Commodore 64 wraca na rynek. Już można składać zamówienia

Commodore 64 Ultimate trafił do przedsprzedaży. Nowa wersja kultowego komputera z 1982 roku zachowuje kompatybilność sprzętową z oryginałem, oferując jednocześnie kilka nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Commodore 64, który zadebiutował w 1982 roku, szybko stał się kultowym komputerem lat 80. Zdobył ogromną popularność na całym świecie dzięki przystępnej cenie, dużym możliwościom oraz szerokiej dostępności gier i oprogramowania.

Komputer wróżniał się zaawansowaną jak na tamte czasy grafiką i dźwiękiem, głównie dzięki układom VIC-II i SID, które zapewniały znakomite wrażenia audiowizualne. Był też wyjątkowo wszechstronny – służył zarówno do nauki programowania, jak i do rozrywki czy pracy biurowej, co przyczyniło się do jego statusu ikony komputerów domowych.

Powrót Commodore

Serwis Tom’s Hardware opisuje, że w 2025 r. marka Commodore została niespodziewanie wykupiona przez Christiana Simpsona, znanego w świecie retro technologii jako Peri Fractic z kanału Retro Recipes. Simpson ogłosił, że został tymczasowym CEO nowo powołanej Commodore Corporation, zawierając umowę wykupu udziałów z dotychczasowymi właścicielami firmy. Jak sam przyznał, była to transakcja opiewająca na kwotę z niskiego siedmiocyfrowego zakresu (czyli między 1 a 5 mln. dol.).

Nowa Commodore Corporation działa pod hasłem "Retro Futurism – honoring our past, innovating the future" i angażuje do współpracy wiele znanych postaci z historii Commodore. Do zespołu dołączyli m.in. Bill Herd (inżynier Commodore), Albert Charpentier (twórca C64), Michael Tomczyk (ojciec Commodore VIC-20), David Pleasance (były wiceprezes, obecnie doradca ds. dziedzictwa), a także kilku innych byłych pracowników firmy.

Simpson przekonuje, że dzięki oryginalnym inżynierom, ROM-om, znakom towarowym z 1982 r. oraz nowemu sprzętowi, projekt naprawdę zaczyna przypominać „prawdziwego Commodore”.

Commodore 64 Ultimate

Commodore 64 Ultimate to pierwszy komputer wydany pod nowym kierownictwem Commodore Corporation (to pierwszy komputer tej firmy od 30 lat). Według twórców, to długo oczekiwany powrót legendarnego modelu, tym razem w nowoczesnym wydaniu – nie jako programowy emulator, lecz jako w pełni sprzętowe rozwiązanie, oparte na układzie FPGA AMD Artix-7.

Na tle oryginalnego Commodore 64 z 1982 r., model Ultimate wyróżnia się m.in. niemal stuprocentową kompatybilnością sprzętową z ponad 10 000 klasycznych gier, kartridży i urządzeń peryferyjnych, a przy tym oferuje stabilność i precyzję niedostępną w klasycznych układach.

Nowy C64 Ultimate zachowuje oryginalny charakter, ale jest wyposażony w nowoczesne złącza, opcjonalny port HDMI, wsparcie dla kart SD i możliwość rozbudowy – wszystko to przy zachowaniu ducha retro. Commodore 64 Ultimate to nie tylko hołd dla przeszłości, ale też pierwszy krok w stronę przyszłości marki Commodore. Urządzenie można zamówić w przedsprzedaży w cenie od 299 dol. (podświetlana wersja Starlight Edition kosztuje 349,99 dol, a Founders Edition oznaczony numerem seryjnym już 499,99 dol.), a jego wysyłka planowana jest najwcześniej na październik 2025 r.