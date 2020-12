Test Radeona RX 6900 XT - AMD wali z grubej rury, ale czy kaliber tego działa wystarczy do pokonania takiego mocarza jak GeForce RTX 3090? Zobacz wyniki testów i przekonaj się sam!

marketplace Ocena benchmark.pl









4,7/5 Plusy - wydajność zbliżona do GeForce RTX 3090 w znacznie niższej cenie,; - 16 GB pamięci GDDR6 z pamięcią podręczną Infinity,; - 7-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0,; - wysoka kultura pracy i tryb 0dB,; - sprzętowa obsługa ray-tracingu,; - obsługa technologii Smart Access Memory,; - Rage Mode (proste podkręcenie przez zwiększenie limitu energetycznego),; - spory potencjał OC,; - HDMI 2.1 VRR,; - USB C do obsługi VR,; - podświetlenie RGB Minusy - wydajność w ray-tracingu niższa od RTX 3080 Komparator

Oto i wisienka na torcie tegorocznych premier - najwydajniejsza karta AMD Radeon oparta na architekturze RDNA2, czyli Radeon RX 6900 XT. Przetestowaliśmy już nowe Radeony RX 6800 i RX 6800 XT, które pod względem cenowym i wydajnościowym plasują się pomiędzy modelami GeForce RTX 3070 i RTX 3080. Czy Radeon RX 6900 XT zagrozi GeForce RTX 3090? Cena tego modelu wskazuje na to, że... nie, ale oczywiście dokładniemy to sprawdzimy.

Na naszych łamach znajdziecie oczywiście również testy kart graficznych konkurencji - a konkretnie NVIDIA GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 oraz RTX 3090. Ostatnio udało nam się zrecenzować również najtańszy model NVIDIA Ampere, czyli GeForce RTX 3060 Ti.

Gracze teoretycznie mają więc świetny wybór nowych karta graficznych... gdyby tylko były one dostępne w sklepach w normalnych ilościach. Tak niestety nie jest i wciąż czekamy na większe dostawy.

Test Radeona RX 6900 XT

Cena Radeona RX 6900 XT

Startowa cena modelu Radeon RX 6900 XT wynosi 999 $. Topowy GeForce RTX 3090 startował z ceną 1499 $, a więc model AMD jest o 1/3 tańszy. Tak jak wszystkie karty RDNA2 również Radeon RX 6900 XT ma 16 pamięci VRAM. GeForce RTX 3090 ma aż 24 GB VRAM, ale jest to ilość która przyda nam się właściwie wyłącznie w zastosowaniach profesjonalnych.

Sprawdziliśmy, ile pamięci VRAM zajmuje Godfall uruchomiony w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) oraz QHD (2560 x 1440), ustawieniach Epic oraz z włączonym FidelityFX oraz ray-tracingiem.

Już na starcie zajmuje on prawie 12 GB VRAM, a wedle AMD w zależności od miejsca może to być nawet 15 GB pamięci graficznej. Obniżenie rozdzielczości do QHD oznacza również zmniejszenie zajętości pamięci graficznej - ale wciąż jest to 10 GB.

10 najważniejszych cech kart graficznych AMD Navi 21 RDNA2 (Radeon RX 6800 i 6900) Potężny skok wydajności - Radeon RX 6900 XT ma konkurować ze znacznie droższym GeForce RTX 3090 Nowa architektura RDNA2 Pamięć VRAM GDDR6 - 16 GB we wszystkich modelach Infinity Cache - zwiększenie przepustowości VRAM Pełne wsparcie dla DirectX Ray-tracing (DXR) dzięki dedykowanym jednostkom Ray Accelerators (liczba jednostek równa CU w danym modelu karty) AMD Smart Access Memory - bezpośredni dostęp procesora do CAŁEJ pamięci VRAM przez magistralę PCI Express 4.0 (tylko na płytach głownych serii 5xx i z procesorami Vermeer - Ryzen 5xxx) Tak jak w poprzedniej generacji możemy się cieszyć technologiami Anti-lag oraz FidelityFX Automatyczne podkręcanie - tzw. Rage Mode w kartach 6800 XT i 6900 XT (zwiększenie limitu energetycznego oraz szybkości obrotowej wentylatorów) HDMI 2.1 VRR (8K 60 Hz lub 4K 144 Hz) USB typu C do obsługi gogli VR

