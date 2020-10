Modele Gigabyte Aorus Xtreme zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Karty imponują nie tylko wyglądem, ale też funkcjonalnością i osiągami.

Karty GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3080 zostały stworzone z myślą o wymagających graczach. Firma Gigabyte najwyraźniej wzięła sobie to mocno do serca i przygotowała niereferencyjne wersje Aorus Xtreme – to topowe konstrukcje producenta, które powinny spełnić oczekiwania najbardziej wymagających graczy, entuzjastów, a nawet overclockerów.

Gigabyte GeForce RTX 3000 w wersji Aorus Xtreme

Modele Gigabyte GeForce RTX 3090 Aorus Xtreme 24G i Gigabyte GeForce RTX 3080 Aorus Xtreme 10G na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie – to dlatego, że producent zastosował ten podobny projekt płytki drukowanej i to samo chłodzenie.

Układ chłodzenia obejmuje masywny radiator z komorą parową i ciepłowodami oraz trzy wentylatory (dwa o średnicy 115 mm i jeden o średnicy 110 mm – oferują one półpasywny tryb działania, ale dodatkowo można aktywować cichy profil BIOS). Na rewersie laminatu znalazła się metalowa osłona.

Chłodzenie połączono z podświetleniem RGB Fusion 2.0, a na „grzbiecie” znalazł się ekranik LCD, na którym można wyświetlać informacje diagnostyczne lub umieścić własny tekst lub animację – całość wygląda po prostu zjawiskowo. Warto jednak zauważyć, że wersje Aorus Xtreme są też jednymi z większych konstrukcji - karty zajmują cztery (!) sloty i mają prawie 32 cm długości.

Karty Auros Xtreme imponują osiągami

Modele Auros Xtreme zaliczaj się także do najwydajniejszych seryjnie produkowanych modeli. GeForce RTX 3090 Auros Xtreme został podkręcony z 1695 do 1860 MHz, a GeForce RTX 3080 Auros Xtreme z 1710 do 1905 MHz (w obydwóch przypadkach taktowanie pamięci pozostało na standardowym poziomie - odpowiednio 19 500 MHz i 19 000 MHz).

Na tym możliwości kart się nie kończą i można je samodzielnie podkręcić – pomoże w tym mocna sekcja zasilania oraz trzy 8-pinowe złącza zasilania (producent twierdzi, że pozwoli to także na ekstremalny overclocking). Za wyborem modeli Gigabyte Aorus może przemawia też długa, 4-letnia gwarancja.

To jednak nie koniec rewelacji. Nowe karty wyróżniają się zestawem wyjść obrazu – do dyspozycji oddano po trzy złącza HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4a. W przypadku modelu GeForce RTX 3090 przewidziano jeszcze złącze SLI NVLink do połączenia dwóch takich kart (miejsce zabezpieczono zaślepką).

GeForce RTX 3000 Aorus Xtreme - największe, najwydajniejsze i… najdroższe

Modele GeForce RTX 3000 Aorus Xtreme imponują możliwościami, ale ich cena jest odpowiednio wyższa względem „zwykłych” modeli - Gigabyte GeForce RTX 3080 Aorus Xtreme 10G w przedsprzedaży w Wielkiej Brytanii został wyceniony na 930 funtów, a Gigabyte GeForce RTX 3090 Aorus Xtreme 24G to już wydatek 1700 funtów. Dla porównania, wersje Founders Edition kosztują odpowiednio 650 i 1400 funtów.



Porównanie modeli Gigabyte GeForce RTX 3090 Aorus Xtreme (u góry) i GeForce RTX 3090 Aorus Master (na dole)

Taniej można znaleźć wersje Aorus Master (karty korzystają z takiego samego chłodzenia, ale pracują z niższymi zegarami i mają „tylko” dwa 8-pinowe złącza zasilania). Gigabyte GeForce RTX 3080 Aorus Master 10G został wyceniony na 860 funtów, a Gigabyte GeForce RTX 3090 Aorus Master 24G kosztuje 1650 funtów.

Źródło: Gigabyte, Overclcokers

