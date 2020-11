PS5 czy Xbox Series X – którą konsolę kupić?

PS5 i Xbox Series X zrobiły nam niezły mętlik w głowie. No bo którą w takim razie wybrać? Która lepiej będzie odpowiadać naszym potrzebom? Podpowiadamy czym się kierować przy wyborze.

PlayStation 5 i Xbox Series X, dwie nowe konsole do gier, wywołują pożądanie u niejednego gracza. Ich start był tak dobry, że zarówno Microsoft pochwalił się rekordem sprzedaży Xbox Series X|S, jak i Sony dumnie obwieściło światu, że premiera PS5 była największą w ich historii. I choć te szumnie obwieszczane sukcesy okupione są nierzadko frustracją i potokami wylanych łez przez tych, którym dotąd nie udało się kupić wymarzonej konsoli (a z pewnością nie jest to obecnie łatwe), to jednak spora część pasjonatów konsolowej zabawy wciąż waha się nie mogąc zdecydować co wybrać – PS5 czy Xbox Series X.

Jeśli i Ty stoisz przed takim dylematem obejrzyj nasz film. Przedstawimy w nim podobieństwa i różnice między PS5 i Xbox Series X. Opowiemy o ich największych atutach i pokażemy świetnie wyglądające gry posiłkując się idealnie skrojonym do tego telewizorem Samsung QE65Q800T, który w pełni pozwala wykrozystać możliwości nowych konsol. Co najważniejsze, na koniec podpowiemy Ci którą konsolę powinieneś kupić.

Dla tych, którzy słowo pisane przedkładają wyżej niż materiały wideo przygotowaliśmy poniżej to samo, ale w nieco bardziej skondensowanej wersji.

PS5 i Xbox Series X - porównanie

Pewnie liczycie, że starcie konsol nowej generacji rozpoczniemy od porównania ich specyfikacji technicznej, co nie? Cóż, w zasadzie tak powinno być. Tylko czy ktoś kto chce po prostu grać na konsoli zastanawia się nad tym, że PlayStation 5 ma moc 10,28 TFLOP, a Xbox Series X ma ich 12? Jasne, różnica jest, a im więcej tym lepiej. Tak naprawdę jednak liczy się to jak tę moc potrafią wykorzystać twórcy gier.

PSP XSX DiRT 5 Assassin’s Creed Valhalla Watch Dogs: Legion Call of Duty: Black Ops – Cold War Gears Tactics Tetris Effect: Connected od 2021 r. Yakuza: Like a Dragon od 2021 r. Destiny 2: Poza Światłem Devil May Cry 5: Special Edition Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls The Pathless Bugsnux Cyberpunk 2077 Immortals: Fenyx Rising

Na razie jesteśmy na początku drogi i ewentualne, wynikające z tego kontrasty uwydatnią się dopiero za jakiś czas, przy kolejnych dużych produkcjach zmierzających czy to na obie konsole czy, na zasadzie wyłączności, na jedną z nich. Skupmy się więc na tym co już o tych konsolach wiemy i czego faktycznie możemy doświadczyć.

PlayStation 5 kontra Xbox Series X - podobieństwa

Nowa generacja miała przynieść spory skok jakościowy. Siłą rzeczy więc zarówno PS5 jak i Xbox Series X musiały mieć sporo rzeczy wspólnych. I tak obie konsole oferują rozdzielczość 4K, obie potrafią generować 120 klatek w grach, choć z pewnymi, czasem daleko idącymi ograniczeniami. Obie mają też ponoć obsługiwać 8K, choć jak na razie to raczej pieśń przyszłości.

Jednym z kluczowych elementów konsol nowej generacji miał być szybki dysk SSD i znajdziemy go zarówno w konsoli Microsoftu, jak i Sony. W obu przypadkach robi zresztą świetną robotę wyraźnie skracając czasy wczytywania gier i sejwów. Podobnie jak szumnie zapowiadany ray-tracing, który już teraz potrafi wywołać opad szczęki w takich grach jak choćby Watch Dogs: Legion czy Spider-Man: Miles Morales.

