Bazyliszek Razer w promocji czyli Gaming Week w Amazon

Akcja Amazon Gaming Week ma trwać do 28 maja. Co to oznacza pod kątem zakupowym? Niższe ceny na wybrane sprzęty od Logitech czy Razer, a także...okazję na tańszy zakup Crocsów.

Amazon Gaming Week wystartował cicho i niepostrzeżenie, a wszystko wskazuje na to, że jest to jedynie zajawka przez tradycyjnym, prawdziwym tygodniem gamingu, który w Amazon odbywa się co roku w sierpniu. Po co więc w ogóle o tym wspominamy? Bo tydzień 22-28 maja to termin, w którym można upolować nieco taniej wybrane sprzęty czołowych gamingowych producentów - od Logitecha, który jest partnerem całej akcji, po Razer czy Thrustmaster. Sprawdzamy, jakie promocje można obecnie znaleźć na polskiej stronie giganta e-handlu.

Bazyliszek od Razera w niezłej cenie i promocje Logitech

Razer i Logitech wiodą prym w akcji promocyjnej, oferując kilkadziesiąt produktów w okazyjnych cenach. Na szczególną uwagę zasługuje przyjemna w użytkowaniu kamerka Kiyo w cenie zaledwie 250 zł (zamiast 439 zł) oraz mysz ze stacją ładującą Razer Basilisk Ultimate wyceniona na 409 zł, a za którą musimy normalnie płacić 529 zł lub więcej.

W cenie 389 zł można nabyć również świetną klawiaturę gamingową Logitech G Pro i jeden z tańszych klasyków gryzoniowych od Razera, przewodową Deathadder Essential za 109 zł (zamiast 139 zł).

Inne oferty? Proszę bardzo:

Co poza akcesoriami? Tematyczne Lego i inne cuda

Oprócz elektroniki w ramach Gaming Week można przyoszczędzić kupując wybrane modele Lego czy chociażby... Crocsy z motywem Minecraft. Niestety tylko dla dorosłych, od numeru 36 w górę.

Inne oferty:

Oczywiście klasycznie dla subskrybentów Amazon Prime (a jednocześnie Amazon Gaming i Amazon Prime Video) dostępna jest darmowa wysyłka. Wciąż można też zostać subskrybentem na okres próbny - bezpłatnie na 30 dni.

źródło: informacja własna