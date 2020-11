Testujemy dwie nowe karty graficzne Radeon - RX 6800 i RX 6800 XT. Pierwsza ma konkurować z GeForce RTX 3070, a druga z RTX 3080. Zadanie wykonane? NVIDIA na kolanach?

Niedawno NVIDIA wyprowadziła naprawdę mocne uderzenie na rynek kart graficznych, dzięki swoim nowym kartom Ampere. Jak na razie przetestowaliśmy trzy modele - NVIDIA GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 oraz RTX 3090. Już wkrótce zadebiutuje kolejna, najmniej wydajna karta z tej rodziny.

Długo, naprawdę długo czekaliśmy na odpowiedź AMD w wyższym segmencie wydajnościowym. Do tej pory najwydajniejszy model z pierwszej generacji Navi, czyli Radeon RX 5700 XT mógł co najwyżej konkurować z GeForce RTX 2070 Super - modele RTX 2080 pozostawały poza zasięgiem, a przecież modele serii 3000 znacząco podniosły poprzeczkę.

W końcu są! Oto Radeon RX 6800 (teoretycznie konkurent GeForce RTX 3070) oraz Radeon RX 6800 XT (konkurent RTX 3080) - oba oparte na architekturze RDNA2 i wyposażone w sprzętowy ray-tracing. Na najwydajniejszy model RX 6900 XT musimy jeszcze chwilę poczekać.



Po lewej Radeon RX 6800, po prawej Radeon RX 6800 XT

Test Radeona RX 6800 i RX 6800 XT

Ceny Radeona RX 6800 i RX 6800 XT

Startowa cena modelu Radeon RX 6800 wynosi 579 $. GeForce RTX 3070 startował z ceną 499 $, a więc model AMD będzie droższy. Równocześnie ma on aż 16 GB pamięci VRAM, podczas gdy RTX 3070 ma jej tylko 8 GB.

Z kolei cena modelu Radeon RX 6800 XT to 649 $, a GeForce RTX 3080 startował w wyższej cenie 699 $. Radeon 6800 XT powinien być nieco tańszy, ale on również ma 16 GB VRAM, podczas gdy model RTX 3080 ma jej tylko 10 GB.

10 najważniejszych cech kart graficznych AMD Navi 21 RDNA2 (Radeon RX 6000) Potężny skok wydajności - Radeon RX 6800 ma bez kompleksów konkurować z GeForce RTX 3070, a Radeon RX 6800 XT z GeForce RTX 3080 Nowa architektura RDNA2 Pamięć VRAM GDDR6 - 16 GB we wszystkich modelach Infinity Cache - zwiększenie przepustowości VRAM Pełne wsparcie dla DirectX Ray-tracing (DXR) dzięki dedykowanym jednostkom Ray Accelerators (liczba jednostek równa CU w danym modelu karty) AMD Smart Access Memory - bezpośredni dostęp procesora do CAŁEJ pamięci VRAM przez magistralę PCI Express 4.0 (tylko na płytach głownych serii 5xx i z procesorami Vermeer (Ryzen 5xxx) Tak jak w poprzedniej generacji możemy się cieszyć technologiami Anti-lag oraz FidelityFX Automatyczne podkręcanie - tzw. Rage Mode w kartach 6800 XT i 6900 XT (zwiększenie limitu energetycznego oraz szybkości obrotowej wentylatorów) HDMI 2.1 VRR (8K 60 Hz lub 4K 144 Hz) USB typu C do obsługi gogli VR

Radeon RX 6000 - specyfikacja i porównanie do poprzednich modeli



Obie karty mają dwie, 8-pinowe wtyczki zasilające

Model AMD Radeon RX 5700 XT AMD Radeon RX 6800 AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6900 XT Układ graficzny Navi 10 XT Navi 21 XL Navi 21 XT Navi 21 XTX Procesory strumieniowe 2560 3840 4608 5120 Jednostki teksturujące 160 240 288 320 Jednostki rasteryzujące 64 96 128 128 Jednostki RT - 60 72 80 Taktowanie/Boost 1605/1905 MHz 1815/2105 MHz 2015/2250 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache - 128 MB 128 MB 128 MB TBP 225 W 250 W 300 W 300 W Cena $399 $579 $649 $999

Pierwsze skojarzenie z wyglądem nowych kart Radeon to... modele Founders Edition kart GeForce serii 2xxx (NVIDIA Turing). Charakteryzują się one bowiem podobną zwartą budową, ale mamy tu trzy wentylatory zamiast dwóch.

