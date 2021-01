Jesteśmy świeżo po premierze mobilnych procesorów Ryzen 5000. Tak się składa, że firma Acer już zapowiedziała laptopy, które będą korzystać z nowych układów AMD – znajdziemy tutaj zarówno modele do codziennego użytkowania, jak i konstrukcje typowo dla graczy.

Nowa generacja procesorów AMD podnosi poprzeczkę w kwestii wydajności. Modele Ryzen 5000U znajdą zastosowanie w kompaktowych laptopach do codziennego użytkowania, natomiast modele Ryzen 5000H zostały zaprojektowane z myślą o gamingowych konstrukcjach.

Acer jako jeden z pierwszych producentów przygotował laptopy z nowymi układami.

Acer Aspire 5 – uniwersalny model w dobrej cenie

Nowy Aspire 5 (A515-45G i A515-45S) zalicza się do 15,6-calowych modeli – producent zastosował tutaj matrycę IPS Full HD, która wyróżnia się dobrą jakością obrazu oraz całkiem wąskim obramowaniem. Dodatkowym atutem jest technologia redukująca szkodliwe niebieskie podświetlenie (Acer BlueLightShield).

W środku zainstalowano procesor AMD Ryzen 5000U – dostępne konfiguracje obejmują model Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U i Ryzen 7 5700U (mamy więc do czynienia z modelami Lucienne z rdzeniami Zen 2). Oprócz tego przewidziano do 24 GB pamięci RAM oraz dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 1 TB i/lub dysk HDD o pojemności do 2 TB. Opcjonalnie zastosowano też kartę graficzną AMD Radeon RX 640.

Do dyspozycji oddano m.in port USB-C, a także bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 6 (802.11ax). Nie bez znaczenia jest też smukła obudowa (17,95 mm) i górny panel z aluminiowym wykończeniem - Aspire 5 wygląda na elegancki sprzęt, który przypadnie do gustu także użytkownikom biznesowym.

Laptop ma trafić do sprzedaży w drugim kwartale, a podstawowa konfiguracja została wyceniona na 2299 złotych.

Acer Aspire 7 – nowoczesny laptop do pracy i grania

Całkiem ciekawie zapowiada się również model Aspire 7 (A715-42G). Też mamy do czynienia z 15,6-calowym ekranem IPS Full HD z wąskimi ramkami, a nad poprawą jakości obrazu czuwają technologie Acer Color Intelligence i Acer ExaColor.

Laptop oferuje jednak mocniejszą specyfikację - producent zastosował procesor AMD Ryzen 5 5500U lub Ryzen 7 5700U, a do tego kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1650. Ponadto udostępniono do 32 GB pamięci RAM i dysk SSD PCIe o pojemności nawet 1 TB.

Sprzęt został utrzymany w stonowanej stylistyce, a przy tym zachowuje w miarę kompaktowe gabaryty (laptop waży 2,15 kg). Podobnie jak w modelu Aspire 5, na obudowie wyprowadzono prot USB typ C, a za łączność bezprzewodową odpowiada Wi-Fi 6.

Nowy Aspire 7 też pojawi się w sprzedaży w drugim kwartale, ale jego cena jeszcze nie jest znana.

Acer Nitro 5 – wydajny laptop do grania

Na koniec propozycja zaprojektowana typowo z myślą o graczach – model Nitro 5 jest dostępny w wersji 15,6-calowej z ekranem IPS Full HD 60/144 Hz lub IPS 1440p 165 Hz (AN515-45) oraz 17,3-calowej z ekranem IPS Full HD 60/144 Hz lub IPS 1440p 165 Hz (AN515-41). Uwagę zwraca efektowna stylistyka oraz podświetlana klawiatura.

Najważniejsza jest jednak specyfikacja. Nowe laptopy bazują na procesorach AMD Ryzen 5000H – w zależności od konfiguracji może być to Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H lub Ryzen 9 5900HX. Oprócz tego zastosowano nowe karty graficzne Nvidii - GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 lub nawet GeForce RTX 3080. Taki sprzęt bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami, aczkolwiek połączenie topowego procesora i karty w 15-calowej obudowie wydaje się dosyć odważnym działaniem - mamy nadzieję, że chłodzenie jakoś sobie poradzi.

Za chłodzenie odpowiada autorski system CoolBoost z dwoma wentylatorami. Graczy przyciągnie karta sieciowa Killer E2600 i bezprzewodowa łączność Wi-Fi 6.

15- i 17-calowe modele Nitro 5 będą dostępne na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Ceny jeszcze nie zostały ujawnione.

Źródło: Acer