Radeon RX 6000 - specyfikacja i porównanie do poprzednich modeli

Model AMD Radeon RX 5700 XT AMD Radeon RX 6800 AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT Układ graficzny Navi 10 XT Navi 21 XL Navi 21 XT Navi 21 XTX Procesory strumieniowe 2560 3840 4608 5120 Jednostki teksturujące 160 240 288 320 Jednostki rasteryzujące 64 96 128 128 Jednostki RT - 60 72 80 Taktowanie/Boost 1605/1905 MHz 1815/2105 MHz 2015/2250 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache - 128 MB 128 MB 128 MB TBP 225 W 250 W 300 W 300 W Cena $399 $579 $649 $999

Wymiary Radeona RX 6900 XT są identyczne jak modelu 6800 XT (267 mm x 120 mm - karta zajmuje 2,5 slota). Dla porównania GeForce RTX 3090 zajmuje 3 sloty (wymiary 313 x 138 mm).

Radeon RX 6900 XT może pracować w trzech trybach - cichym, zbalansowanym oraz Rage (zdjęcie limitu energetycznego - najprostsze podrkęcenie karty graficznej).

tryb Quiet - Game Clock 1940 MHz, Boost do 2185 MHz

tryb Balanced - Game Clock 2015 MHz, Boost do 2250 MHz

tryb Rage - Game Clock 2075 MHz, Boost do 2310 MHz

Karta podkręcała się podobnie jak Radeon RX 6800 XT - tzn. możemy wycisnąć do 150 MHz więcej na VRAM i osiągnąć stabilne 2600+ na rdzeniu (w naszym przypadku było to 2610 MHz, mowa oczywiście o trybie Boost). Jak pokazały wcześniejsze wyczyny overclockerów, prawdopodobnie i tutaj szybko zostanie osiągnięta granica 2800 MHz na rdzeniu.

Testy wydajnościowe karty Radeon RX 6900 XT

Najwydajniejsze karty AMD i NVIDIA mocno cierpią z powodu bottlenecku procesora. Dlatego też (podobnie jak w przypadku GeForce RTX 3090) zrezygnowaliśmy z testów w rozdzielczości Full HD i QHD, bowiem w takich rozdzielczościach i przy użyciu procesora Core i9 9900K wskazują minimalny wzrost wydajności w stosunku do swoich młodszych braci. Wyjątkiem jest SOTR, którego silnik znakomicie skaluje się w każdej rozdzielczości.

To najprawdopodobnie ostatnia okazja, by zapoznać się na naszych łamach z pełnymi testami na platformie testowej z procesorem Intel Core i9 9900K. Ten model przestał spełniać wymagania najwydajniejszych kart graficznych, więc pozwólmy mu odejść i pożegnajmy go minutą ciszy.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] Radeon RX 6900 XT 17247 Radeon RX 6900 XT 16801 ASUS TUF GeForce RTX 3090 16163 AMD Radeon RX 6800 XT 15885 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 14903 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 14865 AMD Radeon RX 6800 14071 GeForce RTX 2080 Ti FE 13563 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 13457 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 13119 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 11780 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 11728 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11637 GeForce RTX 2080 Super FE 11509 GeForce RTX 2080 FE 11082 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9610 GeForce GTX 1080 Ti 9540 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9425 Radeon VII 9089 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 9035 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8927 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8654 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 7887 Radeon RX 5700 7861 GeForce RTX 2060 FE 7829 Radeon RX Vega 64 7574 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 7524 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 7330 ASUS ROG GTX 1660 Ti 6883 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 6673 MSI GeForce GTX 1660 Super 6527 GeForce GTX 1660 5956 Radeon RX 590 5277 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 5246 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 5232 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 5214 Radeon RX 580 4765 GeForce GTX 1060 4643 AORUS Radeon RX 570 4218 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 3920