Wymiary obu kart są podobne (267 mm x 120 mm), nie licząc grubości - model 6800 zajmuje 2 sloty, a model 6800 XT już 2,5 slota. Radeon RX 6800 XT może pracować w dwóch trybach - cichym i zbalansowanym, natomiast w przypadku Radeona RX 6800 XT dochodzi również tryb Rage. W przypadku mocniejszego modelu rozpiska taktowania (wyjątkowo wysokiego!) przedstawia się następująco:

Tryb cichy (Quiet) - 1950 MHz (Game Clock), 2185 MHz (Boost Clock)

Tryb zbalansowany (Balanced) - 2015 MHz (Game Clock), 2250 MHz (Boost Clock)

Rage - 2065 MHz (Game Clock), 2310 MHz (Boost Clock)

Testy wydajnościowe kart Radeon RX 6800 i RX 6800 XT

Nowa generacja kart i bottleneck procesora - premiera potężnych kart NVIDIA Ampere pokazała, że procesory nie nadążyły za rozwojem kart graficznych. W niższych rozdzielczościach (zwłaszcza w przypadku najwydajniejszych modeli) trzeba się liczyć z bottleneckiem CPU, który ogranicza możliwości nowoczesnych kart graficznych. To samo dotyczy nowych kart Radeon - chcecie mieć dużo fps w niższych rozdzielczościach? Wyciśnijcie z procesora i pamięci RAM maksimum możliwości.



Radeon RX 6800 XT i Radeon RX 6800

Przypomnijmy, że nasza platforma testowa oparta jest o nienajnowszy, ale wciąż (wydawałoby się) wydajny procesor Intel Core i9 9900K (plus pamięci RAM 3600 MHz). Obie karty przetestowane są dwóch konfiguracjach - standardowej i po ręcznym OC (wartości możecie sprawdzić na poniższych zrzutach ekranowych z GPU-Z). Dodatkowo przetestowaliśmy jednak model 6800 XT (w ustawieniach standardowych) z procesorem AMD Ryzen 9 5900X (i oczywiście tymi samymi pamięciami RAM).

Warto zaznaczyć, że 6800 XT ma w sobie znacznie więcej mocy do odblokowania - zegar Boost może sięgnąć nawet 2800 MHz! Do pełnej stabilności musieliśmy jednak zejść poniżej 2500 MHz. Na ten moment podkręcanie było możliwe tylko w sterownikach AMD i nie było możliwości wykręcenia VRAM do wyższych wartości (niż 2140 MHz).

Generalnie chcieliśmy przetestować na tym procesorze działanie technologii Smart Access Memory, ALE ze względu na BARDZO dziwne wyniki modelu 6800 XT w niektórych grach, przydało się to również do porównania wydajność kart z procesorem Intela i AMD.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X)* 16698 OC AMD Radeon RX 6800 XT 16364 ASUS TUF GeForce RTX 3090 16163 AMD Radeon RX 6800 XT 15885 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 14903 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 14865 OC Radeon RX 6800 14311 AMD Radeon RX 6800 14071 GeForce RTX 2080 FE Ti 13563 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 13457 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 13119 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11637 GeForce RTX 2080 Super FE 11509 GeForce RTX 2080 FE 11082 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9610 GeForce GTX 1080 Ti 9540 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9425 Radeon VII 9089 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 9035 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8927 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8654 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 7887 Radeon RX 5700 7861 GeForce RTX 2060 FE 7829 Radeon RX Vega 64 7574 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 7524 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 7330 ASUS ROG GTX 1660 Ti 6883 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 6673 MSI GeForce GTX 1660 Super 6527 GeForce GTX 1660 5956 Radeon RX 590 5277 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 5246 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 5232 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 5214 Radeon RX 580 4765 GeForce GTX 1060 4643 AORUS Radeon RX 570 4218 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 3920

