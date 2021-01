Chociaż spekulowano o tym od pewnego czasu, dopiero teraz pojawiło się oficjalne potwierdzenie. Trwają prace nad uruchomieniem w Polsce sklepu Amazon.pl.

Doczekamy się sklepu Amazon.pl

Nie jest tak, iż Amazon stawia w Polsce pierwsze kroki. Pojawił się u nas w 2014 roku i dość mocno rozrósł, jest największym amerykańskim pracodawcą nad Wisłą, stworzył do tej pory ponad 18 000 stałych miejsc pracy. Tyle tylko, że mowa o centrach logistycznych oraz biurze Amazon Web Services i Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku. Nie oszukujmy się, w tle wielu brakowało najważniejszego, czyli Amazon.pl. I tu pojawiają się dziś dobre wieści.

Na ten rok planowane jest uruchomione 10. centrum logistycznego (w Świebodzinie), ale jak się okazuje trwają również prace nad premierą Amazon.pl. To potwierdzenie nieoficjalnych doniesień, z jakimi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku.

„Amazon od wielu lat wspiera polskich klientów oraz pomaga sprzedawać produkty polskich przedsiębiorców w naszych europejskich sklepach. Kolejnym etapem jest wprowadzenie pełnej oferty detalicznej dla konsumentów w Polsce i właśnie nadszedł czas na ten krok. Cieszymy się, że możemy wzmocnić pozycję polskich firm za pośrednictwem Amazon, inwestując w narzędzia i usługi, które pomogą im się rozwijać. Jesteśmy przekonani, że skupiając się na tym, co naszym zdaniem klienci cenią najbardziej – niskich cenach, szerokim wyborze towarów i ich szybkiej dostawie – z czasem zdobędziemy zaufanie klientów w Polsce." - Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju w UE, Amazon

Udostępniono już panel sprzedawcy Seller Central Polska

Póki co jest to informacja najważniejsza dla przedsiębiorców. Ci planujący sprzedaż za pośrednictwem Amazon.pl, ale i globalnie, mogą już rejestrować swoje konta po polsku w panelu sprzedawcy Seller Central Polska. Wedle zapewnień, to ważny krok w trakcie przygotowań do premiery serwisu.

Amazon podaje, że ponad 50% towarów sprzedawanych na Amazon pochodzi od zewnętrznych partnerów, a Amazon.pl da polskim przedsiębiorcom szansę na dotarcie ze swoimi propozycjami do ponad 200 krajów i ponad 300 mln klientów Amazon na całym świecie. Na ten moment na współprace z Amazon zdecydowało się już ponad 1,7 mln małych i średnich firm, wedle danych za 2019 roku ponad 200 000 z nich przekroczyło 100 000 dolarów wartości sprzedaży.

Amazon.pl vs Allegro?

Dokładnej daty startu Amazon.pl póki co nie ujawniono. Czekacie z niecierpliwością by móc tam zajrzeć i zapoznać się z ofertą oraz cenami? Bo nie oszukujmy się, to właśnie one będą na początku najszerzej komentowane i przesądzą czy dojdzie tu do starcia z liderem e-commerce w Polsce, czyli z Allegro i kto może wyjść z niego zwycięsko.

Źródło: amazon

