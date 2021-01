Ubezpieczenie to ta mniej przyjemna powinność, która wiąże się z posiadaniem własnego środka transportu. Tym bardziej, największe szanse na zyskanie naszego uznania ma ten ubezpieczyciel, który zaoferuje szybki i wygodny proces wyboru oferty.

Kalkulatory ubezpieczeń to narzędzia, które nie są nowością w branży. Każdy kto chce ubezpieczyć samochód lub inny pojazd, sięga po takie instrumenty, by uzyskać informacje o ofertach, następnie je porównać, a potem wybrać tę właściwą.

Czasem zdajemy się na pomoc brokera ubezpieczeniowego, który za nas wyszukuje najatrakcyjniejszy wariant ubezpieczenia. Jednak to działanie, jak i dotychczas obecne kalkulatory, mają jedną zasadnicza wadę. Procedura dotarcia do wyceny, a to dla nas jest przecież najważniejsze, jest żmudna i czasem wymaga oczekiwania na kontakt ze strony ubezpieczyciela. To sprawia z kolei, że posiadacz samochodu zniechęca się do oferty jeszcze przed uzyskaniem jakichkolwiek wiążących informacji.

Kalkulator ubezpieczeniowy powinien przypominać proste urządzenie, a nie sprzęt naukowy

Od niedawna na polskim rynku ubezpieczeń funkcjonuje technologiczny startup Beesafe, który polega na cyfrowej komunikacji z klientem (choć możliwy jest też kontakt telefoniczny), a cały etap kalkulacji oferty ogranicza do żądania minimalnej ilości informacji o ubezpieczanym pojeździe. Beesafe jest członkiem grupy ubezpieczeniowej Compensa. Z kalkulatora można skorzystać klikając w poniższy przycisk.

Kalkulator Beesafe dla OC i AC pojazdów

Numer rejestracyjny i data urodzenia wystarczą, by wyliczyć składkę ubezpieczenia

W przypadku Beesafe wystarczy bowiem podać numer rejestracyjny pojazdu oraz naszą datę urodzenia jako informację uwierzytelniającą. Ostatni punkt zamawiania polisy wymaga jeszcze podania pełnego nazwiska osoby (część nazwiska jest ukryta), na którą wystawiany jest dokument i dnia, od którego ma obowiązywać polisa, ale to już drobiazg. Poza tym do wyliczenia samej składki na cele porównania, nie jest to informacja niezbędna.

Tylko te dane wystarczą, by wyliczyć odpowiednią składkę. Jest to możliwe dzięki dostępowi Beesafe do trzech baz: UFG, Eurotax oraz CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).

W przypadku wcześniej ubezpieczonych pojazdów, gdy chcemy kontynuować ubezpieczenie, wyeliminowano konieczność podawania danych wrażliwych takich jak PESEL czy informacji dotyczących samochodu. Właściciel powinien co prawda orientować się w nich, ale w przypadku niektórych ubezpieczycieli liczba informacji potrzebnych do wyliczenia składki ubezpieczenia potrafi przyprawić o ból głowy i zasiać wątpliwości co do znajomości własnego pojazdu. Szczególnie, że próbę wyliczenia składki możemy zechcieć podjąć zdalnie, bez dokładnych danych pod ręką.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, Beesafe w ciągu kilkunastu sekund wyświetli nam optymalne warianty ubezpieczenia, wskaże ten dla nas najbardziej atrakcyjny, a także pozwoli zapoznać się z listą zobowiązań jakie wchodzą w dany typ ubezpieczenia.

Dodatki do podstawowych wariantów ubezpieczenia pojazdu i dostosowanie polisy

Beesafe oprócz standardowego ubezpieczenia OC, AC i NNW oraz różnych wariantów AS (assistance, czyli wsparcie w podstawowych czynnościach w przypadku wypadku) oferuje dodatkowe opcje, które rozszerzają kompetencje ubezpieczyciela, a zarazem zdejmują z nas konieczność dochodzenia rekompensat lub działań wymuszonych przez wypadek lub awarię, takich jak wizyta w warsztacie.

