Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Intel wprowadza nowe procesory dla kompaktowych laptopów – modele Core 11. generacji „Tiger Lake” to nie tylko duży wzrost wydajności, ale też nowe funkcje, z których będą zadowoleni zwykli użytkownicy oraz twórcy treści.

Premiera procesorów Intel Tiger Lake nie powinna być dla Was zaskoczeniem. Nowe modele zapowiadaliśmy na początku ubiegłego miesiąca, ale teraz nadszedł czas na konkrety – poznaliśmy szczegóły dotyczące specyfikacji, wydajności i funkcjonalności jednostek.

Co nowego w procesorach Intel Tiger Lake?

Procesory Intel Core 11. generacji to całkowicie nowe jednostki i na pewno nie można mówić o "odgrzewaniu" starej konstrukcji - producent zastosował rdzenie bazujące na mikroarchitekturze Willow Cove oraz zintegrowaną grafikę z generacji Xe. Więcej o budowie procesorów pisaliśmy tutaj.

Najważniejsze są konkrety - producent obiecuje 20% wzrostu wydajności samego procesora, 2-krotnie lepsze osiągi grafiki i 5-krotnie lepsze osiągi w zastosowaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Warto dodać, że producent zintegrował tutaj także kontroler Thunderbolt 4 i USB4, obsługę sieci bezprzewodowej Intel Wi-Fi 6 (Gig+), a także sprzętowy akcelerator Intel GNA (Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0).

Jak można wykorzystać nowe funkcje związane ze sztuczną inteligencją? Wbrew pozorom ma to przełożenie na codzienne zastosowania – nowe jednostki pozwalają np. wytłumić odgłosy otoczenia i rozmyć tło podczas wideorozmowy albo usprawnić edycję wideo.



Zdjęcie płyty głównej laptopa z procesorem Intel Tiger Lake

Zastosowanie nowych portów przekłada się na funkcjonalność laptopów, bo będzie można do nich podpiąć jeden ekran 8K HDR lub nawet cztery 4K HDR.

Specyfikacja i wydajność procesorów

Przejdźmy zatem do konkretów, które do tej pory producent skrzętnie ukrywał - rzecz jasna chodzi o specyfikację i wydajność procesorów Tiger Lake.



Procesor Intel Tiger Lake w wersji niskonapięciowej w obudowie UP3 (po lewej) i ultraniskonapięciowej w obudowie UP4 (po prawej)

Producent przygotował łącznie dziewięć nowych jednostek – pięć niskonapięciowych (Core ix-xxx5) i cztery ultraniskonapięciowe (Core ix-xxx0). Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji procesorów (w późniejszym terminie mają pojawić się też słabsze modele Pentium i Celeron).

Model Rdzenie/

wątki Taktowanie/

Boost Kontroler RAM Pamięć L3 Grafika TDP Intel Tiger Lake - wersje niskonapięciowe (UP3) Intel Core i7-1185G7 4/8 3,0/4,8 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4266 12 MB Iris Xe (96 EU) 12 - 28 W Intel Core i7-1165G7 4/8 2,8/4,7 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4266 12 MB Iris Xe (96 EU) 12 - 28 W Intel Core i5-1135G7 4/8 2,4/4,2 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4266 8 MB Iris Xe (80 EU) 12 - 28 W Intel Core i3-1125G4 4/8 2,0/3,7 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-3733 8 MB Intel UHD (48 EU) 12 - 28 W Intel Core i3-1115G4 2/4 3,0/4,1 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-3733 6 MB Intel UHD (48 EU) 12 - 28 W Intel Tiger Lake - wersje ultraniskonapięciowe (UP4) Intel Core i7-1160G7 4/8 1,2/4,4 GHz LPDDR4x-4266 12 MB Iris Xe (96 EU) 7 - 15 W Intel Core i5-1130G7 4/8 1,1/4,0 GHz LPDDR4x-4266 8 MB Iris Xe (80 EU) 7 - 15 W Intel Core i3-1120G4 4/8 1,1/3,5 GHz LPDDR4x-4266 8 MB Intel UHD (48 EU) 7 - 15 W Intel Core i3-1110G4 2/4 1,8/3,9 GHz LPDDR4x-4266 6 MB Intel UHD (48 EU) 7 - 15 W

