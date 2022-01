Czy to złote czasy dla Netflixa? No właśnie, nie do końca – firma w ostatnim czasie notuje ogromne spadki, co ma wpływ na całą branżę streamingową.

Netflix to obecnie najpopularniejsza usługa umożliwiająca oglądanie filmów i seriali w internecie. Duże zasługi ma tutaj ogólnoświatowy kryzys, który zmusił ludzi do pozostania w domu – w ciągu ostatnich dwóch lat platformie przybyło 54,5 mln subskrybentów. Łącznie korzysta z niej już ponad 215 mln użytkowników.

Mogłoby się wydawać, że to świetne czasy dla platformy. No właśnie nie do końca.

Akcje Netflixa mocno w dół

Od kilku dni Netflix notuje ogromne spadki kursu akcji. Warto spojrzeć chociażby na ten wykres:

W ostatnich dniach akcje firmy kosztowały niecałe 360 dolarów. Oznacza to, że od ostatniego szczytu z listopada wycena Netflixa zmalała blisko o połowę (!).

Żeby uzmysłowić sobie skalę problemu, wystarczy powiedzieć, że w ostatnich kilkunastu dniach firma straciła prawie wszystko co wypracowała w ostatnich dwóch latach, gdy sporo ludzi musiało pozostać w domu i zdecydowała się zabijać czas na przy filmach i serialach.

Dlaczego Netflix traci na wartości?

Co poszło nie tak? Eksperci wskazują, że przyczyn takiej sytuacji może być kilka.

Przede wszystkim nie najlepsze prognozy na kolejne miesiące. W ostatnim czasie platforma poinformowała, że w pierwszym kwartale bieżącego roku pozyska kolejne 2,5 mln subskrybentów, podczas gdy analitycy przewidywali wynik na poziomie 7 mln. Takie szacunki mogły zniechęcić inwestorów.

Nie jest tajemnicą, że sporo osób odwraca się od platformy i przechodzi do konkurencji (szczególnie, że ostatnio podniosła ona też ceny subskrypcji). Konkurencja zrozumiała, że przyszłością jest model biznesowy Netflixa i staje się coraz mocniejsza. Coraz popularniejsze stają się takie usługi, jak: Amazon Prime, Disney czy HBO GO.

A Wy korzystacie z Netflixa, czy może przenieśliście się do konkurencji?

Źródło: Forsal, TradingView, Pixbay (foto)