* wszystkie pozostałe wyniki zrobione zostały na procesorze Core i9 9900K

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

ASUS TUF GeForce RTX 3090 17942 OC AMD Radeon RX 6800 XT 17924 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 17271 AMD Radeon RX 6800 XT 17226 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 16805 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 16784 OC Radeon RX 6800 15087 AMD Radeon RX 6800 14788 GeForce RTX 2080 Ti FE 14098 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 14025 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 13563 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11800 GeForce RTX 2080 Super FE 11596 GeForce RTX 2080 FE 11099 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9419 GeForce GTX 1080 Ti 9323 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9224 Radeon VII 8803 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 8786 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8646 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8358 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 7515 Radeon RX 5700 7491 GeForce RTX 2060 FE 7439 Radeon RX Vega 64 7172 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 7139 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 6912 ASUS ROG GTX 1660 Ti 6444 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 6246 MSI GeForce GTX 1660 Super 6105 GeForce GTX 1660 5476 Radeon RX 590 4824 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 4808 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 4796 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 4777 Radeon RX 580 4329 GeForce GTX 1060 4207 AORUS Radeon RX 570 3800 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 3516

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 36438 OC AMD Radeon RX 6800 XT 32665 AMD Radeon RX 6800 XT 32206 ASUS TUF GeForce RTX 3090 31366 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 30433 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 30029 OC Radeon RX 6800 29984 AMD Radeon RX 6800 29799 GeForce RTX 2080 Ti FE 27632 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 26561 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 26490 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 24222 GeForce RTX 2080 Super FE 24205 GeForce RTX 2080 FE 24037 GeForce GTX 1080 Ti 23754 Radeon VII 23233 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 22435 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 22025 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 20792 Radeon RX 5700 20195 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 20128 MSI GeForce RTX 2070 Armor 20081 Radeon Vega 64 20072 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 19035 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 18455 GeForce RTX 2060 FE 17905 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 17611 ASUS ROG GTX 1660 Ti 15564 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 15058 MSI GeForce GTX 1660 Super 14762 Radeon RX 590 14194 Radeon RX 580 12978 GeForce GTX 1660 12627 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 12591 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 12578 AORUS Radeon RX 570 11760 GeForce GTX 1060 11517 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 10890 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 8491

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

OC AMD Radeon RX 6800 XT 51652 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 50286 AMD Radeon RX 6800 XT 49897 ASUS TUF GeForce RTX 3090 47928 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 43343 OC Radeon RX 6800 42909 AMD Radeon RX 6800 42414 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 42367 GeForce RTX 2080 Ti FE 35023 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 34010 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 33890 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 29102 GeForce RTX 2080 Super FE 28520 GeForce RTX 2080 FE 27822 GeForce GTX 1080 Ti 27547 Radeon VII 27450 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 26133 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 24801 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 23482 Radeon Vega 64 22788 Radeon RX 5700 22636 MSI GeForce RTX 2070 Armor 21943 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 21765 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 21740 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 20159 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 19870 GeForce RTX 2060 FE 19225 ASUS ROG GTX 1660 Ti 16883 Radeon RX 590 16451 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 16343 MSI GeForce GTX 1660 Super 15903 Radeon RX 580 14919 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 14131 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 14121 GeForce GTX 1660 14017 AORUS Radeon RX 570 13382 GeForce GTX 1060 12648 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 11756 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 9277

Wyniki są bardzo obiecujące - pytanie tylko, czy przełoży się to na rzeczywiste wyniki w grach? W przypadku wyniku ogólnego oczywiście solidnie podbija go procesor 5900X, ale po zerknięciu do wyniku układu graficznego widzimy, że wyniki kart graficznych z tym procesorem są tylko nieco wyższe od konfiguracji z Core i9 9900K. Ale są wyższe.