Wydajniejsze modele – Core i7 i Core i5 oferują 4 rdzenie/8 wątków oraz grafikę Iris Xe, natomiast w słabszych wariantach – Core i3 zastosowano 2 rdzenie/4 wątki i grafikę UHD (w przyszłym roku mają pojawić się modele Intel Core i3-1125G4 i Intel Core i3-1120G4 z 4 rdzeniami/8 wątkami). Wersje niskonapięciowe cechują się TDP na poziomie 12-28 W, a ultraniskonapięciowe 7 - 15 W (mają słabsze parametry, ale będą mogły być stosowane w cieńszych laptopach).

Specyfikacja wygląda obiecująco, ale jak się przekłada na osiągi? Producent porównał topowy model nowej generacji – Core i7-1185G7 (4 rdzenie/8 wątki + grafika Iris Xe) do topowego modelu konkurencji – Ryzen 7 4800U (8 rdzeni/16 wątków + grafika Vega 8). Wyniki wydajności są… dosyć zaskakujące.

W codziennych zastosowaniach nowy Intel ma być nawet 20% wydajniejszy, ale przy bardziej wyspecjalizowanych zadaniach typu edycja filmów przewaga jest blisko 2-krotna (dzięki zastosowaniu akceleracji zintegrowanej grafiki).

Mało tego! Nowy Intel wypada lepiej również w grach – przewaga względem konkurenta jest nawet 2-krotna. Oznacza to, że na nowych jednostkach bez problemu można pograć w popularne tytuły typu Borderlands 3, Far Cry New Dawn czy Hitman 2 w rozdzielczości 1080p bez konieczności stosowania dodatkowej grafiki.

Kiedy pojawią się laptopy z procesorami Intel Tiger Lake?

Trzeba przyznać, że nowe procesory zapowiadają się bardzo interesująco – w końcu doczekaliśmy się układów, które mogą pokonać świetne jednostki AMD Ryzen 4000U. Wiele osób z pewnością będzie zainteresowana zakupem nowego laptopa.

Producent deklaruje, że na rynku pojawi się ponad 150 różnych laptopów z nowymi procesorami – głównie będą to modele do codziennego użytku i kompaktowe ultrabooki. Wiemy, że swoje konstrukcje planują m.in. firmy Acer, ASUS, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer i Samsung. Pierwsze maja być dostępne w czwartym kwartale. Jak wypadną? Tutaj dużo będzie zależeć od konstrukcji laptopa i jego wyceny.



Nowe logo procesorów Intel Core 11. generacji



Takim logo będą oznaczane laptopy, które spełniają standard Intel Evo

Warto dodać, że przy okazji premiery nowych procesorów, Intel zmienił swoje logo oraz logotypy poszczególnych technologii (to tak na wypadek jakbyście byli zaskoczeni). Wprowadzono też nowy standard laptopów Intel Evo (de facto mamy do czynienia z drugą generacją standardu Project Athena) – konstrukcje opatrzone takim „znaczkiem” muszą spełniać określone wymogi (m.in. czas wybudzania poniżej 1 sekundy, co najmniej dziewięć godzin rzeczywistego czasu pracy na baterii i szybkie ładowanie).

Jak wypadają konkretne laptopy? Tak się składa, że mieliśmy okazję przedpremierowo sprawdzić jeden z takich modeli – zainteresowanych odsyłamy do naszego testu modelu Acer Swift 5 z procesorem Core i7-1165G7.

Źródło: Intel, inf. własna

