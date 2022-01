Jeśli jesteście w gronie osób dobrze bawiących się przy seansie ze Squid Game, przyszłość jawi się dla Was bardzo obiecująco.

Dyrektor Netflix potwierdza 2. sezon Squid Game

Już chwilę po premierze pierwszych odcinków Squid Game można było mieć pewność, że historia będzie kontynuowana. Serial bardzo szybko zyskał ogromną popularność i to niemal na całym świecie, oceny w recenzjach i wśród graczy też były niezłe. A gdy widać potencjał na więcej (przychodów), producenci nie zwykli odpuszczać.

Tak naprawdę 2. sezon Squid Game został potwierdzony już jakiś czas temu. O rozpoczętych pracach nad nim wspomniał Hwang Dong-hyuk, scenarzysta i reżyser serialu. Najwięcej do powiedzenia ma jednak Netflix. I jeśli ktoś czekał na głosy z tej strony, to i one już się pojawiły. O tym, że 2. sezon Squid Game powstanie zapewnił Ted Sarandos, dyrektor ds. treści Netflix.

Możliwe, że o Squid Game będziemy mówić jeszcze więcej

Odnośnie 2. sezonu serialu padła odpowiedź, że „oczywiście, będzie”. Jeden z głównodowodzących serwisem Netflix poszedł jednak nieco dalej, bo pokusił się również o stwierdzenie, że „wszechświat Squid Game dopiero się rozkręca”.

Co to oznacza? Tu, na ten moment mamy do czynienia wyłącznie z domysłami. Najbardziej prawdopodobne, że nie skończy się również na 2. sezonie (podobno już trwają rozmowy o 3.), chociaż ciekawe, w jaki sposób rozwiązano by to fabularnie. Niektóre źródła sugerują, że być może Squid Game doczeka się również gry mobilnej. Nie byłoby to sensacją, Netflix już od pewnego czasu rozbudowuje swoją ofertę o takie propozycje. Nietrudno wyobrazić sobie również np. spin-off.

Netflix mocno stawia na koreańskie produkcje

Kilka dni temu pojawiły się informacje, iż na 2022 rok Netflix szykuje dla swoich widzów aż 25 produkcji z Korei Południowej. Ted Sarandos przyznał, że punktem zwrotnym był w przypadku tego kraju oscarowy Parasite. W kontekście Netflix, poza Squid Game do tej pory sukces odniósł również Hellbound.

Czy będą kolejne? Potwierdzono już kilka tytułów z wspomnianych 25. To między innymi All of Us Are Dead - horror z zombie, Tomorrow - dramat fantasy o życiu pozagrobowym, Black Knight - postapokaliptyczny dramat z akcją w 2071 roku czy Money Heist: Korea - Joint Economic Area - remake hiszpańskiego La Casa de Papel.

Źródło: deadline, Netflix