

Asrock Challenger 36

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W końcu się udało - karty z 8 GB w takich ustawieniach uzyskują wyniki niemalże identyczne, co ich odpowiedniki z 16 GB i różnice sprowadzają się do taktowania różnych modeli referencyjnych (na tym polu testowany Gigabyte GeForce RTX 5060 Aorus Elite wypada nad wyraz dobrze - znacznie lepiej, niż bym oczekiwał w przypadku tego GPU). Wyjątkiem nadal jest Indiana Jones, w którym ręcznie trzeba wybrać absolutnie najniższe ustawienia bufora graficznego, aby gra dobrze działała na 8 GB vRAM. Pamiętajmy jednak, że mówimy o grach, które już wyszły, a często wręcz premierę miały ponad rok temu, a sprzęt zwykle jednak kupujemy z myślą o graniu też w gry, które dopiero nadejdą - w tym roku lub w kolejnych dwóch, trzech latach.

Karty z 8 GB wymagają ostrożnego dobierania ustawień w grach, ale nadal da się na nich sensownie pograć nawet w najnowsze gry - przynajmniej w FHD

Skoro już wywołałem do tablicy temat przyszłości kart, to warto też mieć na uwadze nową generację konsol. Nie dlatego, aby ją kupić, ale jednak faktem jest, że to pod ten sprzęt twórcy gier zwykle optymalizują swoje dzieła. Konsola X-Box Series X oraz Playstation 5 (w tym Pro) wyposażono w 16 GB pamięci współdzielonej, z czego zwykle 10-12 GB zostaje na użytek układu graficznego - stąd też problem z dotrzymaniem tempa nawet tej już ustępującej generacji w przypadku kart z niskiego segmentu z 8 GB vRAM. Można, myślę, śmiało zakładać, że kolejna generacja dostanie ponownie jeszcze więcej pamięci i wtedy, za te 2-3 lata, karty z 8 GB nagle znajdą się w sytuacji takiej, jak ta, w której dziś są karty z 4 GB vRAM, czyli…

Karty z 8 GB vRAM to wyśmienita i realnie atrakcyjna propozycja dla graczy e-sportowych!

Owszem - nie każdy czerpie przyjemność z grania w gry fabularne i piękne graficznie. Ostatnimi laty można by nawet powiedzieć, że staje się to wyjątkowo kosztowną niszą dla koneserów, a gro graczy nie wychyla nosa poza gry, na których się wychowało, co zwykle oznacza Fortnite, Counter-Strike, League of Legends, Apex, Overwatch albo najbardziej jeszcze wymagające w tym towarzystwie GTA Online. Teraz, żeby nie było - nie ma w tym absolutnie nic złego - złe jest to, że recenzenci (w tym ja sam!) natarczywie unikają poruszania tego tematu. A tymczasem zobaczcie sami.

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1080p, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 414

235 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 412

239 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 390

213 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 374

209 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 362

210 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 353

218 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 341

193 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 279

156 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 266

170 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 261

156 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 243

125 Intel ARC B570

Asrock Challenger 237

149 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 275

137 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 274

135 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 269

127 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 265

125 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 249

106 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 235

139 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 221

107 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 189

113 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 187

94 Intel ARC B570

Asrock Challenger 168

99 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 166

79 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 164

97 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1080p, ustawienia najniższe,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 741

274 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 739

269 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 735

247 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 734

251 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 730

240 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 729

235 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 721

199 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 695

163 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 684

158 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 591

152 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 541

185 Intel ARC B570

Asrock Challenger 497

175 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p, ustawienia najniższe,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 712

239 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 708

231 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 705

226 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 701

220 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 700

225 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 695

218 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 654

194 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 563

149 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 549

143 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 534

179 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 504

146 Intel ARC B570

Asrock Challenger 485

169 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Fortnite - miasto przy moście

1080p, DX12, ustawienia niskie + wysoki zasięg rysowania,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 471

306 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 464

293 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 441

265 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 438

260 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 430

279 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 417

262 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 387

253 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 319

240 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 311

215 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 254

194 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 238

201 Intel ARC B570

Asrock Challenger 215

174 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Fortnite - miasto moście

1440p, DX12, ustawienia niskie + wysoki zasięg rysowania,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 395

257 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 355

251 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 353

232 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 331

226 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 325

209 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 323

239 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 277

183 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 263

198 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 248

205 Intel ARC B570

Asrock Challenger 235

156 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 227

159 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 202

139 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W grach nastawionych na rywalizację wszelkie wodotryski i upiększenia graficzne są wprost niepożądane. Czasem przydają się cienie liczone w czasie rzeczywistym (widzimy cień wroga czyhającego na nas za winklem), ale te nie muszą być robione z precyzją i realizmem, jaką oferuje śledzenie promieni. Często wręcz gra się łatwiej, gdy na ekranie renderuje się mniej trawy, a drzewa się nie ruszają - dużo łatwiej dostrzec wtedy naszych oponentów. W takich niskich ustawieniach zwykle to procesor będzie limitować naszą wydajność, choć niekoniecznie, jak widać powyżej, dotyczy to kart z najniższego segmentu, gdy połączymy je z topowym CPU. Widać również, że nie występują nawet najmniejsze różnice w wydajności pomiędzy tymi samymi kartami w wariantach 8 i 16 gigabajtów.

