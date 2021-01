Po prezentacji topowych modeli ROG, firma ASUS prezentuje kolejne nowe laptopy - tym razem z procesorami Core 11-tej generacji oraz GeForce RTX 3000.

ASUS wczoraj zaprezentował swoje topowe model ROG wyposażone nie tylko w układy graficzne GeForce RTX 3000 (włącznie z topowym RTX 3080), ale i nowe procesory AMD Cezanne (Ryzen 5000). Dziś dla odmiany pokazał modele wyposażone w procesory Intel Core 11-tej generacji (Tiger Lake) oraz nieco mniej wydajne karty graficzne GeForce RTX 3000.

Wiadomo, że topowe modele ASUS ROG są najwydajniejsze, najbardziej dopieszczone, ale i zarazem najdroższe. Zdecydowanie większą popularnością cieszyć więc będą tańsze laptopy ASUS TUF Gaming.

Oczywiście gamingowe laptopy to nie wszystko. Tajwański producent o tym nie zapomina i prezentuje również nową wersję ZenBooka Duo - również z nowym procesorem Intela, ale z dedykowaną grafiką NVIDA MX450.

Laptopowe nowości ASUS TUF i Zenbook na 2021 rok

TUF Gaming Dash F15 (FX516) - taniej, ale z GeForce RTX 3070!

Seria TUF Gaming okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, bowiem laptopy tej marki oferują bardzo dobrą wydajność w niższej (od topowych modeli ROG) cenie.

Co by nie mówić o ostatnich dokonaniach Intela, to z pewnością mobilne procesory Tiger Lake H zaliczają się do naprawdę udanych produktów. Te modele można będzie wyposażyć w nowe karty GeForce RTX 3000 do modelu RTX 3070 włącznie. To naprawdę solidna moc jak na laptopa!

Do tego modelu będzie można dobrać jeden z dwóch ekranów Full HD (15,6 cala) - pierwszy będzie charakteryzował się odświeżaniem 144 Hz, a drugi aż 240 Hz. W zależności od konfiguracji będzie tu można zainstalować od 24 do 32 GB RAM 3200 MHz i szybki SSD PCIe.

Wśród innych zalet TUF Gaming Dash F15 (FX516) można wyróżnić Thunderbolt 4, baterię 76 Wh, czy głośniki z certyfikatem Dolby Atmos. Wymiary tego laptopa to 360 x 252 x 19,9 mm, a ważyć on będzie 2,1 kilograma.

ASUS ZenBook Duo (UX482) - nowoczesny laptop z dwoma ekranami dla twórców

W przypadku tego modelu na pokładzie znalazł się również procesor Intel Core 11-generacji ale zamiast kart RTX, czy GTX zdecydowano się na mobilny układ NVIDIA MX450. Jest on około 30% szybszy od swojego poprzednika (MX350) i został oparty na układzie Turing, bardzo zbliżonym do tego z kart GeForce GTX 1650.

Oba ekrany tego laptopa są panelami dotykowymi i oba posiadają tę samą jasność 400 nitów (więcej niż w poprzedniej generacji ZenBooka Duo). Jest to jeden z mniejszych modeli Duo, a więc główny ekran ma przekątną 14-cali i charakteryzuje się rozdzielczością Full HD (drugi ekran - 12,6 cala)

Przy rozmiarach 32,3 x 22,3 x 1,69 cm i wadze 1,6 kilograma znalazło się tu miejsce dla baterii o mocy 72 Wh. Jest tu Thunderbolt 4, pełnowymiarowe gniazdko HDMI i certyfikaty Intel Evo oraz Pantone.

ASUS nie zawodzi i nowe laptopy prezentują się naprawdę smakowicie. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać testów nowych laptopów tej marki. Nieoficjalnie możemy wam zdradzić, że jeden z nowych laptopów ASUSa już znajduje się w naszej redakcji...

