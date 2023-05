Przegląd newsów po majówce? No pewnie! Co ciekawego przyniosły ostatnie dni i czy Red Fall faktycznie jest tak słaby? Pora na 7 odcinek “Się klika”!

Przyznaje się bez bicia - nie ogarnąłem kuwety z terminami… Jakoś tak se ubzdurałem, że nagrywał będę ten odcinek (i pisał tekst) po Google I/O, a nagrywam przed, a wy pewnie oglądacie po. I czytacie też po. Czyli pewnie wiecie dziś więcej o nowych Pixelach niż ja.

I to nawet dobrze w sumie, bo tak jakoś wyszło, że zamiast nowego telefonu kupiłem nowy rower. Czwarty w garażu. W domu jeszcze o tym nie wiedzą, jeszcze go DPD nie przywiozło. I… prawdopodobnie tylko dlatego mam jeszcze gdzie mieszkać. No, to tyle ode mnie, a co tam w technologii?

7 odcinek "Się klika" na YouTube!

Koniec Intel Core i?

Zaczynamy nasz przegląd newsów od grubasa. Od informacji, która zatrzęsła była rynkiem, wprawiła obserwatorów w osłupienie i odbiła się echem. Dużym, wielkim, szerokim, donośnym echem.

Intel zmieni nazewnictwo swoich procesorów... Tych nowych, z generacji Meteor Lake. W bazie benchmarka Ashes of the Singularity pojawił się procesor Intel Core Ultra 5 1003H, co to miał 18 rdzeni i 18 wątków. Nazwa wskazuje na to, że Intel przeskoczy z “Core i” na “Core Ultra” lub po prostu na “Core”.

Apple AirTag za darmo?

Nowojorska policja rozda 500 lokalizatorów AirTag od Apple. No dobra, ale po co? Ano po to, by walczyć ze złodziejami samochodów na obszarach, na których liczba skradzionych aut rośnie i rośnie i, no, rośnie.

NYPD zachęca mieszkańców do umieszczania AirTagów w swoich pojazdach, w miejscach trudnodostępnych i liczy, że po pierwsze zakomunikowanie rozdania lokalizatorów przestraszy złodziei, a po drugie - kradzione samochody będzie można lokalizować.

Ma sens? W teorii ma. W praktyce zaś obstawiam, że jak ktoś się zna na robocie, to taki AirTag mu obleci. A jak się nie zna, to, no cóż, wypadnie z obiegu, wyleci z zawodu, będzie się musiał przebranżowić i tyle.

Laserowy telewizor 8K od Hisense

Hisense Laser TV 120LX to pierwszy na świecie laserowy telewizor wyświetlający obraz w rozdzielczości 8K. Z końcem ubiegłego roku testowaliśmy Hisense Laser TV 120L9G - taki tam telewizorek za 23 tysiące polskich inflacyjnych. Fajny całkiem, taki nie za tani.

Co potrafi ten wspomniany nowy model, co to wyświetla obraz w 8K? Jest super kozakiem, obłędnym projektorem ultrakrótkoogniskowym z tunerem telewizyjnym, odtwarzaczem multimediów, systemem Smart TV, głośnikami… drukarką 3D, kawiarką, tosterem, płytą indukcyjną i opcjonalnym robotem sprzątającym.

Rzecz będzie absurdalnie droga, wyświetli ponad miliard kolorów w obrazie o powierzchni 4 metrów kwadratowych i zagęszczeniu 33 milionów punktów. Kosmos. Istny kosmos.

Ile czasu spędzamy przed ekranami?

Ile godzin dziennie spędzamy gapiąc się w ekrany smartfonów, komputerów, telewizorów i innego ustrojstwa? Według raportu opracowanego przez firmę Electronics Hub - jest źle. Jest źle, bo gapimy się w ciągu doby na ekrany różne średnio aż 6 godzin i 37 minut. To oznacza, że przeciętny mieszkaniec Ziemi spędza przed ekranem od 35 do 40 proc. całego swojego czasu. A Polacy, jak wiadomo, ale też i Rumuni, Turcy i Portugalczycy zawyżają te statystyki.

Nie Redfall, a Red fail?

Kojarzycie Redfall? Tę strzelankę z wampirami, co to miała być hitem w game passie? No, to wyszła, znaczy - ujrzała światło dziennie. I okazało się, że, hehe, no szału nie ma… Maciej grał, Maciej napisał recenzję Redfall, Maciej poopowiadał o grze na filmie. Co mu tam nie gra? Ano w dużym skrócie, bo zapraszam do jego materiału - gra jest schematyczna, nudnawa, źle zoptymalizowana, nieszczególnie ładna i zabugowana fest.

Cóż, Arcane Studios zrobili babola. Pytanie, co Microsoft z tym zrobi i co zrobi z nadchodzącym Starfieldem, co do którego oczekiwania są olbrzymie.

Koniec średniopółkowych Pixeli?

Szkoda, że Google lubi pieniądze. I to tak bardzo je lubi, że chodzą słuchy o ubiciu średniopółkowej serii A, która w atrakcyjnej cenie oferowała smartfony wcale nie odstające jakoś wybitnie od flagowych modeli. Plotę zasiał Yogesh Brar, typ z branży, co to się zna. I według niego Google ma się skupić na “dużych” Pixelach, czyli tych bez “A” w nazwie. No i na składanych smartfonach.

No co mam powiedzieć? Świat zwariował do reszty, a my mu na to pozwalamy, wydając jakieś absurdalne pieniądze na urządzenia do robienia zdjęć i przeglądania Instagrama. Na urządzenia, które są jak samochody Audi na post-PRL-owskiej wsi. Są symbolem statusu. No, to jeśli dajemy się strzyc, to jak możemy oczekiwać, że producenci sprzętu nie będą z tego korzystać?

I to już koniec #7

Tyle na ten temat. Tyle nowości.

Wam powiem, że ruszył mnie ten temat czasu spędzanego przed ekranami smartfonów, komputerów i innych takich. Tak ruszył dogłębnie. W ogóle mnie te newsy ruszyły, bo jak nie będzie nowych niedrogich Pixeli, to będzie mi smutno. Prawie tak smutno, jak wtedy, kiedy pomyślę sobie, że nie stać mnie na laserowy telewizor 8K.