Czy w starszym PC warto dopłacać do karty z większą pamięcią?

Na koniec pozostały zdaje się najciekawsze testy - dotyczące sytuacji, przed którą staje najpewniej największe grono graczy. Karta graficzna to obecnie najłatwiejszy w wymianie podzespół - wyjmujemy starą i wkładamy nową - jeżeli trzymamy się tego samego segmentu, to zwykle nawet przewód zasilający pozostanie bez zmian. Gracze znajdujący się właśnie w tej sytuacji, w której chcą do starego PC dopłacić nieco, aby wymienić kartę, są najbardziej narażeni na pułapkę zastawioną przez producentów GPU. Ostatecznie łatwo dojść do wniosku, że zakup karty z 16 GB własnej pamięci do PC, który ma 16 GB pamięci systemowej, to lekka przesada…



Gdyby tylko długość karty wpływała na pojemność pamięci...

Zapominamy lub zwyczajnie nie mamy świadomości o tym, że nasz starszy PC może korzystać z CPU, które wspiera tylko PCI-E 3.0 (np. Ryzen 5 2600 albo kiedyś nawet popularniejszy Core i5-10400F), co znacząco wpłynie na i tak już problematyczną sytuację z vRAM. Oliwy do ognia dolewają tu karty NVIDII, w których dodatkowo producent o połowę zmniejszył ilość aktywnych linii PCI-E i efektywnie w takim starym PC ich przepustowość spadnie nie czterokrotnie, jak na kartach AMD, tylko ośmiokrotnie! Jak to przekłada się na wydajność? Poniżej kilka specjalnie wybranych przykładów, w których faktycznie zabrakło pamięci i karta musiała korzystać z bufora w RAM - zatem sytuacji, których spodziewam się widywać więcej w nowych i zapowiedzianych grach odpalonych na kartach z 8 GB. Ale najpierw szybka prezentacja platformy testowej przygotowanej na potrzeby tych testów:

Dodatkowa platforma testowa (starszy PC z PCI-E 3.0):

Procesor: AMD Ryzen 5 5500

Chłodzenie: Endorfy Fera 5

Płyta główna: ASUS B550 TUF Gaming

RAM: 2x8 GB DDR4 3000 MT/s CL16 (G.Skill)

SSD: Lexar NM790 1 TB

Zasilacz: Corsair HX750W

Obudowa: Cougar Duo Face

Alan Wake 2 - Las (PCI-E 3.0)

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 45

39 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 41

36 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 34

29 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 25

21 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 24

19 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 21

18 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 21

9 Intel ARC B570

Asrock Challenger 20

15 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 16

7 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 15

7 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 15

6 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 14

5

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown (PCI-E 3.0)

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 81

59 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 75

44 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 55

44 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 45

35 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 41

37 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 39

31 Intel ARC B570

Asrock Challenger 34

29 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 33

15 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 31

12 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 28

12 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 28

11 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 27

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu (PCI-E 3.0)

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 99

79 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 98

79 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 98

78 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 69

61 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 66

47 Intel ARC B570

Asrock Challenger 64

55 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 60

49 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 51

40 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 41

26 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 38

25 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 38

24 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 31

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las (PCI-E 3.0)

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 69

63 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 68

63 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 50

43 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 49

41 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 43

5 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 40

5 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 39

34 Intel ARC B570

Asrock Challenger 37

29 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 37

4 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 31

4 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 25

1 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum (PCI-E 3.0)

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 81

65 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 80

63 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 74

61 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 59

48 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 57

51 Intel ARC B570

Asrock Challenger 51

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 50

45 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 41

28 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 34

15 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 32

15 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 29

13 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 26

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj (PCI-E 3.0)

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra + średni bufor vRAM,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 93

85 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 93

85 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 92

84 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 85

73 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 71

60 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 65

57 Intel ARC B570

Asrock Challenger 58

47 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 45

29 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 25

15 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 24

15 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 22

11 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 20

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las (PCI-E 3.0)

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 69

56 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 68

55 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 65

51 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 49

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 48

43 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 48

42 Intel ARC B570

Asrock Challenger 41

35 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 22

14 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 14

8 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 14

7 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 14

7 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 13

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi (PCI-E 3.0)

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 59

48 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 56

47 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB

Gigabite Gaming OC 45

28 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 43

35 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 39

24 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 35

22 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 31

20 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 30

26 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 30

25 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 27

19 Intel ARC B570

Asrock Challenger 24

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jak widzicie, tam, gdzie wcześniej było “jako tako”, na topowym dziś CPU, które oferuje pełną przepustowość PCI-E, sytuacja drastycznie się zmieniła na starszym PC ze średniego segmentu. Co więcej, w zależności od gry, mniej lub bardziej wzrasta wykorzystanie pamięci systemowej i w zestawie, który ma jej tylko 16 GB, może się okazać, że jej również zabraknie, a wtedy dane będą doczytywane z dysku, co oznacza aktywację trybu pokazu slajdów (albo wyrzucenie gry do pulpitu)…



Platforma z niższego segmentu i na starszych podzespołach - w sumie nadal nie wygląda staro...

