Firma Acer nie zwalnia tempa i rusza z kolejną promocją dla kupujących laptopy. Tym razem akcją zostały objęte modele Aspire 3 i Aspire 5 – w zależności od modelu można odzyskać nawet 500 złotych.

Acer zwraca pieniądze za laptopy Aspire 3 i Aspire 5

Promocją zostały objęte tańsze modele z serii Acer Aspire 3 i Aspire 5 – przy zakupie wybranego modelu można otrzymać kod na kartę przedpłaconą Sodexo na kwotę 150 zł, 300 zł lub 500 zł.

Promocja dotyczy następujących modeli:

Acer Aspire 3 A315-23 – 150 zł zwrotu

Acer Aspire 3 A315-23-R0KQ / NX.A0VEP.003

Acer Aspire 3 A315-23-R9KC / NX.HVTEP.00T

Acer Aspire 3 A315-23-R736 / NX.HVTEP.00P

Acer Aspire 3 A315-23-R39S / NX.HVTEP.00Q

Acer Aspire 3 A315-23-R04P / NX.A2ZEP.006

Acer Aspire 3 A315-23-R62C / NX.A0VEP.00C

Acer Aspire 3 A315-23-R9GW / NX.HVTEP.01D

Acer Aspire 3 A315-23-R64E / NX.HVTEP.011

Acer Aspire 3 A315-23-R8UG / NX.HVTEP.012

Acer Aspire 3 A315-23-R8VX / NX.HVTEP.014

Acer Aspire 3 A315-58 – 300 zł zwrotu

Acer Aspire 3 A315-58-36XZ / NX.ADGEP.003

Acer Aspire 3 A315-58-31ZT / NX.AT0EP.007 (Morele)

Acer Aspire 3 A315-58-319A / NX.ADDEP.010

Acer Aspire 3 A315-58-37N1 / NX.ADDEP.01J

Acer Aspire 3 A315-58-376J / NX.AT0EP.006

Acer Aspire 3 A315-58-39PH / NX.AT0EP.005

Acer Aspire 3 A315-58-32M3 / NX.AT0EP.003

Acer Aspire 3 A315-58-39J4 / NX.ADDEP.01L

Acer Aspire 3 A315-58-31LL / NX.ADDEP.01F

Acer Aspire 3 A315-58-31BK / NX.AT0EP.004

Acer Aspire 3 A315-58-31BT / NX.ADDEP.01H

Acer Aspire 3 A315-58-383A / NX.ADDEP.01S

Acer Aspire 3 A317-53 – 300 zł zwrotu

Acer Aspire 3 A317-53-319G / NX.AD0EP.003

Acer Aspire 3 A317-53-31UM / NX.AD0EP.001

Acer Aspire 3 A317-53-32Q5 / NX.AD0EP.00B

Acer Aspire 3 A317-53-34WL / NX.AD0EP.00Q (Morele) (Neonet)

Acer Aspire 3 A317-53-33NX / NX.AD0EP.00W (RTV Euro AGD)

Acer Aspire 3 A317-53-32HU / NX.AD0EP.00R (Neonet) (Morele)

Acer Aspire 3 A317-53-34WY / NX.AD0EP.00K

Acer Aspire 3 A317-53-3192 / NX.AD0EP.011

Acer Aspire 3 A315-23 – 500 zł zwrotu

Acer Aspire 3 A315-23-R691 / NX.HVTEP.003

Acer Aspire 3 A315-23-R9MZ / NX.HVTEP.007 (MediaExpert)

Acer Aspire 3 A315-23-R5RD / NX.HVUEP.004

Acer Aspire 3 A315-23-R956 / NX.HVUEP.00K

Acer Aspire 3 A315-23-R7Z7 / NX.HVTEP.00Y (Morele) (Komputronik)

Acer Aspire 3 A315-23-R3Q4 / NX.HVTEP.010

Acer Aspire 3 A315-23-R5MQ / NX.HVTEP.00J

Acer Aspire 3 A315-23-R6CP / NX.HVTEP.01R

Acer Aspire 3 A315-23-R1AF / NX.HVTEP.01V (RTV Euro AGD)

