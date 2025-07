Karta GeForce RTX 4060 Ti spalona podczas grania. Pokazał nietypowy przypadek

Spalił kartę graficzną GeForce RTX 4060 Ti. Nietypowy przypadek awarii został opisany przez użytkownika koreańskiego forum QuasarZone. Choć wygląda to na problem po stronie karty, trudno jednoznacznie określić przyczynę usterki.

Fizyczne uszkodzenia kart graficznych zdarzają się niezwykle rzadko, jednak w ostatnim czasie w sieci pojawiło się kilka doniesień o awariach topowych modeli z serii GeForce RTX 4000 i RTX 5000. W wielu przypadkach problemem okazywała się nowa wtyczka zasilająca, która ulegała przegrzaniu i częściowemu stopieniu.

Zupełnie inny przypadek opisał użytkownik koreańskiego forum QuasarZone, dzieląc się historią uszkodzenia swojej karty GeForce RTX 4060 Ti - taki model kosztuje obecnie ok. 2 tys. zł.

Uszkodzona karta GeForce RTX 4060 Ti

Chodzi o kartę graficzną emTek GeForce RTX 4060 Ti STORM X Dual OC, która uległa uszkodzeniu podczas normalnego grania. Gdy użytkownik spróbował go ponownie uruchomić, z wnętrza zaczęły wydobywać się kłęby dymu.

Użytkownik relacjonuje zdarzenie w następujący sposób:

“Używałem komputera przez około dwa lata. Podczas grania komputer nagle się wyłączył. Pomyślałem, że to coś dziwnego, więc nacisnąłem przycisk zasilania, żeby go włączyć ponownie. Wtedy zaczął się unosić dym, po czym nagle pojawił się ogień. Natychmiast odłączyłem wszystkie kable i ugasiłem płomienie.

Nie podkręcałem sprzętu. Używałem go głównie do prostych narzędzi projektowych Adobe (bez pracy 3D), a z bardziej wymagających gier jedynie w PUBG. Dlatego dziwi mnie, że karta mogła się tak po prostu zapalić.”

Według opublikowanych zdjęć stopieniu uległa plastikowa płytka znajdująca się na rewersie laminatu, tzw. backplate. Co ciekawe, ślady działania wysokiej temperatury widoczne są w okolicach jednej ze śrub mocujących osłonę.

Problem jednak nie po stronie karty?

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie spowodowało usterkę — bez bezpośrednich oględzin płytki drukowanej trudno to jednoznacznie określić. Na pewno nie jest to powszechna usterka, która sugerowałaby masowe problemy z kartami emTek i/lub GeForce RTX 4060 Ti.

Zdaniem jednego z komentujących, przyczyną awarii mógł być defekt produkcyjny — potencjalna wada strukturalna płytki PCB powstała na etapie montażu albo zwarcie wywołane nadmiernym momentem dokręcenia śruby.

Inna hipoteza wskazuje na możliwe problemy z zasilaniem — przyczyną awarii mógł być niskiej jakości zasilacz. Autor wpisu przyznał, że korzystał z dwuletniego zasilacza Zalman MegaMax 800W z certyfikatem 80PLUS.