Jedyne niewzruszone gry to te nastawione na grę online i z wybranymi niskimi ustawieniami, choć tam i tak wydajność spadła bardzo mocno, z uwagi na po prostu słabszy procesor. W zasadzie jeżeli siedzicie na platformie AM4 z procesorem typu Ryzen 5 1600X albo nawet wspomnianym Ryzen 5 3600, a do tego macie kartę klasy GeForce 1060 albo Radeona RX 580 4 GB, to w grach e-sportowych dużo więcej zyskacie wymieniając samo CPU na Ryzen 7 5700X3D (upewniwszy się, że dla waszej płyty głównej wydano BIOS wspierający to CPU), niż zmieniając GPU na najświeższy model. Będzie to też tańsze ulepszenie.

Jakoś gram na karcie z 2-4 GB i jest ok - po co mi więcej niż 8 GB?!

Spotkałem się z licznymi komentarzami, jakoby większość graczy siedziała na kartach ze znacznie skromniejszą pojemnością pamięci graficznej, niż te krytykowane obecnie 8 GB i że dla nich taka przesiadka będzie super wyborem. Cóż - trudno się nie zgodzić, że odczują spory przyrost wydajności. Tego nikt nie neguje (a NVIDIA ostatnio nawet pokazała wykres, który sugeruje 900x więcej FPS na RTX 5050 względem GeForce GTX 1050 Ti…), ale też moją rolą nie jest ślepe przyklaskiwanie marketingowym zapewnieniom producentów. Jeżeli widzę, że dana konfiguracja ma istotne wady i w licznych sytuacjach sprawia problemy, to uważam, że warto taki produkt napiętnować.

To, że produkt działa, nie oznacza, że jest wybitnym lub rozsądnym wyborem - czasami warto spojrzeć na sprawę szerzej.

Nawet argument o tym, że większość graczy gra tylko w gry pokroju CS2 albo LoL, które dobrze radzą sobie nawet na 2-4 GB vRAM, jest zupełnie nieprzemyślany. Grają tylko w takie gry, bo zwyczajnie nie mają wyboru! A skoro już wydają ciężko zarobione lub długo zbierane pieniądze na nową kartę, to raczej nie chcieliby, aby ta za rok okazała się być tak samo niezdolna uciągnąć ambitniejszych gier w przyzwoitej oprawie. Dlatego tak ważne jest, aby ten przekaz dotarł jak najszerzej i aby decyzje zakupowe były świadome.

To w końcu warto, czy nie warto pakować się w karty z 8 GB vRAM?

Rola recenzentów sprzętu komputerowego polega na tym, aby testowany sprzęt sprawdzić w różnych scenariuszach i porównać do innych propozycji w zbliżonej cenie. Oceniając karty graficzne zawsze staram się wybiegać nieco w przyszłość, jako że też mam ciut większy wgląd w to, w jaką stronę zmierza świat gier. Stąd też trudno mi rekomendować dla typowego odbiorcy zakup nowej karty, która już dziś często okazuje się przestarzała, zwłaszcza że dopłata do pełnowartościowego wariantu jest zwykle relatywnie niewielka (tym bardziej w skali zakupu całego nowego PC - wtedy ta dopłata waha się w przedziale 5-10%).

Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że są gracze, którzy nie kupują karty albo nawet całego PC po to, aby kupować i grać w nowe i zachwycające oprawą gry dla pojedynczego gracza. Jeżeli faktycznie szukają sprzętu, który ma dostarczać maksymalnie dużo FPS w popularnych grach online, to te 200-300 zł zdecydowanie lepiej dopłacić do szybszego RAM albo CPU, niż do dodatkowych 8 GB vRAM na karcie graficznej. Zatem absolutnie nie jest tak, że karty z 8 GB w 2025 roku to zmarnowany krzem i nie nadają się do niczego.

Szkoda tylko, że producenci nie są w tej kwestii bardziej transparentni albo chociaż nie zaprzestaną promować tych kart jako “ta sama wydajność, tylko mniej pamięci”, jako że wydajność zbyt mocno jest uzależniona od tej pamięci… Może jakieś oznaczenie “E-Sport Edition” na kartach z 8 GB? Albo “Retro-Gaming”? Ostatecznie jeżeli szukacie karty, na której chcecie pograć w gry z lat 2000-2019, to faktycznie vRAM nigdy nie będzie problemem. A tymczasem pozostaje mi oraz moim kolegom z branży dalej starać się uświadomić nabywców kart graficznych o tym, w jak wielu zastosowaniach 8 GB jest dziś niewystarczające i że z czasem będzie tylko gorzej.

Dziękuję firmie Gigabyte za dostarczenie kart do testów.