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] Radeon RX 6900 XT 19185 Radeon RX 6900 XT 18309 ASUS TUF GeForce RTX 3090 17942 AMD Radeon RX 6800 XT 17226 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 16805 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 16784 AMD Radeon RX 6800 14788 GeForce RTX 2080 Ti FE 14098 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 14025 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 13563 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 11802 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 11800 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11800 GeForce RTX 2080 Super FE 11596 GeForce RTX 2080 FE 11099 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9419 GeForce GTX 1080 Ti 9323 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9224 Radeon VII 8803 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 8786 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8646 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8358 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 7515 Radeon RX 5700 7491 GeForce RTX 2060 FE 7439 Radeon RX Vega 64 7172 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 7139 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 6912 ASUS ROG GTX 1660 Ti 6444 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 6246 MSI GeForce GTX 1660 Super 6105 GeForce GTX 1660 5476 Radeon RX 590 4824 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 4808 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 4796 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 4777 Radeon RX 580 4329 GeForce GTX 1060 4207 AORUS Radeon RX 570 3800 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 3516

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

[OC] Radeon RX 6900 XT 33900 Radeon RX 6900 XT 33129 AMD Radeon RX 6800 XT 32206 ASUS TUF GeForce RTX 3090 31366 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 30433 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 30029 AMD Radeon RX 6800 29799 GeForce RTX 2080 Ti FE 27632 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 26561 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 26490 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 24648 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 24619 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 24222 GeForce RTX 2080 Super FE 24205 GeForce RTX 2080 FE 24037 GeForce GTX 1080 Ti 23754 Radeon VII 23233 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 22435 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 22025 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 20792 Radeon RX 5700 20195 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 20128 MSI GeForce RTX 2070 Armor 20081 Radeon Vega 64 20072 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 19035 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 18455 GeForce RTX 2060 FE 17905 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 17611 ASUS ROG GTX 1660 Ti 15564 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 15058 MSI GeForce GTX 1660 Super 14762 Radeon RX 590 14194 Radeon RX 580 12978 GeForce GTX 1660 12627 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 12591 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 12578 AORUS Radeon RX 570 11760 GeForce GTX 1060 11517 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 10890 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 8491

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] Radeon RX 6900 XT 55359 Radeon RX 6900 XT 54109 AMD Radeon RX 6800 XT 49897 ASUS TUF GeForce RTX 3090 47928 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 43343 AMD Radeon RX 6800 42414 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 42367 GeForce RTX 2080 Ti FE 35023 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 34010 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 33890 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 29517 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 29495 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 29102 GeForce RTX 2080 Super FE 28520 GeForce RTX 2080 FE 27822 GeForce GTX 1080 Ti 27547 Radeon VII 27450 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 26133 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 24801 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 23482 Radeon Vega 64 22788 Radeon RX 5700 22636 MSI GeForce RTX 2070 Armor 21943 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 21765 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 21740 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 20159 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 19870 GeForce RTX 2060 FE 19225 ASUS ROG GTX 1660 Ti 16883 Radeon RX 590 16451 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 16343 MSI GeForce GTX 1660 Super 15903 Radeon RX 580 14919 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 14131 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 14121 GeForce GTX 1660 14017 AORUS Radeon RX 570 13382 GeForce GTX 1060 12648 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 11756 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 9277

No cóż - nowe Radeony nie mają sobie równych w... 3D Marku. Jak już jednak wiemy z testów poprzednich modeli nie ma to bezpośredniego przełożenia na testy w grach, gdzie walka z GeForcami jest zdecydowanie bardziej wyrównana.

