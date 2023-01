Od października 2023 roku Anglicy nie będą już mogli kupić w swoim kraju plastikowych sztućców, talerzy, misek, tacek, a nawet plastikowych patyczków do balonów!

Anglia robi duży krok - NIE dla jednorazowego plastiku!

Nowy zakaz pojawi się w październiku tego roku. Plastikowe łyżki, noże, widelce, miski, talerzyki, tacki, patyczki do balonów, polistyrenowe kubeczki i pojemniki na żywność będą objęte zakazem sprzedaży. Nie będzie można ich też dodawać za darmo do produktów sprzedawanych lokalnie. Zakaz nie dotyczy plastikowej zastawy dostarczanej razem z paczkowanymi produktami spożywczymi, bo objęte są już one inną regulacją, która już od zeszłego roku zmusza producentów do odpowiedzialnego nimi zarządzania.

Anglia nie jest bynajmniej osamotniona w tej walce, niedawno pisaliśmy o podobnym zakazie produkcji i dystrybucji jednorazowego plastiku w Kanadzie. Wiele krajów, które może sobie na to pozwolić, wprowadza ograniczenia, by jak najbardziej zbliżyć się do sytuacji idealnej, w której jednorazowy plastik nie jest nam w ogóle potrzebny. Na poziomie ponadnarodowym też podejmowane są działania - warto wspomnieć chociażby zeszłoroczną rezolucję Programu Środowiskowego ONZ, która traktuje właśnie o tym.

Rozszerzenie działań

Choć plastik niewątpliwie jest jednym z najużyteczniejszych wynalazków ludzkości, bez którego moglibyśmy technologicznie nie być w miejscu, w jakim znajdujemy się obecnie, to niewątpliwie rozumna eliminacja go jest kolejnym krokiem naszej drogi jako gatunku i cywilizacji. Choć uczymy się usuwania plastiku z naszego środowiska naturalnego, a nawet przetwarzania polimeru na lekarstwa, to koniecznym jest jak największe ograniczenie napływu do środowiska nowego plastiku. Anglia takie kroki robi już od jakiegoś czasu.

W 2018 roku rząd Anglii wprowadził zakaz używania w produktach higieny osobistej mikrokulek (miniaturowych kawałków plastiku). Ograniczono też dostępność plastikowych słomek i mieszadełek do napojów w 2020 oraz wprowadzono dodatkowy podatek od importowania opakowań z tworzyw sztucznych. Opłaty za używanie plastikowych toreb, są już powszechne nawet u nas. Mimo to ekolodzy biją na alarm, ponieważ wprowadzane powoli prawa są kroplą w morzu potrzeb, a fala plastiku nieustannie poszerza swój wpływ na nasze środowisko.

