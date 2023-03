Dying Light: Enhanced Edition będzie kolejną darmową grą na Epic Games Store. Tak twierdzi zazwyczaj bardzo dobrze poinformowany branżowy insider.

Dying Light: Enhanced Edition za darmo

Przy okazji omawiania planów na kolejne miesiące zarządzający Epic Games Store potwierdzili, że dalej będą udostępniać darmowe gry. W całej historii tej uwielbianej przez graczy akcji zaoferowano już mnóstwo świetnych gier, także produkcji wysokobudżetowych. W ostatnich tygodniach było spokojniej, ale na początku kwietnia znów może pojawić się większy hit.

Branżowy insider posługujący się pseudonimem billbil-kun zdradził, iż Epic Games Store będzie oferował za darmo Dying Light: Enhanced Edition. Promocja ma wystartować 6. kwietnia i trwać tradycyjnie przez tydzień. To nieoficjalna informacja, ale mówimy tutaj o źródle, które specjalizuje się w tego typu przeciekach i w przeszłości wielokrotnie potwierdzało swoją wiarygodność.

Dying Light to jedna z polskich gamingowych wizytówek

Dying Light to pierwsza odsłona serii, która na dobre zakorzeniła się w świadomości graczy. Odpowiadający za nią Techland pochwalił się, że sprzedaż przekroczyła już 30 mln egzemplarzy. Wynik będzie wyższy, bo wciąż nieźle sprzedaje się zeszłoroczny Dying Light 2 Stay Human.

Premiera Dying Light odbyła się wprawdzie w 2015 r., ale trzeba pamiętać, że gra była wyjątkowo długo rozwijana. Dying Light: Enhanced Edition zawiera podstawkę, aktualizacje wydawane w ciągu premierowego roku oraz duże rozszerzenie Dying Light: The Following wprowadzające m. in. nowe tereny i w pełni modyfikowalne pojazdy typu buggy.

Aktualnie cena Dying Light: Enhanced Edition w sklepie Epic Games Store wynosi 89,99 zł.

Źródło: billbil-kun @billbil_kun