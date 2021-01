Choć targi CES 2021 odbywają się w zmienionej, wirtualnej formie, Intel nie zrezygnował z premier nowych procesorów. Producent na konferencji pochwalił się nowymi jednostkami, które będą napędzać nowe sprzęty – łącznie to ponad 50 nowych jednostek dla laptopów i desktopów.

Wiemy, że na to czekaliście! Intel oficjalnie zaprezentował nowe generacje procesorów, które będą napędzać laptopy – zarówno te do użytku domowego i biznesowego, jak i wydajne modele dla graczy. Przy okazji poznaliśmy nowe szczegóły na temat nadchodzących procesorów dla desktopów.

Intel zapowiada procesory Rocket Lake i Alder Lake

Zacznijmy jednak od tego na co czekaliśmy najbardziej – Intel zaprezentował nowe generacje procesorów dla desktopów: Rocket Lake i Alder Lake. Co prawda na oficjalne premiery przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale producent ujawnił nowe szczegóły, które na pewno Was zainteresują.

Modele Rocket Lake będą bazować na architekturze Cypress Cove i zostaną wykonane w 14-nanometrowym procesie technologicznym – dowiedzieliśmy się, że jednostki zaoferują średnio 19% wzrostu współczynnika IPC (instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) względem poprzedniej generacji Comet Lake, co przełoży się na jeszcze lepsze osiągi w grach. Premiera procesorów (w tym topowego modelu Core i9-11900K) spodziewana jest jeszcze w tym kwartale.

Intel zademonstrował także procesor Alder Lake - to konstrukcja nowej generacji, która w jednym układzie łączy wydajne i energooszczędne rdzenie. Będzie to także pierwszy procesor wykonany w nowej, ulepszonej litografii 10nm SuperFin. Procesory Alder Lake pojawią się w wersjach dla desktopów i laptopów – ich premiera ma nastąpić w drugiej połowie bieżącego roku.

Intel prezentuje nowe procesory dla gamingowych laptopów

Najciekawsza z premier to procesory Tiger Lake w wersji dla wydajnych, gamingowych laptopów. Modele Tiger Lake-H bazują na architekturze znanej z energooszczędnych modeli Tiger Lake-U, ale będą od nich wydajniejsze - układy zaoferują 4 rdzenie/8 wątków lub 8 rdzeni/16 wątków, a ich taktowanie w trybie Turbo Boost ma sięgać nawet 5 GHz.

Specyfikacja procesorów Tiger Lake H35 (o TDP 35 W):

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP (cTDP) Core i7-11375H Special Edition 4/8 3,3/5,0 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 12 MB Intel Xe 35 W (28 W) Core i7-11370H 4/8 3,3/4,8 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 12 MB Intel Xe 35 W (28 W) Core i5-11300H 4/8 3,1/4,4 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 8 MB Intel Xe 35 W (28 W)

Oprócz wyższej wydajności, jednostki oferują wsparcie dla PCI-Express 4.0, co będzie można wykorzystać do podłączenia nowych generacji kart graficznych (w modelach 8-rdzeniowych - Tiger Lake H45 dostępne będzie aż 20 linii). Dodatkowo możemy liczyć na obsługę Thunderbolt 4 i łączności Intel Killer Wi-Fi 6/6E.

Producent chwali się, że Core i7-11375H Special Edition oferuje najlepszą wydajność jednowątkową spośród procesorów przeznaczonych do laptopów - w porównaniu do konkurencyjnych, ubiegłorocznych modeli Ryzen 4000H ma jakieś 30% przewagi. W wielowątkowych zastosowaniach ma on dorównywać osiągami modelowi Core i9-10980HK o współczynniku TDP wynoszącym 45 W.

Kiedy pojawią się laptopy? Początkowo planowane są premiery modeli napędzanych 4-rdzeniowymi modelami H35 - wiemy, że swoje modele zapowiedziały m.in. firmy Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI i VAIO (w planach podobno jest aż 40 różnych wersji i wśród nich będzie sporo kompaktowych konstrukcji). W późniejszym terminie (jeszcze w tym kwartale) producent ma oficjalnie zaprezentować 8-rdzeniową jednostkę.

Procesory Intel Core 11. generacji także dla biznesowych ultrabooków

Podczas konferencji zaprezentowano także procesory Intel Core vPro 11. generacji – to jednostki, które znajdą zastosowanie w biznesowych laptopach - oprócz wyższej wydajności, producent chwali się dodatkowymi systemami zabezpieczeń sprzętowych.

W praktyce mamy do czynienia z układami Tiger Lake-U/-Y, ale obsługującymi rozszerzenie vPro. Głównym atutem ma być technologia Intel Hardware Shield, która zapewnia dodatkowe zabezpieczenia sprzętowe i system wykrywania zagrożeń na bazie sztucznej inteligencji. Producent zastosował także technologię Intel Control Flow Enforcement, która ma raz na zawsze zabezpieczyć sprzęt przed atakami stosowanymi w poprzednich generacjach układów.

Wiemy, że producenci już przygotowują ultrabooki z nowymi układami - część z nich będzie zgodna z platformą Intel Evo vPro, która ma zapewnić możliwie najlepszą wydajność, responsywność i żywotność na baterii. Co ciekawe, w planach są także... nowe Chromebooki w standardzie Intel Evo.

Nowe procesory dla tanich laptopów – możemy liczyć na spory wzrost wydajności

Kolejną ciekawostką jest nowa generacja procesorów Intel Pentium Silver i Celeron N - to najsłabsze modele, które będą napędzały tanie, podstawowe laptopy do domu i szkoły.

Układy bazują na nowej architekturze, a do produkcji wykorzystano 10-nanometrowy proces technologiczny. Producent chwali się, że nowe jednostki oferują nawet o 35% lepszą wydajność w aplikacjach i nawet o 78% lepszą wydajność samej grafiki. Lepsze osiągi przyczynią się do poprawy działania sprzętu, zwłaszcza podczas wielozadaniowej pracy.

Laptopy z nowymi procesorami Pentium Silver i Celeron szczególnie sprawdzą się w sektorze edukacji, gdzie nadal wiele dzieci ma problem z zakupem sprzętu do nauki (szczególnie teraz, gdy powszechna jest nauka zdalna).

Źródło: Intel