Porty modelu RX 6800 XT



POrty modelu RX 6800

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 96

79 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 87

72 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 83

69 OC AMD Radeon RX 6800 XT 83

67 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 80

65 AMD Radeon RX 6800 XT 80

65 OC Radeon RX 6800 71

58 AMD Radeon RX 6800 70

57 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 64

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 63

52 GeForce RTX 2080 Ti FE 63

52 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 53

43 GeForce RTX 2080 Super FE 51

41 GeForce RTX 2080 FE 49

40 Radeon VII 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 44

36 GeForce GTX 1080 Ti 42

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 41

32 MSI GeForce RTX 2070 Armor 40

32 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 40

32 Radeon RX 5700 XT 39

30 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

30 Radeon RX Vega 64 36

29 Radeon RX 5700 36

29 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 32

26 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 30

25 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 28

22 MSI GeForce GTX 1660 Super 27

22 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 23

19 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 21

17 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 19

15 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 16

12 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 171

136 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 158

123 OC AMD Radeon RX 6800 XT 156

120 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 151

116 AMD Radeon RX 6800 XT 151

116 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 150

117 OC Radeon RX 6800 131

102 AMD Radeon RX 6800 129

100 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 118

93 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 116

92 GeForce RTX 2080 Ti FE 114

89 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 99

79 GeForce RTX 2080 Super FE 96

76 GeForce RTX 2080 FE 92

73 Radeon VII 85

65 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 83

66 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 81

63 GeForce GTX 1080 Ti 79

62 Radeon RX 5700 XT 77

61 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 76

60 MSI GeForce RTX 2070 Armor 76

59 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 70

55 Radeon RX 5700 70

55 Radeon RX Vega 64 66

52 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 64

51 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 60

48 GeForce RTX 2060 FE 59

48 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 58

48 ASUS ROG GTX 1660 Ti 56

44 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 56

43 MSI GeForce GTX 1660 Super 54

42 GeForce GTX 1660 46

37 Radeon RX 590 44

34 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 44

35 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 42

34 Radeon RX 580 40

31 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 39

32 GeForce GTX 1060 36

30 AORUS Radeon RX 570 36

27 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 30

24 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 243

183 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 224

170 OC AMD Radeon RX 6800 XT 218

164 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 217

161 AMD Radeon RX 6800 XT 216

161 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 214

162 OC Radeon RX 6800 189

140 AMD Radeon RX 6800 184

137 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 174

131 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 171

129 GeForce RTX 2080 Ti FE 165

121 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 146

112 GeForce RTX 2080 Super FE 141

105 GeForce RTX 2080 FE 135

102 Radeon VII 122

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 122

92 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

94 GeForce GTX 1080 Ti 116

87 Radeon RX 5700 XT 114

85 MSI GeForce RTX 2070 Armor 112

84 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 112

84 Radeon RX 5700 106

80 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 105

79 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 97

75 Radeon RX Vega 64 96

72 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 92

70 GeForce RTX 2060 FE 89

69 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 87

69 ASUS ROG GTX 1660 Ti 85

65 MSI GeForce GTX 1660 Super 84

62 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 84

63 GeForce GTX 1660 70

54 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 67

52 Radeon RX 590 66

49 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 66

52 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 61

48 Radeon RX 580 60

45 GeForce GTX 1060 56

44 AORUS Radeon RX 570 53

39 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 47

37 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Słabszy z Radeonów wypada świetnie - zawsze wyraźnie lepiej od RTX 3070. Tymczasem RX 6800 XT zaledwie potrafi nawiązać walkę z RTX 3080 - a i to czasem dopiero po podkręceniu. Zastosowanie procesora AMD Ryzen 5900X niewiele zmienia - jest albo identycznie, albo tylko minimalnie szybciej.

Tu się zaczęły prawdziwe "cyrki". Radeon RX 6800 wypada dobrze, a nawet bardzo dobrze. Tymczasem Radeon RX 6800 XT (na procesorze Intela) potrafi zaliczać wyniki... gorsze od modelu bez "XT". Ale tylko na procesorze Intela.