Oczywiście, na tym podobieństwa między PS5 i Xbox Series X się nie kończą, bo obie konsole posiadają tym razem napęd 4K UltraHD Blu-ray, idealny do oglądania filmów w 4K. Obie oferują też wsteczną kompatybilność pozwalając bawić w gry z poprzedniej generacji. Obu towarzyszą całkiem niezłe, mocno odnowione aplikacje mobilne, z ciekawymi opcjami pokroju zdalnej konfiguracji konsoli w przypadku Xbox Series X.

PS5 kontra Xbox Series X - różnice

Mogłoby się więc wydawać, że oto mamy dwie bardzo podobne do siebie konsole przez co wybór jednej z nich byłby w zasadzie prosty. Ot kierujemy się sentymentem bądź samymi grami. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach i to one właśnie powodują tu największe zamieszanie utrudniając nam decyzję. Oto najważniejsze różnice między PS5 a Xbox Series X.

Dysk SSD

Wedle podawanych parametrów dysk PlayStation 5 oferuje dużo większą wydajność, choć jak na razie tej różnicy za bardzo w grach nie widać. Widać za to mocną dysproporcję, jeśli chodzi o dostępną dla graczy przestrzeń dyskową. Xbox Series X dysponuje dyskiem 1TB, z czego na gry zostaje faktycznie 802GB. Niby dużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiary zaktualizowanych pod nową generację gier szybko robi się tłoczno. Takie Forza Horizon 4 z dodatkami to prawie 96GB. Gears 5 – 79,5GB. Assassin’s Creed Valhalla – prawie 50GB!

Jeszcze gorzej wypada pod tym względem PS5. Tam mamy bowiem na start jedynie 825GB, z których po odliczeniu systemu zostaje nam 667GB! Naprawdę mało, zważywszy na rozmiary takich hitów jak choćby Demon’s Souls – prawie 53GB czy wspominany już wcześniej Spider-Man: Miles Morales – 40GB. Jeśli wydaje się Wam, że to stosunkowo niewiele, bo lekko licząc miejsca na dysku starczyło na 12 takich gier to co powiecie na jeden z tegorocznych hitów, czyli Call of Duty: Black Ops – Cold War, który zajmuje aż 150GB? Teraz już chyba widzicie w czym problem, prawda?

No dobra, niby można rozbudować przestrzeń dyskową SSD w obu konsolach, ale raz, że to rozwiązanie bardzo drogie, a dwa, że jak na razie oficjalnie tylko Microsoft ma swoją dedykowaną kartę rozszerzenia przestrzeni dyskowej o dodatkowy 1TB. Oczywiście, jest też opcja podłączenia do PS5 i Xbox Series X zwykłego, zewnętrznego dysku USB, ale nie nadaje się on do gier nowej generacji.

VRS i VRR

Xbox Series X może pochwalić się wsparciem dwóch dość istotnych technologii - Variable Rate Shading (VRS) oraz Variable Refresh Rate (VRR). Co kryje się pod tymi tajemniczo brzmiącymi nazwami? Cóż, ta pierwsza pozwala zachować świetny wygląd gry przy jednoczesnym utrzymaniu jej płynności, dzięki podzieleniu klatki na sekcje i renderowaniu w pełnych detalach tylko tych części, na których jesteśmy najbardziej skupieni podczas zabawy.

VRR z kolei umożliwia dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania ekranu, tak aby płynność gry cały czas była z nim zsynchronizowana. Eliminuje to efekt widocznych przycięć i rwania obrazu podczas zabawy. Potrzeba do tego jednak telewizora z HDMI 2.1, takiego jak wspominany przez nas na wstępie Samsung QE65Q800T.

A co w takim razie z PlayStation 5? Niestety, w przypadku tej konsoli jak na razie o tych technologiach możemy pomarzyć. Ostatnio pojawiło się jednak światełko w tunelu, bo Sony zapowiedziało oficjalnie, iż VRR zadebiutuje na PS5 w jednej z przyszłych aktualizacji.