Każdy wariant polisy proponowany przez Beesafe można w dużym stopniu zmodyfikować, tak, by otrzymać tylko oczekiwane przez nas korzyści i nie płacić za te nadmiarowe

Każda opcja opatrzona jest dokładną informacją o zakresie odpowiedzialności Beesafe w danym przypadku. Dokładna lista opcji dodatkowych może zależeć od typu samochodu, daty produkcji. Są to między innymi:

ochrona prawna - bo przecież nie każdy jest prawnikiem

akumulator - ładowanie, wymiana, holowanie gdy nie da się inaczej, a nawet rekopensata

ubezpieczenie szyb - gdy nie chcemy mieć kabrioletu

bezpośrednia likwidacja szkód - czyli my dostajemy pieniądze, a Beesafe dochodzi zwrotu od winowajcy

opony - naprawa kół w przypadku awarii

ubezpieczenie sprzętu sportowego - sprzęt w samochodzie kusi złodzieja, w transporcie może się uszkodzić niekoniecznie z naszej winy

ubezpieczenie bagażu - wyjaśniać tu nic nie trzeba

ubezpieczenia miejskie - gdy korzystamy z innych kółek niż te nasze własne, na przykład jadąc hulajnogą miejską

powrót do zdrowia - wypadek może wiązać się z uszczerbkiem na zdrowiu, a leczenie to przecież dodatkowe koszty

assistance premium - gdy potrzebny jest nam natychmiast samochód zastępczy lub holowanie

Autocasco Autoryzowane Stacje Obsługi - wariant naprawy w autoryzowanych stacjach obsługi lub odszkodowanie za kradzież

wygodny kierowca, konsjerż - czyli opcja all-inclusive, gdzie pracownik Beesafe załatwia wszystkie niemiłe obowiązki za nas

wygodny kierowca, usługi w cenie - jak wyżej, z tym że Beesafe na dodatek pokryje część kosztów naprawy

Wybór polisy w Beesafe, praktyczne wrażenia

W przypadku Beesafe bardzo dobre wrażenie robi czytelność kalkulatora. Niektóre firmy ubezpieczające oferują szczegółowe formularze, które nie dość że są słabo czytelne w komputerowej przeglądarce, to w smartfonie już kompletnie odmawiają posłuszeństwa. Poza tym im więcej danych trzeba podać tym więcej czasu stracimy na poprawianie błędów związanych z niewypełnieniem konkretnych pozycji.



Jeśli już ubezpieczaliśmy pojazd, większość danych, takich jak numer VIN zostanie pobrana automatycznie

Po podaniu dwóch wspomnianych danych, Beesafe wyświetli informacje o samochodzie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Potem zobaczymy dane właściciela. Na tym etapie możemy dodać telefon, który w razie czego będzie wykorzystany w przypadku ewentualnych wątpliwości lub prób doboru mniej standardowych opcji. Jest tez opcja wskazania współwłaściciela pojazdu, ale jeśli tylko szacujemy składkę nie musimy się nią przejmować.

Przez powyższe dwa etapy możemy przemknąć szybko wybierając dwa razy Dalej. Chwila oczekiwania, by Beesafe przeanalizował posiadane dane i zobaczymy wycenę. Szybciej chyba się już nie da, bo te etapy, które oferuje Beesafe to absolutne minimum potrzebne dla poprawności procedury wyceny polisy.

Generowanie polisy, krok po kroku bez nadmiaru zbędnych pytań

Gdy przejdziemy do etapu generowania polisy, mogą okazać się potrzebne jeszcze dodatkowe informacje, na przykład adres zamieszkania jeśli nie figuruje on w dostępnych dla Beesafe bazach. Konieczny będzie też adres e-mail i telefon, bo polisa musi jakoś do nas trafić. Na sam koniec wybieramy liczbę rat (jedna lub dwie), sposób płatności i gotowe.