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 96

79 [OC] Radeon RX 6900 XT 90

74 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 87

72 Radeon RX 6900 XT 86

71 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 83

69 AMD Radeon RX 6800 XT 80

65 AMD Radeon RX 6800 70

57 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 64

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 63

52 GeForce RTX 2080 Ti FE 63

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 55

45 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 53

43 GeForce RTX 2080 Super FE 51

41 GeForce RTX 2080 FE 49

40 Radeon VII 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 44

36 GeForce GTX 1080 Ti 42

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 41

32 MSI GeForce RTX 2070 Armor 40

32 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 40

32 Radeon RX 5700 XT 39

30 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

30 Radeon RX Vega 64 36

29 Radeon RX 5700 36

29 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 32

26 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 30

25 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 28

22 MSI GeForce GTX 1660 Super 27

22 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 23

19 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 21

17 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 19

15 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 16

12 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 171

136 [OC] Radeon RX 6900 XT 168

127 Radeon RX 6900 XT 162

125 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 158

123 AMD Radeon RX 6800 XT 151

116 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 150

117 AMD Radeon RX 6800 129

100 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 118

93 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 116

92 GeForce RTX 2080 Ti FE 114

89 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 104

82 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 103

81 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 99

79 GeForce RTX 2080 Super FE 96

76 GeForce RTX 2080 FE 92

73 Radeon VII 85

65 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 83

66 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 81

63 GeForce GTX 1080 Ti 79

62 Radeon RX 5700 XT 77

61 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 76

60 MSI GeForce RTX 2070 Armor 76

59 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 70

55 Radeon RX 5700 70

55 Radeon RX Vega 64 66

52 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 64

51 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 60

48 GeForce RTX 2060 FE 59

48 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 58

48 ASUS ROG GTX 1660 Ti 56

44 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 56

43 MSI GeForce GTX 1660 Super 54

42 GeForce GTX 1660 46

37 Radeon RX 590 44

34 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 44

35 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 42

34 Radeon RX 580 40

31 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 39

32 GeForce GTX 1060 36

30 AORUS Radeon RX 570 36

27 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 30

24 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 243

183 [OC] Radeon RX 6900 XT 240

180 Radeon RX 6900 XT 232

173 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 224

170 AMD Radeon RX 6800 XT 216

161 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 214

162 AMD Radeon RX 6800 184

137 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 174

131 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 171

129 GeForce RTX 2080 Ti FE 165

121 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 153

114 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 146

112 GeForce RTX 2080 Super FE 141

105 GeForce RTX 2080 FE 135

102 Radeon VII 122

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 122

92 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

94 GeForce GTX 1080 Ti 116

87 Radeon RX 5700 XT 114

85 MSI GeForce RTX 2070 Armor 112

84 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 112

84 Radeon RX 5700 106

80 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 105

79 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 97

75 Radeon RX Vega 64 96

72 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 92

70 GeForce RTX 2060 FE 89

69 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 87

69 ASUS ROG GTX 1660 Ti 85

65 MSI GeForce GTX 1660 Super 84

62 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 84

63 GeForce GTX 1660 70

54 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 67

52 Radeon RX 590 66

49 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 66

52 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 61

48 Radeon RX 580 60

45 GeForce GTX 1060 56

44 AORUS Radeon RX 570 53

39 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 47

37 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Niewiele brakowało, ale nawet podkręconemu Radeonowi RX 6900 XT nie udaje się prześcignąć GeForce RTX 3090 (w wersji ASUS TUF). Do akcji wejdzie jeszcze dnak technologia Smart Access Memory - czy wtedy najmocniejszej karcie AMD uda się prześcignąć mocarza NVIDII? Wyniki testów z technologią SAM znajdziecie poniżej.

World War Z – 3840 x 2160, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

[OC] Radeon RX 6900 XT 142

123 ASUS TUF GeForce RTX 3090 140

120 Radeon RX 6900 XT 136

120 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 127

108 AMD Radeon RX 6800 125

107 AMD Radeon RX 6800 XT 121

106 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 119

103 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 92

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 90

76 GeForce RTX 2080 Ti FE 85

72 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 77

64 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 73

63 GeForce RTX 2080 FE 69

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 62

56 GeForce RTX 2070 Super FE 62

54 Radeon RX Vega 64 56

50 GeForce RTX 2060 Super FE 51

43 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 51

44 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 49

43 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 38

34 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 38

34 MSI GeForce GTX 1660 Super 37

32 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 34

30 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 31

25 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 30

26 Radeon RX 580 25

22 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 21

19 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Dwie kwestie - wyniki dla kart Radeon RX 6800 i 6800 XT były robione na przedpremierowych sterownikach i model XT miał w tym tytule niejakie problemy (zgadujemy, że zostały one już rozwiązane). Tymczasem 6900 XT (z nowszymi sterownikami) takich problemów już nie ma i w rozdzielczości 4K UHD sięga prawie RTX 3090.

