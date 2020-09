Marzenie Amazona o dronach dostarczających klientom zamówione towary jest nam znane już od lat. I choć wciąż pozostaje w tej sferze, właśnie stało się coś, co znacząco przybliża ten projekt do urzeczywistnienia. To oficjalna zgoda ze strony FAA.

Amazon – drony dostawcze ze zgodą FAA

FAA, czyli amerykański organ nadzoru lotniczego, wydał Amazonowi zgodę na komercyjne dostawy towaru za pomocą dronów. To oznacza, że gigant sektora e-commerce może rozpocząć testy swojego rozwijanego od lat rozwiązania. Wprawdzie do uruchomienia usługi jeszcze długa droga, ale najważniejsza bariera została wreszcie pokonana. Bezzałogowce z logo Prime Air będą mogły latać poza zasięgiem wzroku operatora i dostarczać zamówione produkty pod same drzwi.

W oficjalnym oświadczeniu władze FAA podkreśliły, że zawsze starają się wspierać innowacje lotnicze, o ile tylko mają przekonanie co do ich bezpieczeństwa. I w tym przypadku tak właśnie było. Zresztą to nie pierwszy taki przypadek – zespół Wing (działający pod skrzydłami Alphabetu) już prowadzi takie testy, a UPS transportuje paczki medyczne na terenie szpitalnego kampusu w Karolinie Północnej.

Sam Amazon testował już dronowe dostawy w Wielkiej Brytanii, a teraz planuje prowadzić eksperymenty w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Testy jednak testami, a od faktycznej, działającej codziennie usługi dzielą nas jeszcze pewnie lata. Potrzebne są nie tylko niezawodne rozwiązania, ale też odpowiednie prawo.

Szybkie dostawy – prosto do domu

Obecna technologia Amazona to drony pozwalające na transport paczek o wadze ponad 2 kg na odległość do 12 km w kilkanaście minut. Na pewno będą to bardzo szybkie dostawy, ale to, czy będą „eko” stoi pod dużym znakiem zapytania, co pokazały przeprowadzone niedawno badania naukowców z Uniwersytetu Marcina Lutra. Tak czy inaczej bez wątpienia jest to rozwiązanie, na które warto czekać i którego rozwojowi warto się przyglądać.

