Już na początku 2022 roku rusza ADATA Antarctic Expedition – wyprawa na najwyższy szczyt Antarktydy, Masyw Vinsona. Polski podróżnik Michał Leksiński chce w ten sposób wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę pierwszego rodzinnego domu pomocy społecznej (projektu Fundacji Happy Kids).

Wyprawa na odleglejszą górę świata

Michał Leksiński to polski podróżnik, który postanowił połączyć swoją pasję do gór z pomocą potrzebującym. 5 lat temu zapoczątkował on projekt Korony Ziemi - 7 Happy Summits, który polega na zdobyciu najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. Jego celem jest udowodnienie, że nawet największe marzenia można zrealizować.

Teraz obrał sobie za cel Masyw Vinsona, czyli najwyższy szczyt Antarktydy. Przygotowania do wyprawy trwają już od dwóch lat - jej organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie m.in. sponsora tytularnego - firmy ADATA, która technologicznie i finansowo wspiera podróżnika w zdobywaniu szczytu mroźnego kontynentu.

Misja ADATA Antarctic Expedition rozpocznie się 8 stycznia i planowo potrwa do 20 stycznia 2022 roku. Komunikacja Michała ze światem będzie możliwa za pomocą trackera satelitarnego, a informacje bieżące na temat wyprawy będą relacjonowanie w mediach społecznościowych: fanpage ADATA oraz 7 Happy Summits.

Góra mierząca 4.892m jest jedną z najbardziej oddalonych szczytów świata - aby do niej dotrzeć, trzeba najpierw dolecieć na samo południe Chile, do miejscowości Punta Arenas, a stamtąd na Antarktydę – logistycznie, jak tłumaczy podróżnik - ciężki orzech do zgryzienia. Wyprawa na Antarktydę to z pewnością ukoronowanie podróżniczych marzeń. Ten magiczny kontynent przyciąga swoją aurą niedostępności. Sama możliwość zdobycia Dachu Antarktydy to wielkie wyróżnienie - tłumaczy Michał Leksiński, podróżnik ADATA Antarctic Expedition.

Szczytny cel misji ADATA Antarctic Expedition

Wyprawa Michała Leksińskiego ma na celu także wspomóc zbiórkę na rzecz budowy pierwszego rodzinnego domu pomocy społecznej w Polsce (projektu Fundacji Happy Kids) - każda wpłacona złotówka przybliża Fundację do realizacji tego niezwykłego projektu, który może odmienić życie wielu młodym ludziom.

Podróżnik opowie o przygotowaniach do wyprawy podczas transmisji na żywo – wydarzenie będzie transmitowane dzisiaj (9 grudnia) od godz. 19:30 na Facebooku ADATA oraz 7 Happy Summits. Tutaj znajdziecie link do wydarzenia (możemy Wam zdradzić, że podczas transmisji będzie można wygrać akcesoria ADATA).

Źródło: ADATA