Dostępność kart graficznych GeForce RTX 3080 i RTX 3090 pozostawia wiele do życzenia. Nie mamy jednak dobrych wieści, bo w przypadku referencyjnych wersji Founders Edition dostępność może jeszcze się bardziej pogorszyć.

Karty GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090 spotkały się z pozytywnym odbiorem recenzentów, ale klienci nie mają powodów do zadowolenia – zakup sprzętu obecnie graniczy z cudem. Sytuacja może być poważniejsza niż podejrzewaliśmy, bo producent postanowił wstrzymać sprzedaż kart w swoim sklepie.

Nvidia wstrzymuje sprzedaż kart GeForce RTX 3000 Founders Edition

Na forum Nvidii pojawił się ważny komunikat odnośnie sprzedaży kart w oficjalnym sklepie:

Wysłuchaliśmy Waszych opinii dotyczących sklepu internetowego Nvidia i pracuje nad poprawą jego odbioru. W międzyczasie będziemy sprzedawać karty GeForce RTX 3080 i RTX 3090 Foundes Edition za pośrednictwem innych partnerów. W Stanach Zjednoczonych wersje Founders Edition będzie można kupić w Best Buy – dotyczy to modeli GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090.

Oznacza to, że klienci ze Stanów Zjednoczonych będą mogli kupić karty GeForce RTX 3080 Founders Edition i GeForce RTX 3090 Founders Edition tylko w sklepie Best Buy (czyli de facto producent wstrzymuje sprzedaż w swoim sklepie, bo sprzedaż kart w Best Buy była prowadzona od początku premiery). Ograniczenia zapewne potrwają do momentu wdrożenia usprawnień w oficjalnym sklepie (Nvidia wskazywała, że podczas sklepowej premiery sklep został przeciążony ruchem).

Producent potwierdził także, że dostępność kart Founders Edition obecnie jest ograniczona. Sytuacja powinna się poprawić w nadchodzących tygodniach (podobnie jak w przypadku niereferencyjnych wersji od partnerskich producentów).

GeForce RTX 3000 Founders Edition – co z dostępnością kart w Polsce?

Co z klientami z Polski? Tego nie wiadomo. Producent poinformował we wpisie, że sprawdza kwestię dostępności modeli Founders Editon w Europie, ale żadne konkrety nie zostały ujawnione (dopytaliśmy o to również polski oddział Nvidii, ale też nie dowiedzieliśmy się nic o ewentualnych planach).

Nie wiadomo również jak będzie wyglądać kwestia z dostępnością modelu GeForce RTX 3070. Póki co producent zdecydował się na opóźnienie premiery o 2 tygodnie, by sprzedawcy mogli uzupełnić zapasy.