World War Z – 3840 x 2160, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 248

182 ASUS TUF GeForce RTX 3090 140

120 OC Radeon RX 6800 127

115 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 127

108 OC AMD Radeon RX 6800 XT 126

110 AMD Radeon RX 6800 125

107 AMD Radeon RX 6800 XT 121

106 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 119

103 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 92

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 90

76 GeForce RTX 2080 Ti FE 85

72 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 73

63 GeForce RTX 2080 FE 69

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 62

56 GeForce RTX 2070 Super FE 62

54 Radeon RX Vega 64 56

50 GeForce RTX 2060 Super FE 51

43 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 51

44 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 49

43 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 38

34 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 38

34 MSI GeForce GTX 1660 Super 37

32 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 34

30 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 31

25 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 30

26 Radeon RX 580 25

22 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 21

19 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 2560 x 1440, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 253

186 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 188

154 OC Radeon RX 6800 185

148 OC AMD Radeon RX 6800 XT 184

136 AMD Radeon RX 6800 XT 183

132 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 183

149 AMD Radeon RX 6800 180

143 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 175

140 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 172

138 GeForce RTX 2080 Ti FE 156

131 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 134

115 GeForce RTX 2080 FE 128

108 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

105 GeForce RTX 2070 Super FE 118

101 Radeon RX Vega 64 109

96 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 99

87 GeForce RTX 2060 Super FE 97

81 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 95

84 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 76

68 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 73

63 MSI GeForce GTX 1660 Super 72

62 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 69

61 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 68

60 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 56

49 Radeon RX 580 55

47 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 42

35 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 1920 x 1080, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 257

188 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 231

180 GeForce RTX 2080 Ti FE 223

171 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 199

162 OC Radeon RX 6800 198

155 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 198

160 AMD Radeon RX 6800 196

153 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 193

158 OC AMD Radeon RX 6800 XT 184

138 GeForce RTX 2080 FE 184

152 AMD Radeon RX 6800 XT 183

137 GeForce RTX 2070 Super FE 172

140 Radeon RX Vega 64 166

146 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 165

129 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 150

132 GeForce RTX 2060 Super FE 145

120 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 142

125 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 115

99 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 110

93 MSI GeForce GTX 1660 Super 105

89 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 105

92 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 104

91 Radeon RX 580 86

72 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 84

72 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 65

57 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Dla modelu RX 6800 XT pomogła dopiero wymiana procesora na AMD - wyniki na Ryzen 9 5900X wystrzeliły w górę nawet ponad RTX 3090 (!) - a wpływ rozdzielczości jest niewielki. Czy to problem z grą, czy też sterownikami? Stawiamy na to drugie - bo 6800 (bez XT) radzi sobie bez anomalii.

Skoro już mowa o 6800 (bez XT) to bez problemu poradził sobie z RTX 3070 w UHD i QHD, ale minimalnie przegrał w FHD.

Testy z procesorem 5900X powtórzyliśmy razem z technologią SAM (co dało dalszy przyrost wydajności), więc nie ma tu mowy o pomyłce - szczegóły poniżej.

Far Cry 5 – 3840 x 2160, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

ASUS TUF RTX 3090 OC 110

100 OC AMD Radeon RX 6800 XT 102

88 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 100

89 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 99

85 AMD Radeon RX 6800 XT 98

84 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 98

85 OC Radeon RX 6800 89

75 AMD Radeon RX 6800 87

74 GeForce RTX 2080 Ti FE 77

69 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 74

67 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 73

66 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 64

57 GeForce RTX 2080 Super FE 62

57 GeForce RTX 2080 FE 60

52 Radeon VII 60

50 GeForce GTX 1080 Ti 55

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

48 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 53

45 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 48

43 Radeon RX Vega 64 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 46

40 MSI GeForce RTX 2070 Armor 46

41 Radeon RX 5700 45

38 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 43

37 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 41

35 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 35

31 MSI GeForce GTX 1660 Super 33

30 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 29

25 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 29

25 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 28

24 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 2560 x 1440, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 146

116 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 144

115 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 144

108 OC AMD Radeon RX 6800 XT 138

107 OC Radeon RX 6800 136

106 AMD Radeon RX 6800 XT 135

105 AMD Radeon RX 6800 134

105 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 130

104 GeForce RTX 2080 Ti FE 130

109 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 129

102 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 115

103 GeForce RTX 2080 Super FE 112

102 GeForce RTX 2080 FE 108

98 Radeon VII 107

94 GeForce GTX 1080 Ti 104

93 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 101

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 100

89 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 91

78 MSI GeForce RTX 2070 Armor 88

79 Radeon RX 5700 88

77 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 86

75 Radeon RX Vega 64 84

74 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 84

74 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 79

70 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 77

68 GeForce RTX 2060 FE 77

68 ASUS ROG GTX 1660 Ti 69

62 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 67

59 MSI GeForce GTX 1660 Super 65

59 GeForce GTX 1660 57

51 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 57

49 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 57

49 Radeon RX 590 56

49 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 54

48 Radeon RX 580 51

45 GeForce GTX 1060 49

43 AORUS Radeon RX 570 45

39 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 38

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 1920 x 1080, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 155

