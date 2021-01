Oferta Hyperbook rozrasta się o kolejne laptopy. Wśród zapowiedzianych nowości pojawia się coś zarówno dla sympatyków procesorów Intel jak i AMD.

Odświeżone konfiguracje Hyperbook NH5 i Hyperbook NH7

Przede wszystkim pojawiają się odświeżone konfiguracje modeli Hyperbook NH5 i Hyperbook NH7, które zostały wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3060 oraz procesory Intel i7-10870H. Jednocześnie oferują do 64 GB pamięci RAM DDR4, dzięki czemu mają zapewniać moc wystarczającą i do pracy i do zabawy z grami. NVIDIA GeForce RTX 3060 to w końcu najnowszy model oparty na architekturze Ampere, wspierający takie rozwiązania jak ray tracing czy NVIDIA DLSS.

W obydwu przypadkach kupujący mogą spodziewać się też ekranów IPS o rozdzielczościach Full HD i częstotliwościach odświeżania 144 Hz. Producent akcentuje również pokrycie sRGB powyżej 90%, co ma gwarantować dobre odwzorowanie kolorów. Co ważne, matryce są matowe, a wiec powinny zapewniać komfortową zabawę bez niechcianych odblasków i połysków.

Najważniejsze dane odświeżonego Hyperbook NH5:

ekran IPS 15,6”, Full HD, 144 Hz, pokrycie sRGB powyżej 90%

procesor Intel i7-10870H (8 rdzeni, 16 wątków)

karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB

aluminiowa pokrywa matrycy

waga 2,2 kg

możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć, nośnik SSD, dysk twardy, karta sieciowa, itd.)

Najważniejsze dane odświeżonego Hyperbook NH7:

ekran IPS, 17,3”, Full HD, 144 Hz, pokrycie sRGB powyżej 90%

procesor Intel i7-10870H (8 rdzeni, 16 wątków)

karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB

waga 2,5 kg

możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć, nośnik SSD, dysk twardy, karta sieciowa, itd.)

Obydwa modele można już zamawiać w przedsprzedaży, zamówienia będą realizowane od 17 lutego. W przypadku Hyperbook NH5 ceny zaczynają się od 5499 złotych. Za Hyperbook NH7 trzeba natomiast zapłacić przynajmniej 5599 złotych.

Hyperbook R15 Zen z procesorami AMD Ryzen

Producent przypomniał też, że jest jeszcze większa nowość, a mianowicie zapowiedziany na początku miesiąca Hyperbook R15 Zen. W tym przypadku mowa o propozycji, która zainteresuje osoby sympatyzujące z procesorami AMD Ryzen oraz zintegrowanymi kartami graficznymi AMD Vega, a jednocześnie mające do wydania nieco mniej. Hyperbook R15 Zen zastosowano też wytrzymały zawias pozwalający na otwarcie laptopa w zakresie 180 stopni oraz baterię mającą gwarantować do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Najważniejsze dane Hyperbook R15 Zen:

procesor AMD Ryzen 5 4500U (6 rdzeni, 6 wątków) lub Ryzen 7 4700U (8 rdzeni, 8 wątków)

karta graficzna AMD Radeon Vega

ekran 15,6” Full HD IPS

aluminiowa pokrywa matrycy

waga 1,65 kg

możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć, nośnik SSD, karta sieciowa, itd.)

możliwość instalacji modemu LTE

Ceny:

Również Hyperbook R15 Zen jest już dostępny w przedsprzedaży, tu realizacja zamówień ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Ceny zaczynają się natomiast od 2399 złotych za konfiguracje z procesorem Ryzen 5 oraz od 2799 złotych w przypadku modeli z procesorem Ryzen 7.

Źródło: Hyperbook

