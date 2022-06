Było pewne, że A Plague Tale: Requiem doczeka się swojego momentu na Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. I dobrze, bo patrzenie na ten tytuł to czysta przyjemność.

A Plague Tale: Requiem pokazany na Xbox Series X

Nakręcanie się na A Plague Tale: Requiem wydaje się uzasadnione. Asobo Studio to nie ułomki, co potwierdziło się zresztą przy okazji A Plague Tale: Innocence. O tym jak świetna to gra mieliście okazję przeczytać chociażby w naszej recenzji, a pewnie znajdą się tu osoby, które same zagrały.

Nowe przygody Amicii i Hugo nie są promowane nadmiarową liczbą materiałów wideo, ale gdy już coś się pojawia, to wygląda naprawdę obiecująco. Na Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, wedle oficjalnych deklaracji, były to fragmenty rozgrywki zarejestrowane na Xbox Series X.

A Plague Tale: Requiem - zwiastun z Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Premiera A Plague Tale: Requiem w 2022 roku

Nowy materiał wideo promujący A Plague Tale: Requiem to nie jedyne z czego mogą cieszyć się gracze wyczekujący tego tytułu. Podtrzymano, iż premiera odbędzie się jeszcze w tym roku, a więc wydaje się, że prace postępują zakładanym tempem i w najbliższym czasie poznamy dokładną datę.

Mówimy tutaj o grze na nową generację. Trafi tylko na Xbox Series X / Xbox Series S, PlayStation 5 i PC (także na Nintendo Switch, ale w chmurze). Już w dniu premiery A Plague Tale: Requiem zostanie udostępnione w ramach usługi Xbox Game Pass i to na PC oraz konsolach.

Czekacie? Graliście w poprzednią część?

Źródło: Xbox