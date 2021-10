Coraz większymi krokami zbliża się debiut nowej platformy Intel, która wprowadzi obsługę pamięci DDR5 RAM. ADATA nie zamierza jednak czekać na oficjalną premierę sprzętu i już teraz chwali się nowymi rekordami w podkręcaniu.

Pamiętacie, jak niedawno pisaliśmy o rekordzie w podkręcaniu pamięci DDR5? Tajemniczemu overclockerowi udało się wtedy podkręcić moduły Gigabyte Aorus do 8008 MHz. Okazuje się, że zespół overclockerów XPG Overclocking Lab (XOCL) zdołał uzyskać jeszcze lepsze wyniki podkręcania kości DDR5 RAM.

ADATA chwali się rekordami w podkręcaniu pamięci DDR5

Tajwański producent pochwalił się dwoma rekordami podkręcania modułu ADATA XPG (16 GB 4800 MHz). Co prawda nie ujawniono tutaj szczegółów na temat zastosowanej platformy, ale najpewniej uzyskano je przy ekstremalnym podkręcaniu z ciekłym azotem w roli głównej. Zwykli użytkownicy raczej mogą zapomnieć o takich zegarach (przynajmniej jak na razie).

Pierwszy rekord to 8104 MHz przy opóźnieniach 52-52-52-96 – za platformę najprawdopodobniej posłużyła tutaj płyta główna Gigabyte Z690 Aorus Tachyon (ta sama, którą wykorzystano przy podkręcaniu kości Gigabyte Aorus).

Drugi wynik był jeszcze lepszy – uzyskano tutaj taktowanie prawie 8118 MHz przy opóźnieniach 50-50-50-160. Tym razem najprawdopodobniej wykorzystano płytę główną MSI MEG Z690 Unify-X (na co wskazuje marka zastosowanego kontrolera LPCIO – obecnie tylko MSI stosuje układy Winbond).

Czy wyniki overclockerów XOCL robią wrażenie? Cytując klasyka: no tak, średnio bym powiedział. (Nieoficjalny) rekord Gigabyte Aorus udało się pobić, ale odnosząc to do potencjału modułów DDR4, chyba liczymy na coś więcej. Być może kolejne generacja pamięci DDR5 pokażą lepszy potencjał OC.