W tym momencie każdy etap działania kalkulatora, a w zasadzie już kreatora polisy, koncentruje się na konkretnym pytaniu i odpowiedzi, by wyeliminować ryzyko pomyłek. Procedura ubezpieczenia w Beesafe jest przyjazna, choć zamiast rozmowy z agentem ubezpieczeniowym posługujemy się komputerowym interfejsem.

A gdy nie masz samochodu, ubezpieczasz go po raz pierwszy? Też możesz obliczyć koszty polisy

A potem ubezpieczyć samochód. Jest tu do pokonania trochę więcej kroków, lecz wciąż zachowana jest prostota interfejsu, o której niejeden ubezpieczyciel może tylko pomarzyć.

By określić koszty polisy wybieramy opcję Wybierz samochód ręcznie. Podawane potem informacje mogą być prawdziwe, co jest konieczne do realizacji ubezpieczenia, lub być jedynie szacunkowe, gdy chcemy mieć wyliczoną potencjalną stawkę do zapłaty za polisę.

Wśród potrzebnych danych jest rok produkcji pojazdu, marka, model, rodzaj paliwa, pojemność, typ nadwozia, wariant pojazdu. System o dane prosi nas po kolei proponując tylko te możliwości, które mają sens. Dzięki temu nie zagubimy się na etapie definiowania naszego pojazdu. Na tym etapie trzeba pamiętać, że dokonujemy wyliczenia dla samochodów użytkowanych prywatnie.

Ostatnie informacje potrzebne do wyliczenia to PESEL i kod pocztowy, by Beesafe mogło zaaplikować ewentualne rabaty i zniżki. W ten sposób poznamy ofertę Beesafe. Możemy na typ etapie zakończyć korzystanie z kalkulatora.

Jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie, możemy dostosować opcje ubezpieczenia tak samo jak przy posiadanym już samochodzie. Z kolei finalizacja zakupu wymaga podania dodatkowych informacji, w tym numeru rejestracyjnego i numeru VIN (gdy samochód był już ubezpieczony, to te dane są pobierane z bazy), bo w końcu polisa musi opiewać na konkretny pojazd.

Kalkulator Beesafe jest nie tylko wygodny, ale i pouczający

Kalkulator, który przygotował dla posiadaczy pojazdów Beesafe to bardzo wygodne narzędzie, które pozwala zaoszczędzić czas, dokładnie skompletować ofertę i wybrać najatrakcyjniejszy dla nas sposób płatności. To wszystko przy minimalnej liczbie kroków i z gwarancją jak najmniejszej ilości pomyłek.

Kalkulator Beesafe to nie tylko kalkulator ubezpieczenia, to wygodny kreator polisy krok po kroku

Beesafe oprócz praktycznej strony, ma też stronę pouczającą. Może przydać się jako narzędzie edukujące, które mniej doświadczonych kierowców, także tych dopiero planujących zakup samochodu, wprowadzi w świat nowoczesnych ubezpieczeń. Dostosowujących się do oczekiwań klienta i moga być raz prostą usługą ubezpieczenia OC, a innym razem pełnym pakietem wspracia.

Wciąż nie przekonani do Beesafe? To może konsola Playstation 5 przekona

Jeśli skorzystaliście już z kalkulatora Beesafe to zauwazyliście, że jej pracownicy uwijają się jak pszczoły w ulu. Nad wszystkim pieczę trzyma pszczoła Beesafe, która bardzo chciałaby mieć nadane przez was imię. Zaproponujcie je, a może uda wam się wygrać jedną z pięciu konsol Playstation 5, która jak wiecie ostatnio jest towarem deficytowym.

By wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę kalkulatora Beesafe, wykonać kalkulację składki i podać przy tym numer telefonu. Potem korzystając z tego numeru zgłosić propozycję imienia na stronie konkursowej, do której prowadzi poniższy przycisk. Tam też są dalsze szczegóły uczestnictwa.

Nadaj imię pszczole Beesafe i wygraj Playstation 5

Nie wahajcie się, pięć Playstation 5 czeka.

Tekst powstał we współpracy z Beesafe