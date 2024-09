AI na każdą kieszeń. Sprawdziłem, co potrafi OPPO Reno12 FS 5G

Marzy ci się smartfon ze sztuczną inteligencją, ale nie chcesz przeznaczać na niego całej wypłaty? Da się załatwić.

Płatna współpraca z firmą OPPO.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie OPPO, niemal 50 proc. Polaków regularnie korzysta z AI. Ponad połowa badanych użytkowników wykorzystuje do tego smartfon, a przy tym podobny odsetek osób nawet nie zdawał sobie nawet sprawy, że ma do czynienia ze sztuczną inteligencją.

Oznacza to, że istnieją miliony osób, które wciąż nie wykorzystują możliwości AI do ułatwiania sobie życia. Być może problemem jest to, że większość narzędzi wymaga pobierania dodatkowych aplikacji i logowania się na zewnętrznych platformach, co zmniejsza ich dostępność. Na szczęście sztuczna inteligencja jest coraz częściej wbudowana bezpośrednio w smartfony i można z niej korzystać od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka. I to bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.

Z nowinkami technologicznymi często jest tak, że w pierwszej kolejności lądują na urządzeniach klasy premium, a dopiero po latach trafiają do mas za pośrednictwem produktów przystępniejszy cenowo. Nie inaczej jest z AI w smartfonach, ale OPPO stoi w opozycji do tej strategii i od samego początku stawia na pełną demokratyzację sztucznej inteligencji.

Za sprawą nowej serii urządzeń, sztuczna inteligencja trafiła tego lata nawet do smartfonów za mniej niż 2000 zł. A niedawno do modeli OPPO Reno12 Pro 5G i OPPO Reno12 5G dołączyły jeszcze tańsze telefony OPPO Reno12 FS 5G i OPPO Reno12 F 5G. Efekt? Smartfony, które kosztują mniej niż 1500 zł, a mają ten sam zestaw funkcji AI, co droższe modele.

Ja miałem okazję sprawdzić, co potrafi OPPO Reno12 FS 5G.

Moją ulubioną funkcją AI w serii OPPO Reno12 5G niezmiennie pozostaje Gumka AI 2.0

OPPO Reno12 FS 5G odziedziczył po droższych smartfonach m.in. Gumkę AI 2.0, która służy do usuwania ze zdjęć niechcianych obiektów. Jest to jedno z najlepszych tego typu narzędzi na rynku.

Gumka AI 2.0 łączy prostotę obsługi z potężnymi możliwościami i świetnie spisuje się podczas oczyszczania fotografii z nieproszonych gości. Tutaj możecie porównać efekt przed i po:

Gumka AI 2.0 w OPPO Reno12 FS 5G działa w sposób prawdziwie inteligentny. Po wyświetleniu portretu lub selfie, sztuczna inteligencja jest w stanie sama zaznaczyć i zasugerować usunięcie wyłącznie osób znajdujących się w tle, bez ruszania postaci na pierwszym planie.

Efekty są wiarygodne nawet wtedy, gdy usuwane obiekty wypełniają ogromną część kadru.

Po usunięciu niechcianych obiektów, algorytmy OPPO potrafią odtworzyć nie tylko proste tła pokroju nieba czy trawy, ale i złożone budowle, powierzchnie o nietypowych fakturach i masę szczegółów obiektów w tle.

Spore wrażenie robi na mnie to, jak realistycznie OPPO Reno12 FS 5G odtwarza duże fragmenty zasłoniętych samochodów.

Imponujące, prawda?

Sztuczna inteligencja w OPPO Reno12 FS 5G potrafi znacznie więcej

Użytkownicy OPPO Reno12 FS 5G mają dostęp do nowej aplikacji AI Studio, która służy do generowania portretów i awatarów.

Wystarczy załadować do AI Studio dowolne selfie, by sztuczna inteligencja była w stanie stworzyć tysiące różnych obrazów w oparciu o różne schematy i style graficzne.

Bardzo praktyczną funkcją jest Inteligentne konturowanie 2.0. Po wyświetleniu w systemowej galerii jakiegoś zdjęcia, wystarczy przytrzymać palec na wybranym obiekcie, by oprogramowanie zrobiło z niego naklejkę. Tę można wygodnie umieścić w podręcznym schowku, a następnie dodać do wiadomości czy notatki.

Rozwijany pasek OPPO Reno12 FS 5G zawiera także skróty do innych narzędzi AI, które można wykorzystać np. do generowania podsumowań notatek głosowych i artykułów. Funkcja ta działa bardzo dobrze, choć na razie obsługuje jedynie języki angielski, hiszpański, włoski, chiński oraz hindi.

Na język polski można za to przetłumaczyć niemal dowolną treść widoczną na ekranie, w tym umieszczoną na zdjęciach. Bez względu od aktualnie wykonywaną czynność, wbudowany tłumacz oddalony jest o dwa ruchy palca.

OPPO zadbało o to, by sztuczna inteligencja działała również w sytuacjach dla użytkownika niewidocznych. Specjalny algorytm AI Czysty Głos w czasie rzeczywistym analizuje dźwięk i poprawia jakość rozmów. Z kolei AI LinkBoost inteligentnie zarządza pracą dziewięciu wbudowanych anten, a tym sam wzmacnia sygnał w takich miejscach jak windy czy podziemne garaże.

OPPO Reno12 FS 5G wyróżnia się wyglądem i wytrzymałością

Smartfon dostępny jest w zielonej i pomarańczowej wersji kolorystycznej. Jego wizualnym wyróżnikiem jest dioda powiadomień Halo Light, która otacza okrągłą wysepkę z aparatami. Ta nie tylko elegancko wygląda, ale i dyskretnie informuje o połączeniach, wiadomościach czy postępie ładowania.

OPPO zatroszczyło się nie tylko o walory estetyczne, ale i praktyczne, bo obudowa została zaprojektowana z myślą o zwiększonej odporności na upadki, zadrapania, nacisk i zachlapania. Wytrzymałość poświadczono certyfikatem IP64 oraz pięcioma gwiazdkami w serii testów SGS Performance Multi-Scene Protection.

Obudowa OPPO Reno12 FS 5G skrywa ponadto wyświetlacz o dobrych parametrach, wydajny czip, dużo pamięci, sporą baterię i solidny zestaw aparatów. Oto pełna specyfikacja:

ekran OLED 6,67 cala o rozdzielczości 2400 x 1080 (395 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

MediaTek Dimensity 6300;

12 GB pamięci RAM (LPDDR4X);

512 GB rozszerzalnej pamięci na dane (UFS 2.2);

aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1,8;

aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2;

aparat 2 Mpix z obiektywem makro f/2,4;

aparat przedni 32 Mpix z przysłoną f/2,4;

łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 i NFC;

baterię 5000 mAh z ładowaniem 45 W;

czytnik linii papilarnych w ekranie;

Android 14 z interfejsem ColorOS 14;

wymiary 163,1 x 75,8 x 7,76 mm;

waga 187 g;

IP64.

