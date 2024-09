AI Summit - rozmowy o sztucznej inteligencji. Posłuchaj z nami

Sztuczna Inteligencja, czyli AI, to dziś temat dyżurny każdego forum o tematyce komputerowej. O ile jednak często są to jedynie wycieczki w stronę AI, to podczas AI Summit rozmowy koncentrują się na AI. Konferencja już 18 września.

W środę 18 września 2024 r. przez cały dzień podczas zorganizowanej przez PJATK, czyli Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, konferencji AI Summit, będą toczyły się rozmowy ekspertów na temat tego czym jest to AI i jaka czego go przyszłość.

Dla przeciętnego internauty, AI to technologia, która zastępuje człowieka, wykonuje szybciej niż on różne zadania i dlatego czasem jest bardzo pożądanym rozwiązaniem, a czasem wręcz przeciwnie. Sięgamy po nią bezwiednie, czasem nawet nie po to, by oszczędzić czas, ale wierząc, że jest ona najlepszym obecnie źródłem wiedzy. A jednak AI to nie to samo co zcyfryzowany ludzki umysł, który wyposażono w dostęp do przepastnych już dziś baz danych. Choć AI nie przypisuje się praw, co pozwala obecnie wykorzystywać na przykład generowane przez nią grafiki bez obaw o naruszenie praw autorskich, to za jej powstanie i wytrenowanie odpowiedzialni są ludzie. AI odzwierciedla ludzką naturę, nawet te jej najbardziej mroczne zakamarki, nawet bez naszej wiedzy. Zarazem pełna jest niewiadomych, bo wyniku jej działania nie zawsze da się przewidzieć.

AI można się bać, można w niej upatrywać także nadziei. Trzeba jednak najpierw dobrze ją zrozumieć. AI Summit to dobra ku temu okazja.

Na AI Summit można być fizycznie, ale dla niektórych będzie streaming

AI Summit, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Koszykowej 86 w siedzibie PJATK, to wydarzenie płatne dla osób, które zechcą pojawić się osobiście na konferencji. Za to przez internet niektórzy uczestnicy mogą wziąć udział w tej konferencji zupełnie bez opłat - to osoby, które zapłaciły za uczestnictwo na miejscu, studenci i absolwencji PJATK, a także uczniowie szkół średnich zaprzyjaźnionych z PJATK. Tutaj znajdziecie szczegóły i regulamin całego wydarzenia.

AI Summit to wydarzenie całodniowe, którego program znajdziecie pod tym linkiem. Całe wydarzenie podzielone jest na liczne prelekcje i panele, które poruszają takie zagadnienia jak etyka w AI, AI i edukacja, realna wartość AI, AI i prawo czy w końcu temat AI w mediach. To zapewne dla naszych czytelników bardzo istotna kwestia, gdyż obawa, że AI zdominuje i tak już mocno nadszarpniętą renomę mediów informacyjnych, jest realna i nie ma tu czemu zaprzeczać.

Jeśli nie będziecie mogli wziąć udziału w wydarzeniu nic straconego. Przygotujemy dla was podsumowanie z informacjami o tym co najciekawszego można było usłyszeć podczas AI Summit, a także małą niespodziankę.

Źródło: PJATK, inf. własna