Firma Acer zaczyna rok od nowych laptopów dla graczy – podczas targów CES 2021 producent zaprezentował nowe modele z serii Predator i Nitro, które korzystają z nowszych, wydajniejszych podzespołów, a do tego wyróżniają się bardziej dopracowaną konstrukcją.

Ostatnie dni były wyjątkowo bogate w premiery sprzętu dla graczy – doczekaliśmy się mobilnych procesorów Intel Core 11. generacji (Tiger Lake-H H35) oraz kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3000 (Ampere).. Nie musieliśmy też długo czekać na producentów sprzętu. Firma Acer pochwaliła się nowymi laptopami Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 i Nitro 5.

Acer Predator Triton 300 SE – dobra wydajność w kompaktowym wydaniu

Nowy Predator Triton 300 SE (PT314-51s) to 14-calowy model, który sprawdzi się jako mobilny sprzęt do grania – laptop oferuje bardzo dobre osiągi, a przy tym zachowuje kompaktowe rozmiary (waży 1,7 kg i ma niecałe 18 mm grubości). Co więcej, może on działać na baterii nawet przez 10 godzin.

Uwagę zwraca ekran Full HD o odświeżaniu 144 Hz – szybka matryca powinna zadowolić fanów dynamicznych gier akcji. Dodatkowym atutem jest podświetlana klawiatura i nowoczesny zestaw portów. Całość zamknięto w wytrzymałej, metalowej obudowie.

Producent zastosował nowy procesor Intel Core i7, a także kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060. Nie zapomniano też o odpowiednim chłodzeniu podzespołów – mamy tutaj do czynienia z dwoma wentylatorami AeroBlade (5. generacji) i technologią Vortex Flow, która dba o właściwy poziom temperatury komputera podczas nawet najbardziej intensywnej rozgrywki.

Acer Predator Helios 300 – propozycja dla wymagających graczy

Predator Helios 300 (PH315-53) to większy, 15,6-calowy model. Nowa wersja została wyposażona w ekran IPS Full HD – co istotne, mamy tutaj do czynienia z szybką matrycą, charakteryzującym się częstotliwością odświeżania 240 Hz i czasem reakcji na poziomie 3 ms. Dodatkowym atutem jest system audio DTS:X Ultra, który jeszcze bardziej potęguje wrażenie zanurzenia w świecie gry.

Specyfikacja powinna zadowolić wymagających graczy, którzy oczekują bardzo dobrych osiągów. Co prawda dostępne konfiguracje obejmują stare procesory Intel Core 10. generacji, ale za to mamy do czynienia z nową kartę graficzną – może być to nawet topowy GeForce RTX 3080 (w wersji Max-Q). Do tego przewidziano nawet 32 GB pamięci RAM.

Mimo całkiem kompaktowej budowy, laptop nie powinien mieć problemów z przegrzewaniem i spadkami osiągów - o odpowiednie temperatury dba autorski system chłodzenia z wentylatorami AeroBlade (współpracują one z technologią CoolBoos, dzięki czemu ich obroty są dostosowane do temperatury komponentów).

Acer Nitro 5 – najlepsze połączenie jakości i ceny

Seria Nitro 5 zadowoli graczy z mniej zasobnym portfelem. Co ważne, nie zrezygnowano tutaj z dobrego ekranu – producent zastosował 15,6-calową matrycę o odświeżaniu 144 Hz (czas reakcji 3 ms). Dodatkowym atutem jest wąskie obramowanie, dzięki czemu stosunek ekranu do obudowy wynosi aż 80%. Jest też klawiatura z czterostrefowym podświetleniem RGB.

Specyfikacja? W nowych modelach zastosowano procesory Intel Core 11. generacji oraz karty graficzne Nvidia GeForce GTX 1600. Dodatkowo przewidziano nawet 32 GB pamięci RAM oraz miejsce na dwa dyski SSD M.2 PCIe /SATA, a za szybką łączność odpowiada karta Wi-Fi 6 (Gig+) oraz port Thunderbolt 4.

Producent twierdzi, że laptop utrzymuje optymalne temperatury nawet przy mocnym obciążeniu komponentów (ma to być zasługa dwóch wentylatorów i systemu czterech wylotów powietrza – kontrolą chłodzenia zajmuje się autorska technologia CoolBoost, która dostosowuje prędkość obrotową wentylatorów).

Nowe laptopy Acer Predator i Nitro – jest na co czekać?

Zaprezentowane modele na pewno zainteresują tych klientów, którzy będą szukać nowego laptopa do grania – laptopy oferują lepsze możliwości, więc docelowo ma zastąpić wcześniejsze generacja sprzętu. Na dostępność będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

Modele Acer Nitro (AN515-53 i AN515-56) oraz Predator Helios 300 (PH315-53) mają być dostępne na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Zainteresowani modelem Predator Triton 300 (PT314-51s) będą musieli poczekać trochę dłużej - jego sklepowa premiera została zaplanowana na drugi kwartał. Ceny nowych modeli jeszcze nie zostały ustalone.