Ciekawostką są osiągi kart Radeon z procesorem Ryzen 9 5900X, bo tam niepodkręcony 6900 XT osiąga już średnio 258 (!) klatek na sekundę (średnio).

Far Cry 5 – 3840 x 2160, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

ASUS TUF RTX 3090 OC 110

100 [OC] Radeon RX 6900 XT 109

96 Radeon RX 6900 XT 106

92 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 100

89 AMD Radeon RX 6800 XT 98

84 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 98

85 AMD Radeon RX 6800 87

74 GeForce RTX 2080 Ti FE 77

69 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 74

67 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 73

66 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 64

57 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 64

57 GeForce RTX 2080 Super FE 62

57 GeForce RTX 2080 FE 60

52 Radeon VII 60

50 GeForce GTX 1080 Ti 55

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

48 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 53

45 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 48

43 Radeon RX Vega 64 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 46

40 MSI GeForce RTX 2070 Armor 46

41 Radeon RX 5700 45

38 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 43

37 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 41

35 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 35

31 MSI GeForce GTX 1660 Super 33

30 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 29

25 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 29

25 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 28

24 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Ponownie było bardzo blisko, jednak wciąż GeForce RTX 3090 pozostaje na topie. Różnice w wydajności są jednak małe (średnio 4 klatki na sekundę).

Radeon RX 6900 XT - porównanie wydajności z ray-tracingiem

Wiemy, że nowe Radeony ustępują nieco kartom Ampere jeśli chodzi o możliwości ray-tracingu. Co w tej kwestii ma do powiedzenia najwydajniejszy model RDNA2?

3D Mark – Port Royale

[punkty] ray-tracing hybrid engine

GeForce RTX 3080 FE 11419 [OC] Radeon RX 6900 XT 10039 Radeon RX 6900 XT 9708 AMD Radeon RX 6800 XT 8887 GeForce RTX 2080 Ti FE 8861 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 8376 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 8175 AMD Radeon RX 6800 7517 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 6920 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 6909

3D Mark – DirectX Ray-tracing feature test

[kl./s.] ray-tracing

GeForce RTX 3080 FE 46,6 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 32 [OC] Radeon RX 6900 XT 30,9 Radeon RX 6900 XT 29,25 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 26,45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 26,43 AMD Radeon RX 6800 XT 25,9 AMD Radeon RX 6800 21,4

W przypadku rozwiązania hybrydowego (wykorzystywanego w grach) nowy Radeon zbliża się do... GeForce RTX 3080. W przypadku gdy karta zajmie się wyłącznie ray-tracingiem można się zbliżyć tylko do wyników RTX 3070. A co jeśli chodzi o gry?

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, ray-tracing Ultra

GeForce RTX 3080 FE 52

38 Radeon RX 6900 XT 47

31 Radeon RX 6800 XT 42

28 Radeon RX 6800 37

24 GeForce RTX 3070 FE 36

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 30

21 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, ray-tracing High

GeForce RTX 3080 FE 54

38 Radeon RX 6900 XT 49

32 Radeon RX 6800 XT 45

29 Radeon RX 6800 39

25 GeForce RTX 3070 FE 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 32

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, ray-tracing Medium

GeForce RTX 3080 FE 73

54 Radeon RX 6900 XT 72

48 Radeon RX 6800 XT 66

45 Radeon RX 6800 58

39 GeForce RTX 3070 FE 54

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 48

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Podobnie jak w przypadku testów Port Royale, Radeon RX 6900 XT tylko zbliża się do osiągów RTX 3080.

Wracając jeszcze do kwestii ray-tracingu, to pomimo wysiłków NVIDII i tak pewnie większość przyszłych gier z RT (powstałych po premierze PS5 i Xbox Series X) zapewne będzie miało ray-tracing zoptymalizowany pod RDNA2. Poniżej DiRT 5 z ray-tracingiem (4K Ultra High) na karcie Radeon RX 6900 XT (+ SAM o którym więcej już w następnym akapicie).