Acer Aspire 3 A315-23-R9B9 / NX.HVTEP.01J

Acer Aspire 3 A315-56 – 500 zł zwrotu

Acer Aspire 3 A315-56-582P / NX.HS5EP.00F

Acer Aspire 3 A315-56-51GA / NX.HS5EP.00A

Acer Aspire 3 A315-56-51AJ / NX.HS6EP.005 (Neonet)

Acer Aspire 3 A315-56-56DU / NX.HS7EP.005 (Neonet)

Acer Aspire 3 A315-56-54R2 / NX.HS5EP.00E

Acer Aspire 3 A315-56-55MF / NX.HS5EP.00Q (Komputronik) (RTV Euro AGD)

Acer Aspire 3 A315-58 – 500 zł zwrotu

Acer Aspire 3 A317-53 – 500 zł zwrotu

Acer Aspire 3 A317-53-59XU / NX.AD0EP.00T (RTV Euro AGD)

Acer Aspire 3 A317-53-56CA / NX.AD0EP.00S (Neonet) (Morele)

Acer Aspire 3 A317-53-52P9 / NX.AD0EP.00L

Acer Aspire 3 A317-53-585M / NX.AD0EP.00X

Acer Aspire 3 A317-53-54M8 / NX.AD0EP.010

Acer Aspire 3 A317-53-56F4 / NX.AD0EP.00Y (Komputronik)

Acer Aspire 5 A515-45 – 500 zł zwrotu

Acer Aspire 5 A515-45-R7WZ / NX.A84EP.008

Acer Aspire 5 A515-45-R5MD / NX.A84EP.00B

Acer Aspire 5 A515-45-R68G / NX.A84EP.00C

Acer Aspire 5 A515-45-R58W / NX.A84EP.00E (Komputronik) (RTV Euro AGD) (Morele)

Acer Aspire 5 A515-45-R4VR / NX.A85EP.002

Acer Aspire 5 A515-45-R3GZ / NX.A84EP.00G (RTV Euro AGD)

Acer Aspire 5 A515-45-R5VC / NX.A83EP.004

Acer Aspire 5 A515-56 – 500 zł zwrotu

Acer Aspire 5 A515-56-5138 / NX.A1GEP.003 (RTV Euro AGD)

Acer Aspire 5 A515-56-55YP / NX.A1GEP.00B

Acer Aspire 5 A515-56-55NX / NX.A18EP.005

Acer Aspire 5 A515-56-5782 / NX.A1GEP.00D

Acer Aspire 5 A515-56-51AL / NX.A18EP.002

Acer Aspire 5 A515-56-57X2 / NX.A1GEP.00M (Komputronik) (Morele) (MediaExpert)

Acer Aspire 5 A515-56-50YZ / NX.A1HEP.00B

Acer Aspire 5 A515-56-59WQ / NX.A1HEP.00A

Acer Aspire 3 to tańsze modele, które sprawdzą się jako komputer do podstawowych zastosowań - przeglądania Internetu, oglądania filmów, odrabiania lekcji czy pracy biurowej. Znajdziemy tutaj całą gamę 15- i 17-calowych modeli z procesorami AMD Ryzen 3000U oraz Intel Core 10. i 11. generacji. Modele Aspire 5 oferują lepsze możliwości - to nowsze, 15-calowe konstrukcje z procesorami AMD Ryzen 5000U i Intel Core 11. generacji.

Jak otrzymać zwrot pieniędzy za zakup laptopa?

W akcji biorą duże sklepy z elektroniką m.in. Komputronik, RTV Euro AGD, Morele, Media Expert, Media Markt i Neonet. Sprzęt należy kupić w dniach 22.08.2022 - 30.11.2022 roku, a w ciągu 14 dni od daty zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie producenta (konieczne jest przesłanie dowodu zakupu). Po pozytywnej weryfikacji na wskazany adres e-mail producent prześle kod na kartę przedpłaconą.

Warto dodać, że kupujący niektóre modele przy okazji mogą tutaj skorzystać z promocji na darmowy pakiet Microsoft 365 Personal (promocja dotyczy niektórych modeli Aspire 3 A315-56, Aspire 3 A315-58 i Aspire 5 A515-56 i kończy się 30.09.2022 roku). Tutaj znajdziecie szczegóły o akcji.

Źródło: Acer