Bielik V2 to polski chatbot wykorzystujący generatywną sztuczną inteligencję. Jeśli twórcy, czyli grupa entuzjastów AI, go poprawią - może być ciekawą konkurencją dla ChatGPT.

Od premiery ChatGPT pod koniec 2022 roku na rynku pojawiło się wiele alternatywnych, podobnych chatbotów. Swoje rozwiązania ma m.in. Google, Samsung, Microsoft, Meta, a także wiele mniejszych firm. Ostatnio do sieci trafiło również polskie narzędzie tego typu. Bielik V2 to chatbot korzystający z dużego modelu językowego z otwartym źródłem (Mistral-7B). Sprawdzam możliwości Bielika od jakiegoś czasu. Czy warto zainteresować się tym produktem?

Bielik - to polski ChatGPT

Polski model generatywnej sztucznej inteligencji obsługuje 11 miliardów parametrów. Jest w związku z tym jednym z najbardziej zaawansowanych dużych modeli językowych stworzonych w Polsce. Jednorazowo Bielik może zapamiętać 32 tysiące tokenów.

W trakcie treningu największy nacisk położono na obsługę języka polskiego. Z Bielikiem możemy komunikować się również w innych językach. Szkolenie uwzględniało natomiast głównie polskie treści, co pomaga Bielikowi rozumieć wszelkie zawiłości słowne naszego, dość skomplikowanego w końcu, języka. Bielik powinien również poradzić sobie z cechami kulturowymi, typowymi dla Polski i języka polskiego.

Podobnie, jak w przypadku konkurencyjnych chatbotów, Bielik wykrywa mowę nienawiści, czy pytania niezgodne z “zasadami”. Nie otrzymamy od niego odpowiedzi, jeśli algorytm uzna, że pytanie było niestosowne.

Jak w praktyce działa Bielik?

Znam pewną zagadkę logiczną, która pozwala zagiąć nie tylko wielu moich znajomych, ale też niejeden model językowy. Mamy dziesięć kulek, z których dziewięć jest identycznych, a jedna różni się, ale tylko pod względem wagi (jest cięższa). Do dyspozycji mamy też wagę szalkową, jednak możemy użyć jej tylko dwa razy. W jaki sposób powinniśmy dokonać ważenia, aby z całą pewnością odnaleźć cięższą kulkę? Niestety, Bielik poległ na tym zadaniu. Jeśli znasz odpowiedź - wpisz ją w komentarzu.

Z prostymi zadaniami Bielik radzi sobie dość dobrze. Im są jednak trudniejsze, tym coraz częściej odpowiedzi są błędne. Wygląda więc na to, że twórcy Bielika muszą jeszcze popracować nad jego zdolnościami. Dość często spotykamy tzw. “halucynacje”, kiedy sztuczna inteligencja brnie w zaparte, szukając potwierdzenia (lub wymyślając je) dla nieprawdziwych informacji. To typowe właściwie dla wszystkich chatbotów.

Bielik V2 jest darmowy, możemy go sprawdzić na stronie bielik.ai. Możliwe jest logowanie przy pomocy LinkedIn, konta Google i na inne sposoby. Następnie zobaczymy okno czatu, gdzie możemy porozmawiać z chatbotem. Niestety, znalazłem tam również inne pole do poprawy narzędzia. Nie widzę nigdzie miejsca do wylogowania się. Pamiętajmy jednak, że Bielik V2 nie jest dziełem wielkiej korporacji, a grupy entuzjastów sztucznej inteligencji.

