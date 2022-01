Netflix pozostaje najpopularniejszym serwisem streamingowym, ale jak widać nie wystarcza to do tego, aby utrzymywać te same ceny przez dłuższy czas.

Netflix zmienia ceny w Ameryce Północnej

Ostatnio dość systematycznie pojawiają się informacje na temat podwyżek, jakie Netflix serwuje mieszkańcom poszczególnych regionów. Temat znów powraca, tym razem w kontekście Ameryki Północnej. To właśnie tam, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zdecydowano się na zmiany cen wszystkich trzech planów.

W obydwu krajach podwyżki wchodzą w życie od razu dla nowych użytkowników. W przypadku osób, które miały już wykupiony abonament ma być to proces stopniowy, Netflix jest zobowiązany do przesłania wiadomości e-maili na 30 dni przed wejściem w życie nowych cen.

Jak będą wyglądać? W Stanach Zjednoczonych plan Basic wzrośnie do 9.99 dolarów z 8.99 dolarów, plan Standard będzie kosztował 15.49 dolarów zamiast 13.99 dolarów, a zainteresowani najbogatszym planem Premium zapłacą 19.99 dolarów zamiast 17.99 dolarów. Czy to odczuwalne dla portfela różnice? Jak zawsze ocena będzie indywidualna.

Dlaczego Netflix drożeje?

Nie wypada natomiast dyskutować z tym, iż Stany Zjednoczone i Kanada to jedne z najważniejszych rynków dla tego serwisu. Obecnie ma on około 215 mln użytkowników opłacających abonament, a około 75 mln to mieszkańcy właśnie tych dwóch krajów. Rzecznik prasowy Netflix pokusił się o bardzo krótki, lakoniczny komunikat dla mediów.

„Aktualizujemy nasze ceny po to byśmy mogli nadal oferować szeroką gamę wysokiej jakości rozrywki. Jak zawsze oferujemy wybór planów, dzięki czemu nasi użytkownicy mogą wybrać cenę, która odpowiada ich budżetowi.”

Czy nowe ceny pojawią się również winnych regionach? Pewnie tak, ponieważ z reguły zaczyna się właśnie za oceanem. Nam póki co to chyba nie grozi, ostania aktualizacja cen w Polsce miała miejsce ledwie kilka miesięcy temu. Inna sprawa, że ostatnio tempo podwyżek zauważalnie przyśpieszyło. Poza tym Netflix szuka również pieniędzy u osób współdzielących konta. I tu może zacząć prowadzić większą ofensywę także w naszym regionie.

Źródło: theverge, foto: unsplash