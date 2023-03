Osoby opłacające abonament Amazon Prime co miesiąc otrzymują porcję gier. Przygotowywane paczki różnią się wielkością. Tym razem producent nie poskąpił prezentów.

15 gier dla abonentów Amazon Prime

Abonament Amazon Prime zapewnia użytkownikom kilka korzyści. Gry oferowane są w ramach usługi Prime Gaming. Przygotowany zestaw na kwiecień bez wątpienia wyróżnia się z racji obszernego katalogu aż 15 propozycji.

Czy każdy znajdzie tu coś dla siebie? Poniżej możecie zapoznać się z przygotowanym przez Amazon zestawem. Wymienione gry będą udostępniane systematycznie przez cały miesiąc, począwszy od 6 kwietnia.

Nowe gry w Prime Gaming - kwiecień 2023

Wolfenstein: The New Order - od 6 kwietnia

Ninja Commando - od 6 kwietnia

Art of Fighting 3 - od 6 kwietnia

The Beast Inside - od 13 kwietnia

Icewind Dale: Enhanced Edition - od 13 kwietnia

Crossed Swords - od 13 kwietnia

Ghost Pilots - od 13 kwietnia

Beholder 2 - od 20 kwietnia

Terraformers - od 20 kwietnia

Metal Slug 4 - od 20 kwietnia

Ninja Masters - od 20 kwietnia

Looking for Aliens - od 27 kwietnia

Grime - od 27 kwietnia

Sengoku - od 27 kwietnia

Magician Lord - od 27 kwietnia

Wolfenstein: The New Order za darmo

Większość graczy zwraca największą uwagę na Wolfenstein: The New Order. To najbardziej znana produkcja z całego grona, jedna z odsłon bardzo lubianej serii strzelanek. Jeśli nie mieliście z nią do czynienia, to więcej możecie dowiedzieć się z naszej recenzji, a w przypadku opłacania Amazon Prime od 6 kwietnia sprawdzić rozgrywkę za samemu.

Z pozostałych propozycji warto wyróżnić The Beast Inside, świetnie przyjętą przygodówkę z elementami survival horroru. Tym bardziej, że to polski akcent, dzieło studia Illusion Ray. Fani izometrycznych RPG powinni natomiast spojrzeć w kierunku Icewind Dale: Enhanced Edition. W tym przypadku również można mówić o bardzo wysokich ocenach graczy, którzy zdecydowali się na zakup.

Źródło: primegaming