Wsteczna kompatybilność

W porównaniu do PS5 kompatybilność wsteczna oferowana przez Xbox Series X sięga daleko dalej poza poprzednią generację pozwalając bawić się także w gry z Xboxa 360, czy nawet z pierwszego X’a jaki powstał.

Rozmiary konsoli

Co prawda ocena wyglądu i rozmiarów konsoli to odczucia dość subiektywne, ale skoro część graczy narzekała na wielkość PlayStation 5, która faktycznie powala, to nie możemy o tym nie wspomnieć. Pod tym względem Xbox Series X jawi się jak mała, napakowana, czarna skrzyneczka, którą łatwo ukryć pośród innych sprzętów audio-wideo.

Kontroler do gier

Chyba mało kto się spodziewał, że tym co wywróci do góry nogami postrzeganie nowej generacji będzie… gamepad. Tymczasem pędząc w kierunku jak najlepszej grafiki i efektów wizualnych zapomnieliśmy nieco o pozostałych doznaniach. Najwyraźniej Sony sobie o tym przypomniało, bo ich całkowicie nowy kontroler do PS5 nazwany DualSense przynosi prawdziwą rewolucję. Do znanych już patentów pokroju żyroskopu, gładzika i wbudowanego głośniczka dorzucono tu bowiem mikrofon, haptyczne wibracje i adaptacyjne trigery.

Najważniejsze są oczywiście te dwa ostatnie, bo dzięki haptycznym wibracjom możemy poczuć w dłoniach różnice nawet między padającym w grze deszczem, a gradem. Zupełnie inne odczucia daje też bieganie po piaszczystej plaży i taplanie się błocku, co znacząco wpływa na immersje w świat gry. Podobnie zresztą jak to w jaki sposób działają adaptacyjne trigery.

W jednej grze możemy czuć coraz większy opór stawiany przez ciągniętą linę, w innej, takiej jak choćby Call of Duty: Black Ops – Cold War, każda broń daje odmienne wrażenie przy naciskaniu spustu. Raz będzie to niewielki luz, po czym duży opór, aż do kolejnego luzu, po mocnym wciśnięciu spustu. A raz – silny opór od samego początku. To naprawdę robi OGROMNĄ różnicę!

PS5 czy Xbox Series X – którą konsolę kupić?

Może zacznijmy tak - jeśli dotąd miałeś bądź miałaś PlayStation 4 bądź Xbox One z pewnością dysponujesz już całkiem sporą biblioteczką zakupionych tytułów. W tym momencie sprawa jest dość prosta – najlepiej wybrać tę konsolę, na której będzie możliwość kontynuowania zabawy. Bo przecież obie mają wsteczną kompatybilność.

Jeśli jednak nie miałeś dotąd ani PS4 ani Xbox One bądź po prostu skupiasz się na nowej generacji, zostawiając z tyłu to co było, licząc na to co nadejdzie, to proponuje krótkie podsumowanie korzyści dla PlayStation 5 i Xbox Series X.

Co więc przemawia za zakupem PS5?

Poza rozdzielczością 4K i 60 klatkami na sekundę w niektórych grach mocnym atutem tej konsoli jest z pewnością ultra szybki dysk SSD, który potrafi czynić cuda w grach takich jak Spider-Man: Miles Morales, gdzie od kliknięcia „graj” do faktycznego rozpoczęcia zabawy mija średnio 8-9 sekund.

Jest tu też oczywiście rewelacyjny ray-tracing i silnik Tempest 3D AudioTech pozwalający na generowanie trójwymiarowego dźwięku i jego dokładne pozycjonowanie w przestrzeni. Co prawda ten ostatni dostępny jest jak na razie jedynie na słuchawkach, ale to się ma w przyszłości zmienić.

