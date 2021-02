Jesteśmy po premierze pierwszych kart graficznych Radeon RX 6000 – na rynku pojawiły się topowe modele Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6900 XT. Wiemy jednak, że w planach producenta są kolejne, słabsze konstrukcje.

Firma AMD zapowiedziała konferencję, na której ma zaprezentować kolejne karty graficzne Radeon RX 6000 (RDNA 2). Ogłoszenie oczywiście pojawiło się nieprzypadkowo właśnie dzisiaj, bo jutro czeka nas premiera konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk