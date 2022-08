Unrailed! to kolejna darmowa gra dla korzystających ze sklepu Epic Games Store. W swojej kategorii okazała się naprawdę ciekawą propozycją.

Unrailed! za darmo na Epic Games Store

Po niedawnym rozpasaniu graczy przez udostępnianie dwóch, niekiedy trzech gier, można stwierdzić, że również w tym tygodniu Epic Games Store rozdaje tylko jedną produkcję. Można, ale chyba nie wypada. Chociażby wedle zasady, że darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.

Od dziś do 11 sierpnia do godziny 17:00 naszego czasu posiadający konto w omawianym sklepie mogą przypisywać do niego grę Unrailed!. Tradycyjnie po takim kroku pozostanie ona w posiadanej bibliotece już na stałe.

Unrailed!, czyli gra do kooperacji

Unrailed! debiutował w 2020 roku, raczej bez większego rozgłosu. Jeśli jednak już ktoś zdecydował się na sięgnięcie po ten tytuł, to nie żałował. Średnia ocen z recenzji sięgnęła 77%, a wśród graczy przekroczyła 80%, przynajmniej na podstawie niewielkiej liczby głosów na metacritic. Bardzo pozytywne opinie, już w większej liczbie, można jednak znaleźć również na Steam czy Epic Games Store.

Studio Indoor Astronaut pokusiło się o grywalny tytuł (wydany przez bardziej znane Daedalic Entertainment), nastawiony na zabawę w kooperacji - online lub w trybie kanapowym. Zadaniem graczy jest tu budowanie torów kolejowych przed zbliżającym się pociągiem. Niby może to nie brzmieć porywająco, ale dzięki kilku zabiegom potrafi wciągnąć.

Spore znaczenie mają tu proceduralnie generowane światy z dynamicznym systemem pogodowym oraz cyklami dnia i nocy, konieczność zbierania materiałów i ulepszania torów oraz pociągu, a także takie utrudnienia jak np. jeden egzemplarz każdego narzędzia na całą drużynę czy okoliczni mieszkańcy nie zawsze nastawieni pozytywnie do przeprowadzanych robót. Styl graficzny może być dla niektórych dyskusyjnie atrakcyjny, widok izometryczny do takiej zręcznościówki pasuje doskonale.

Źródło: Epic Games Store