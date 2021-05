Acer udowadnia, że wydajny laptop do gier wcale nie musi być dużych rozmiarów. W ofercie producenta pojawił się model Predator Triton 300 SE, który cechuje się dobrymi osiągami, a przy tym wyróżnia się kompaktową budową.

Większość nowoczesnych laptopów do gier to modele 15- lub 17-calowe, ale na rynku można spotkać także mniejsze konstrukcje, nadające się jako przenośny komputer do gier. Dobrym przykładem jest tutaj zapowiadany Acer Predator Triton 300 SE. W końcu można go dorwać w sklepie.

Acer Predator Triton 300 SE w ulepszonej wersji

Predator Triton 300 SE został wyposażony w 14-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Co ważne, producent zastosował tutaj matrycę o odświeżaniu 144 Hz, która zapewnia lepszą płynność wyświetlanego obrazu (dodatkowe ekrany można podłączyć za pomocą interfejsu HDMI 2.1 i Thunderbolt 4).

W środku znalazł się procesor Intel Core i7 (Tiger Lake-H35), do 24 GB pamięci DDR4 RAM, a do tego karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060 w energooszczędnej wersji Max-Q. Na dane przewidziano nośnik SSD NVMe o pojemności 1 TB (dostępne konfiguracje są sprzedawane z systemem operacyjnym Windows 10 Home).

Podzespoły zamknięto w metalowej obudowie o grubości zaledwie 18 mm. Producent zadbał jednak o odpowiednie chłodzenie podzespołów – mamy tutaj do czynienia z wentylatorami Aeroblade 3D piątej generacji oraz specjalnymi kanałami termicznymi Vortex Flow. Zastosowana konstrukcja ma przekładać się na akceptowalne temperatury pracy i chłodniejszą obudowę.

Predator Triton 300 SE cechuje się też dobrą funkcjonalnością. Graczy zainteresuje bezprzewodowa łączność Wi-Fi 6 (Killer Wi-Fi 6 AX1650) oraz system dźwięku przestrzennego DTS:X Ultra, który sprawdzi się również podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki. Wbudowana bateria podobno pozwala na pracę nawet przez 10 godzin.

Predator Triton 300 SE już dostępny w sprzedaży

Laptop jest dostępny w sklepach sieci Media Expert – konfiguracja z procesorem Intel Core i7-11370H, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD NVMe 1 TB została wyceniona na 6999 złotych.

Jeżeli chodzi o 14-calowe modele, wybór gamingowych modeli jest bardzo skromny. Predator Triton 300 SE może stać się hitem wśród graczy oczekujących małego i wydajnego sprzętu. Myślicie, że znajdą się chętni za taką stawkę?

Źródło: Acer, Media Expert