Testy z technologią Smart Access Memory (SAM)

Włączamy do akcji tajną broń AMD (która już chyba niedługo pozostanie ekskluzywną technologią). Technologia Smart Access Memory daje CPU dostęp do całej pamięci VRAM karty graficznej. Do jej działania (jak na razie) potrzebne są procesory AMD serii 5xxx oraz płyta główna z chipsetem B550/X570 - z odpowiednią aktualizacją BIOS. W UEFI BIOS konieczne jest włączenie opcji Above 4G Decoding/Memory oraz Re-Size BAR Support. Producenci płyt głównych zaczęli już jednak udostępniać tę opcję również na innych płytach głównych, w tym dla procesorów Intel.

Zaznaczone wyniki testów zostały wykonane z procesorem Ryzen 9 5900X i z włączoną technologią SAM. Cała reszta oczywiście na procesorze Intel Core i9 9900K.

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 96

79 [OC] Radeon RX 6900 XT (Ryzen 9 5900X + SAM) 93

76 [OC] Radeon RX 6900 XT 90

74 Radeon RX 6900 XT (Ryzen 9 5900X + SAM) 89

74 Radeon RX 6900 XT 86

71 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

[OC] Radeon RX 6900 XT (Ryzen 9 5900X + SAM) 179

139 Radeon RX 6900 XT (Ryzen 9 5900X + SAM) 171

133 ASUS TUF GeForce RTX 3090 171

136 [OC] Radeon RX 6900 XT 168

127 Radeon RX 6900 XT 162

125 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

[OC] Radeon RX 6900 XT (Ryzen 9 5900X + SAM) 259

196 Radeon RX 6900 XT (Ryzen 9 5900X + SAM) 251

192 ASUS TUF GeForce RTX 3090 243

183 [OC] Radeon RX 6900 XT 240

180 Radeon RX 6900 XT 232

173 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Równoczesne podkręcenie i włączenie SAM pozwala na wyprzedzenie RTX 3090 w rozdzielczości 2560 x 1440 i 1920 x 1080. W 4K UHD wciąz króluje mocarna karta NVIDII.

W przypadku Far Cry 5 różnica na korzyść technologii SAM wynosi zaledwie 1 klatkę na sekundę. Z kolei w przypadku World War Z wystarczy zainstalować sam procesor AMD Ryzen 9 5900X, by wyniki wystrzeliły w górę nawet o 100 klatek na sekundę (w przypadku nowych Radeonów). Wykorzystanie SAM przynosi jeszcze trochę więcej korzyści.

Pobór energii i temperatury

Pobór energii platformy z procesorem Core i9 9900K

[W]

ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC 520 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 503 [OC] Radeon RX 6900 XT 498 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 478 Radeon RX 6900 XT 454 AMD Radeon RX 6800 XT 446 Radeon RX Vega 64 395 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 389 GeForce RTX 2080 Ti FE 382 AMD Radeon RX 6800 367 Inno3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra 366 Radeon VII 349 Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC 348 GeForce GTX 1080 Ti 347 GeForce RTX 2080 Super FE 346 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 345 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 345 GeForce RTX 2080 FE 343 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 317 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 315 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 312 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 293 PowerColor Radeon RX 590 Red Devil 288 GeForce RTX 2070 FE 281 Radeon RX 5700 XT 280 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 268 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 261 MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC 259 AORUS Radeon RX 570 247 Radeon RX 5700 247 GeForce RTX 2060 FE 241 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 237 MSI GeForce GTX 1660 Super 209 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 206 ASUS ROG STRIX GTX 1660 Ti 205 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 202 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 202 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 201 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G 197 ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 OC 195 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 173 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 132

Przypominamy, że Radeon RX 6900 XT ma dokładnie takie samo TDP jak model 6800 XT, a więc 300 W. TDP modelu GeForce RTX 3090 to 350 W i ma to swoje odbicie w większym poborze energii.

