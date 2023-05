To nie tragedia, jeśli twoja lista filmów i seriali do obejrzenia zdaje się nie mieć końca. Nie martw się, bo choć trwało to długo, Netflix pomoże ci wreszcie zapanować nad kolejką.

Filtrowanie i sortowanie – Netflix pomaga opanować „Moją listę”

Cena Netflix nie jest niska, szczególnie, gdy nie dzielisz pakietu z innymi osobami. W zamian jednak dostajesz dostęp do katalogu liczącego przeszło 6 tysięcy pozycji, wśród których da się znaleźć wiele ciekawych produkcji do obejrzenia. Nie sposób rzecz jasna obejrzeć je wszystkie jednego dnia. Dlatego bardzo cenną funkcją jest „Moja lista”, która umożliwia zapisanie danych tytułów do obejrzenia w późniejszym terminie.

Jednakże po dodaniu kilkudziesięciu produkcji „Moja lista” może stać się trudna do opanowania. Na szczęście niebawem się to zmieni. Netflix zapowiedział, że w końcu pojawi się możliwość sortowania filmów i seriali na „Mojej liście”, a także filtrowania wyników (na przykład do samych filmów, samych seriali lub też produkcji, które zaczęliśmy już oglądać, ale nie dokończyliśmy seansów).

Sortowanie sprawi zaś, że tytuły na liście będą mogły występować w określonej kolejności. Będzie można ułożyć je między innymi według daty premiery, daty dodania lub alfabetycznie. Aktualizacja już trafia na pierwsze telefony z Androidem, a najpewniej jeszcze przed wakacjami pojawi się również w aplikacji dla systemu iOS.

Jeszcze więcej nowości w Netflix

Netflix przy tej okazji zapowiedział także wprowadzenie innej nowinki – tym razem w aplikacji na Smart TV. Na ekranie głównym pojawi się sekcja „Już wkrótce” – znajdziesz tam zapowiedzi najgorętszych premier filmowych i serialowych. Zauważysz tam przycisk, dzięki któremu w momencie debiutu w serwisie otrzymasz stosowne powiadomienie.

To kolejne nowości i zmiany, na jakie zdecydowano się w tym roku. Wcześniej doczekaliśmy się odświeżonej aplikacji Netflix, szerokich opcji modyfikacji napisów oraz ulepszeń w zakresie pakietu z reklamami (który jednak nadal nie jest dostępny w naszym kraju).

Źródło: The Verge, Netflix