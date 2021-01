Karty GeForce RTX 3000 okazały się hitem w komputerach do grania. Producent postanowił więc pójść za ciosem i przygotował ich mobilne odpowiedniki – nowa seria ma podnieść poprzeczkę nie tylko w gamingowych laptopach, ale też w mobilnych stacjach roboczych.

Przecieki o planach wydania mobilnych kart GeForce RTX 3000 pojawiały się od jakiegoś czasu. Podczas konferencji producenta doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji układów, więc możemy Wam zdradzić wszystkie szczegóły na temat akceleratorów dla gamingowych laptopów.

Specyfikacja kart graficznych GeForce RTX 3000 dla laptopów

Podobnie jak desktopowe modele, mobilne karty GeForce RTX 3000 bazują na architekturze Nvidia Ampere. Możemy zatem liczyć na znaczną poprawę wydajności i efektywności energetycznej względem serii GeForce RTX 2000 (Turing).

Producent na początek przygotował trzy modele, które znajdą zastosowanie w wydajnych i średnio wydajnych laptopach: GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3060. Warto jednak zaznaczyć, że ich specyfikacja jest inna niż desktopowych odpowiedników.

Model GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny Ampere GA104 Ampere GA104 Ampere GA106 Jednostki CUDA 6144 5120 3840 Taktowanie GPU 1245 - 1710 MHz 1290 - 1620 MHz 1283 - 1703 MHz Pamięć wideo 8 lub 16 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 6 GB GDDR6 192-bit Pobór mocy 80 - 150+ W 80 - 125 W 60 - 115 W

Co nowego w mobilnych kartach GeForce RTX 3000?

W nowej serii zaimplementowano ulepszoną technikę Max-Q, pozwalającą lepiej zoptymalizować działanie karty, a przez to tworzyć smukłe i lekkie laptopy. Dodatkowo we wszystkich takich konstrukcjach zastosowano technologię Dynamic Boost 2.0, która odpowiada za dynamiczne dostosowanie budżetu energetycznego między procesorem CPU, układem graficznym GPU i pamięcią wideo GPU.

Ciekawostką jest też funkcja WhisperMode 2.0, a więc ulepszona technologia kontroli akustycznej. Użytkownik może sam wybrać maksymalny poziom generowanego hałasu, a algorytmy oparte na sztucznej inteligencji odpowiednio "dostroją" parametry procesora, karty graficznej i chłodzenia, aby laptop oferował możliwie najlepsze osiągi, a przy tym utrzymywał pożądaną kulturę pracy.

Największą nowością jest jednak technologia Resizable BAR, która usprawnia komunikację między procesorem a pamięcią karty graficznej. W praktyce pozwala ona poprawić osiągi laptopa, bez wpływu na zużycie energii i czas pracy na baterii.

Wydajność mobilnych kart graficznych GeForce RTX 3000

No dobrze, a na jaką wydajność możemy liczyć? Podczas prezentacji producent pochwalił się osiągami topowego modelu GeForce RTX 3080.

W porównaniu do GeForce RTX 2080 różnica ma wynosić około 40 – 60%, a w porównaniu do GeForce GTX 1080 w zwykłej rasteryzacji jest to jakieś 75% (w tytułach obsługujących RT i DLSS różnica jest dużo większa, bo stary model nie oferuje sprzętowych jednostek obliczeniowych).

Ile będą kosztować laptopy z kartami GeForce RTX 3000?

Szykuje się hit? Bardzo możliwe, szczególnie, że producenci laptopów mają zadbać o dobrą wycenę – ceny modeli z kartą GeForce RTX 3060 mają zaczynać się od 999 dolarów, z kartą GeForce RTX 3070 od 1299 dolarów, a z topowym modelem GeForce RTX 3080 od 1999 dolarów.

Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem nowego sprzętu, to mamy dobre wieści – laptopy z kartami GeForce RTX 3000 mają trafić do sprzedaży już 26 stycznia, a klienci będą mogli liczyć na całkiem spory wybór modeli (w planach podobno jest aż 70 różnych konstrukcji, w tym opisywane przez nas wersje ASUS ROG).

Warto zaznaczyć, że nie będą to tylko modele tylkowo do gier - producenci szykują też konstrukcje dla twórców treści zgodne ze standardem Nvidia Studio.

Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać, aby przetestować konstrukcję z nową kartą „zielonych”.

Źródło: Nvidia

Zobacz więcej o gamingowych laptopach: