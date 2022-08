Każdą pralkę, jaka jest dostępna w sklepie RTV EURO AGD, możesz teraz kupić za połowę ceny. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej promocji.

Świetna promocja: pralka za 50% ceny

Co jakiś czas wyławiamy różne ciekawe promocje. I choć rzadko ich bohaterami bywają sprzęty AGD, to tym razem oferta wygląda na tyle dobrze, że nie moglibyśmy o niej nie wspomnieć. Żeby nie przedłużać sprawa wygląda następująco: w RTV EURO AGD możesz teraz kupić dowolną pralkę za połowę ceny. Brzmi nieźle, prawda?

Spójrzmy na szczegóły

Czy jest jakiś haczyk? No jasne, że jest. ale wcale nie taki okrutny. Otóż pralkę z 50-procentowym rabatem możesz kupić jedynie w zestawie z suszarką. Jeśli jednak i tak planujesz zakup takiego duetu, to właściwie… tak jakby tego haczyka nie było. Szczególnie, że tak jak w przypadku pralek, możesz wybrać sobie dowolny model suszarki z oferty RTV EURO AGD, a obecnie w sklepie znajdziesz ponad 270 pralek i przeszło 100 suszarek, jest więc z czego wybierać.

Druga ważna wiadomość jest taka, że musisz się pospieszyć, bo promocja nie będzie trwać w nieskończoność. Obowiązuje mianowicie do 12 sierpnia, do godziny 23.45. Jeśli nie masz dość pieniędzy, a chcesz skorzystać, to sprawdź ofertę ratalną – nie dość, że rozłożysz zakup na 10 rat 0%, to jeszcze pierwszą z nich zapłacisz dopiero w przyszłym roku. Wszystkie szczegóły znajdziesz na oficjalnej stronie sklepu.

Do wyboru sporo modeli najpopularniejszych marek, między innymi sprawdzone i popularne:

i inne.

Źródło: RTV EURO AGD. Na zdjęciu: Bosch WAU28R0EPL Serie 6.