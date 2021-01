Planujecie zakup nowej konsoli? Nie jest to obecnie łatwe zadanie i niestety wszystko wskazuje na to, że najbliższych miesiącach wiele się w tej kwestii nie zmieni.

Czekają nas dalsze niedobory PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S

Poruszając się w obrębie nieoficjalnych doniesień zawsze można mieć nadzieję, że ostatecznie sytuacja będzie wyglądała inaczej. Niestety tym razem taka taktyka nie bardzo się sprawdzi. Rąbka tajemnicy uchyliła bowiem Lisa Su, CEO firmy AMD, a chyba każdy zgodzi się z tym, iż jest to bardzo dobrze poinformowana osoba co do aktualnej sytuacji w branży.

Przy okazji przedstawiania wyników finansowych AMD, Lisa Su zdradziła, iż niedobory dostaw nowych konsol do gier, a także procesorów i kart graficznych będą trwały do ​​drugiej połowy 2021 roku. Jednocześnie zaakcentowała, że najbardziej dotknie to właśnie nowych konsol - PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Później obecne ograniczenia związane z dostawami chipów mają zostać znacznie zmniejszone, co też nie sugeruje, że znikną całkowicie.

W Polsce najgorsza jest i będzie sytuacja polujących na PS5

Takie słowa brzmią jeszcze bardziej pesymistycznie niż niedawne głosy przedstawicieli Microsoftu, którzy twierdzili, iż problemy z dostępnością Xbox Series X będą występować do kwietnia 2021 roku. Oczywiście sytuacja mogła się przez kilka tygodni zmienić. Trzeba mieć też na uwadze, że dostępność nowych konsol zależy od rynku.

W Polsce nie ma kłopotów z zakupem Xbox Series S, gorzej wygląda to już z Xbox Series X, ale prawdziwy dramat towarzyszy zainteresowanym PlayStation 5. Co pewien czas w sklepach pojawiają się dodatkowe egzemplarze, ale to oferty tak limitowane, że wszystko znika najpóźniej w kilka minut. Nie wszystkim podoba się też fakt, iż często mowa nie o samych konsolach, ale zestawach z grami, a ostatnio nawet z telewizorami za około 5, 6 tysięcy złotych.

Zanosi się zatem na to, że do zakupu PlayStation 5 będą potrzebne nie tylko pieniądze, ale i sporo szczęścia, ponieważ na większe dostawy póki co się nie zanosi. A skoro mowa o szczęściu, poza polowaniem na oferty wybranych sklepów można też brać udział w konkursach. Chociażby tym od Beesafe, gdzie do wygrania jest pięć egzemplarzy PlayStation 5.

Źródło: gamespot

