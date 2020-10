Wygląda na to, że w końcu doczekamy się alternatywy dla kart graficznych Nvidia GeForce i AMD Radeon. Pierwsze samodzielne układy Intela mają jednak trafić do laptopów – w sieci pojawiły się przecieki o planowanych modelach Acer i ASUS.

O kartach graficznych Intel Xe mówi się już od dłuższego czasu. Producent początkowo zdecydował się na zintegrowane układy graficzne w procesorach Tiger Lake, ale niebawem powinniśmy poznać także samodzielne karty - wiemy, że firmy Acer i ASUS planują wydać laptopy z takimi układami.

Mowa o modelach Acer Swift 3X i ASUS VivoBook Flip 14, w których zastosowano tajemniczą kartę graficzną Intel Iris Xe Max.



Logo Intel Iris Xe Max Graphics zostało zgłoszone jako znak towarowy w bazie QCC

Hinduska strona firmy Acer jasno informuje o tym w specyfikacji laptopa, natomiast ASUS ogranicza się tylko do stwierdzenia „pierwsza dyskretna karta graficzna Intel” (potwierdzenie, że mamy do czynienia z Intel Iris Xe Max znajduje się dopiero w źródle strony produktowej).

Hinduska strona firmy Acer ujawniła zastosowanie karty graficznej Intel Iris Xe Max

> VivoBook Flip 14 is powered by the latest Intel Core i7 processor with Intel Iris Xe Max graphics. pic.twitter.com/rh9pAuuedx