Netflix z pewnością będzie zadowolony z oglądalności, jaką cieszy się 2. sezon serialu Wiedźmin. Niewiele jest produkcji, które miały równie udaną premierę.

2. sezon serialu Wiedźmin wśród najpopularniejszych produkcji Netflix

Zapewne spora część z Was pamięta, jak duży hype pojawił się wokół 1. sezonu tego serialu. Ostatecznie pobił on kilka rekordów na Netflix, przyczynił się nawet do większej sprzedaży książek Andrzeja Sapkowskiego i powrotu graczy do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Zebrał też dobre oceny, w związku z czym nie dziwiło oczekiwanie na kolejne odcinki.

Efekty? 2. sezon serialu nie jest już tak rozchwytywany, ale Netflix bez wątpienia zapisze go sobie na konto sukcesów. Bo chociaż oglądalność jest gorsza, to wciąż bardzo dobra. Dość powiedzieć, że 2. sezon Wiedźmina załapał się do TOP 10 seriali anglojęzycznych na Netflix z największą widownią w ciągu miesiąca od premiery. Co ważne, jest to zestawienie z łączną liczbą godzin, jakie użytkownicy poświęcili na daną pozycję, a więc bardzo miarodajne.

Wiedźmin to bardzo istotna marka dla Netflix

Wyraźnie widać, że Wiedźmin stał się dla platformy Netflix bardzo ważną marką. Teraz pytanie, czy 2. sezon tak wiele osób oglądało z niesmakiem, czy może jednak negatywne opinie faktycznie pojawiły się głównie w Polsce? Głównie, bo stwierdzenie, że tylko byłoby nie na miejscu. Najbardziej rozczarowani zdecydowali się nawet na petycję, by odsunąć Lauren S. Hissrich od całego projektu. Nie ma na to jednak większych szans. Warto też przypomnieć, że już jakiś czas temu potwierdzono 3. sezon, a są plany na więcej.

Pewnie słyszeliście już podobne pytania, ale kiedy zadać je jeśli nie przy okazji takich informacji. Oglądaliście 2. sezon serialu Wiedźmin? Jak oceniacie nowe odcinki?

