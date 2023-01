Organizacja American Clean Power opublikowała raport, który pokazuje, że wielkie korporacje, takie jak Meta, Google oraz Amazon, zakupiły więcej czystej energii w 2022 roku niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki temu przyspieszają przejście na czystą energię.

Korporacje kupują coraz więcej czystej energii

American Clean Power to organizacja, która, jak sama o sobie pisze, jest głosem firm z całego sektora czystej energii, które zapewniają opłacalne rozwiązania problemu, jakim jest kryzys klimatyczny, jednocześnie tworząc miejsca pracy i napędzając innowacje w zakresie zaawansowanych technologii w USA. Zgodnie z opublikowanym przez firmę raportem, wielkie korporacje, takie jak Amazon, Google oraz Meta, zakupiły więcej czystej energii w 2022 roku niż wcześniej.

Raport Clean Energy Powers American Business zawiera szczegółowy obraz tego, jak firmy komercyjne i przemysłowe (C&I) napędzają popyt na czystą energię w Ameryce i przyspieszają przejście na czystą energię poprzez zakupy czystej energii bezpośrednio z elektrowni wiatrowych, słonecznych i magazynujących energię.

Jak można wyczytać w raporcie, nawet gdy ceny umów zakupu energii wzrosły, korporacje zakupiły prawie 20 gigawatów czystej energii w 2022 roku, czyli o ponad 4 GW więcej niż w poprzednich latach. Do końca ubiegłego roku więcej niż 300 firm zakontraktowało ponad 77 GW czystej energii.

Po uruchomieniu jest to moc wystarczająca do zasilenia równowartości ponad 1000 centrów danych lub 18 milionów amerykańskich domów.

Fotowoltaika staje się coraz popularniejsza

Jak informuje JC Sandberg, tymczasowy dyrektor generalny i dyrektor ds. rzecznictwa, korzyści ekonomiczne i środowiskowe, a także rosnąca presja wywierana na korporacje, aby spełniały cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, doprowadziły w ciągu ostatniej dekady do 100-krotnego wzrostu zamówień przedsiębiorstw na czystą energię. W tym samym okresie koszty energii słonecznej i wiatrowej spadły odpowiednio o 71% i 47%, co sprawiło, że oba rodzaje energii stały się bardziej atrakcyjne dla ich korporacyjnych nabywców.

Co ciekawe, projekty fotowoltaiczne wyprzedzają obecnie wiatr jako preferowany wybór dla korporacji - fotowoltaika na skalę przemysłową stanowi 58% zakontraktowanej czystej energii.

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na czystą energię jest kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój energetyki wiatrowej, słonecznej i akumulatorów. Nawet tradycyjne firmy naftowe i gazowe dostrzegają teraz wartość czystej energii dla swojej działalności, co czyni sektor energetyczny drugim co do wielkości przemysłem pod względem zakupów czystej energii.