Największym magnesem PlayStation 5 jest jednak nowy, rewolucyjny kontroler DualSense, który potrafi dostarczyć zupełnie nowych wrażeń i… świetne tytuły na wyłączność już na start konsoli. Co jak co, ale kupując teraz PlayStation 5 możemy od razu zobaczyć przedsmak nowej generacji czy to w super widowiskowym Spider-Man: Miles Morales, świetnym Demon’s Souls czy absolutnie niezwykłym, z racji pokazu możliwości kontrolera DualSense - Astro’s Playroom. A to przecież nie koniec, bo na kolejne lata zapowiadają się takie hiciory jak Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, Ratchet and Clank: Rift Apart

Xbox Series X też ma sporo do zaoferowania

Czy w świetle tego co przeczytaliście powyżej Xbox Series X może w ogóle mierzyć z PS5? Jasne, że może. Jakby nie patrzeć to wciąż naprawdę potężna konsola oferująca rozdzielczość 4K, nawet 120 klatek na sekundę i ray tracing, choć na start nie dostała aż takich hitów na wyłączność jak PlayStation 5. Decydując się na Xbox Series X trzeba zdawać sobie sprawę z polityki Microsoftu, który wspiera nie pojedyncze platformy, a wspólne dla nich środowisko systemowe. I dlatego właśnie wszystko co trafi na Xbox Series X trafi też zapewne i na peceta. Nieważne czy będzie to długo oczekiwane Halo: Infinite czy rewelacyjnie zapowiadające się Senua’s Saga: Hellblade 2.

Jeśli Ci to nie przeszkadza – bierz Xboxa. Szczególnie, że ma on coś czego PlayStation 5 nie ma i raczej mieć nie będzie, czyli abonament Xbox Game Pass. Za niewielką miesięczną opłatą dostajemy tutaj nieograniczony dostęp do ponad 100 różnych gier, w tym także wielu nowości.

A gdy zdecydujemy się na nieco droższe rozwiązanie – Xbox Game Pass Ultimate - mamy nie tylko dostęp do biblioteki gier konsolowych, ale także całkiem sporej listy na pececie. Co więcej, wersja Ultimate poszerzona została ostatnio o gry z katalogu EA Play. Jednym słowem dostajemy tu setki godzin świetnej zabawy za grosze. Mało tego, w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate możemy też pograć w swoje gry z konsoli w chmurze, na smartfonie bądź tablecie za sprawią usługi xCloud.

A na tym korzyści z wybrania Xbox Series X się jeszcze nie kończą. Ta konsola ma bowiem kilka dodatkowych asów w rękawie. Pierwszy – Smart Delivery, czyli opcja pozwalająca cieszyć się zawsze najlepszą wersją gry na posiadanym sprzęcie. W błyskawicznym skrócie – kupujemy dany tytuł na Xbox One, a po zmianie konsoli na Xbox Series X możemy w niego grać w dedykowanej dlań wersji bez żadnych dodatkowych opłat.

Drugi as to technologia Quick Resume, czyli szybkie wznawianie gier. Dzięki niej możemy płynnie przeskakiwać między grami bez wyłączania, bo stan naszej rozgrywki jest automatycznie zapisywany i natychmiastowo przywracany w momencie powrotu do zabawy. Co więcej, wracamy do gry dokładnie w tym punkcie, w którym ją opuściliśmy.

Czy coś jeszcze może przemawiać na korzyść Xbox Series X? A co powiecie na wsparcie Dolby Vision i Dolby Atmos w grach? O tym PS5 może jak na razie jedynie pomarzyć. Podobnie zresztą jak o automatycznym podbijaniu rozdzielczości w starszych grach i dorzucaniu do nich efektów HDR. A Xbox Series X już na starcie to ma.

PS5 czy Xbox Series X - Ty decydujesz

Jak widać każda z konsol ma coś ciekawego do zaoferowania. Każdą czeka też w niedalekiej przyszłości spory wysyp nowych gier. Najlepiej byłoby więc kupić obie. No ale jeśli nie chcesz tak mocno drenować swojego portfela wybierzcie tę, która faktycznie przykuje Cię do telewizora. Xbox Series X z Xbox Game Pass Ultimate to świetne rozszerzenie posiadanego peceta, a PlayStation 5 – maszynka do grania w najgrubsze ekskluziwy. Zresztą cokolwiek wybierzesz jedno jest pewnie – będziesz się świetnie bawić! I tego właśnie Wam życzymy!