W przypadku kart Radeon możemy obserować dwa odczyty temperatur - średnie i w zmierzone w najgorętszym miejscu. Gdy karta działa w trybie standardowym temperatura GPU wynosiła 78 stopni (97 w najgorętszym miejscu). Po OC było tu już ponad 80 i ponad 100 w najgorętszym miejscu. Przypominamy, że dla nowych Radeonów nawet temperatura 110 stopni wciąż mieści się w normie.

Jaki zasilacz do Radeona RX 6900 XT? Producent zaleca zasilacz o mocy 850 watów.

Karty graficzne Radeon RX 6000 - czy warto kupić?

To dobra opcja dla osób które chcą kupić nową kartę graficzną już teraz (pod warunkiem, że uda się ją znaleźć w sklepach) i chcą się zaopatrzyć w najwydajniejszego Radeona na rynku - taki zakup z pewnością będzie przyszłościowy. Karta tania nie jest, ale jest znacznie tańsza od GeForce RTX 3090, od którego mocno nie odstaje, a bywa, że potrafi go przegonić (co jest zgodne z tym o czym informała firma AMD).

Zawiedziony wynikami Radeona 6900 XT na tle GeForce RTX 3090? Pamiętaj, że 6900 XT kosztuje 1000 dolarów, a GeForce RTX 3090 aż 1500 dolarów.

W tej cenie nic szybszego nie znajdziecie. Owszem, topowy GeForce ma aż 24 GB VRAM, a Radeon "tylko" 16 GB, ale dla graczy nie powinno to robić żadnej różnicy. Chyba, że... zechcemy grać w rozdzielczości 8K, ale AMD w odróżnieniu od NVIDII zdecydowała nie reklamować swojej najwydajniejszej karty w ten sposób. Powiedzmy sobie szczerze, że gaming w 8K to na razie ciekawostka.

Radeon RX 6900 XT to karta do grania w rozdzielczości 4K UHD. Jeśli chcecie grać na niej w niższych rozdzielczościach to spodziewajcie się solidnego bottlenecka CPU. Nadal chcecie na niej w grać w niższych rozdzielczościach? Wybierzcie solidny CPU, połączcie go z szybką pamięcią RAM, zadbajcie o OC jednego i drugiego, a na koniec najlepiej włączcie technologię SAM (na razie oficjalnie tylko na płytach głownych serii 5xx i z procesorami Vermeer - Ryzen 5xxx)- jednym słowem zróbcie wszystko by zmniejszyć wpływ procesora na osiągi karty graficznej.

Warto wspomnieć o "kwestii sterownikowej", bo jak pamiętacie przy premierze Radeonów RX 6800 i 6800 XT mieliśmy do nich nieco zastrzeżeń. Tym razem wszystko poszło gładko - widać, że AMD popracowało nad działaniem i stabilnością sterowników, bo odnotowaliśmy jedynie drobne problemy.

Firma AMD sprytnie zagrała ceną, bowiem Radeony 6800 i 6800 XT wpasowują się pomiędzy GeForce RTX 3070 i RTX 3080, natomiast Radeon RX 6900 XT pomiędzy RTX 3080 i RTX 3090. I dokładnie na taką wydajność możemy liczyć.

Topowe modele pod względem opłacalności nigdy nie wypadają szczególnie atrakcyjnie - to towar dla entuzjastów poszukujących najwyższej wydajności. Jeśli szukasz czegoś o lepszym stosunku ceny do wydajności to wybierz model RX 6800 XT. Jeśli szukasz zdecydowanie tańszego Radeona, to chyba warto poczekać na modele RX 6700. Ale... to już nie w tym roku.

AMD Radeon RX 6900 XT - ocena

wydajność zbliżona do GeForce RTX 3090 w znacznie niższej cenie

16 GB pamięci GDDR6 z pamięcią podręczną Infinity

7-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

wysoka kultura pracy i tryb 0dB

sprzętowa obsługa ray-tracingu

obsługa technologii Smart Access Memory

Rage Mode (proste podkręcenie przez zwiększenie limitu energetycznego)

spory potencjał OC

HDMI 2.1 VRR

USB C do obsługi VR

podświetlenie RGB

wydajność w ray-tracingu niższa od RTX 3080

94% 4,7/5

Może Cię również zainteresować: