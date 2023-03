Obawy niektórych osób co do Mighty DOOM nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Gra zachwyciła miliony graczy.

Mighty DOOM podbija App Store i Google Play

Bethesda zaskoczyła zapowiedzią gry Mighty DOOM pod koniec lutego. Zadeklarowała wtedy, że premiera będzie miała miejsce 21 marca i udało się dotrzymać tego terminu. Szybko okazało się, że posiadający smartfony do gier wręcz rzucili się na nową wersję kultowej strzelanki sprawiając, że trafiła na szczyty list popularności sklepów App Store i Google Play (wśród gier oferowanych w formule free to play).

Niektórzy poza komplementowaniem wciągającej zabawy żartują, że Microsoft może cieszyć się mobilnym monopolem. Można odbierać to jako nawiązanie do ostatnich doniesień sugerujących, iż firma wystartuje z własnym sklepem z mobilnymi grami. Wraz z niedawnym przejęciem ZeniMax Media nabyła prawa także do dorobku studia Bethesda i marki DOOM.

Mighty DOOM wideo zza kulis

Mighty DOOM. Co to za gra?

Wspomniane obawy niektórych osób były związane między innymi z oprawą wizualną Mighty DOOM. Nigdy wcześniej produkcje z tej serii nie były osadzane w animowanym świecie, twórcy postawili na inspirację kolekcjonerskimi gadżetami z DOOM Eternal.

Jeśli brać pod uwagę popularność oraz wystawiane tej grze opinie, pomysł był bardzo dobry. Mechanika rozgrywki też odbiega od tego, co serwowano na PC i konsolach. Wprawdzie Mighty DOOM to strzelanka, ale z widokiem izometrycznym (z góry). Zadaniem graczy jest eliminacja hord (mini)demonów i bossów, wśród których można spotkać wzmocnione wersje słabych, klasycznych wrogów z serii DOOM.

Źródło: bethesda, @klobrille