122 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 151

118 GeForce RTX 2080 Ti FE 150

119 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 149

117 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 147

112 OC AMD Radeon RX 6800 XT 145

110 OC Radeon RX 6800 142

108 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 140

111 GeForce RTX 2080 Super FE 139

110 AMD Radeon RX 6800 XT 138

108 AMD Radeon RX 6800 136

106 GeForce RTX 2080 FE 130

105 GeForce GTX 1080 Ti 129

102 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 127

105 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 124

104 Radeon VII 122

96 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 120

100 MSI GeForce RTX 2070 Armor 119

103 Radeon RX 5700 119

97 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 118

95 Radeon RX Vega 64 113

95 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 111

93 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 109

90 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 108

97 GeForce RTX 2060 FE 107

94 ASUS ROG GTX 1660 Ti 100

90 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 96

81 MSI GeForce GTX 1660 Super 95

85 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 84

74 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 84

74 GeForce GTX 1660 83

74 Radeon RX 590 79

71 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 79

71 Radeon RX 580 73

65 GeForce GTX 1060 72

65 AORUS Radeon RX 570 63

57 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 57

50 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wyniki w Far Cry 5 są w normie, chociaż w przypadku rozdzielczości Full HD bottleneck daje się nowym kartom mocno we znaki - sytuację nieco poprawia zastosowanie lepszego procesora. Warto również zwrócić uwagę na niewielką przewagę 6800 XT nad 6800 w rozdzielczości 2560 x 1440.

Na deser - krótkie porównanie w Watch Dogs: Legion. Chcieliśmy na początku wykorzystać tę grę do porównania szybkości działania ray-tracingu pomiędzy nowymi Navi, a Ampere, ale... więcej informacji znajdziecie w dziale z testami DXR.

Watch Dogs: Legion – 3840 x 2160, ultra

[kl./s] bez ray-tracingu

GeForce RTX 3080 FE 55

32 AMD Radeon RX 6800 XT 49

31 AMD Radeon RX 6800 41

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 40

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Pomimo, że gra świeci logo NVIDII, to porównanie wydajności bez ray-tracingu wypada dla nowych Radeonów całkiem dobrze.

Radeon RX 6000 - porównanie wydajności z ray-tracingiem

Co warto wiedzieć - w niektórych grach ray-tracing na Radeonach działać nie będzie. Ale jak to? Mowa o tytułach w których NVIDIA zastrzegła sobie wyłączość, a konkretnie mówimy tu np. o Wolfenstein: Youngblood. W SOTR, Metro: Exodus czy w testach 3D Mark ray-tracing TEORETYCZNIE działa bez problemu.

Dlaczego teoretycznie? Bo na ten moment ray-tracing w Watch Dogs: Legion niby działa, ale bardzo często się wiesza i wiadomo, że nie wyświetla się do końca prawidłowo (AMD zna problem i pracuje nad poprawką). Nie damy sobie więc ręki uciąć, że w przypadku innych gier wszystko działa 100% poprawnie.

To z pewnością jedna z najbardziej interesujących kwestii jeśli chodzi o nowe Radeony. Czy będą one w stanie nawiązać walkę z kartami Ampere?

3D Mark – Port Royale

[punkty] ray-tracing hybrid engine

GeForce RTX 3080 FE 11419 OC AMD Radeon RX 6800 XT 9191 AMD Radeon RX 6800 XT 8887 GeForce RTX 2080 Ti FE 8861 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 8848 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 8376 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 8175 OC Radeon RX 6800 7768 AMD Radeon RX 6800 7517

3D Mark – DirectX Ray-tracing feature test

[kl./s.] ray-tracing

GeForce RTX 3080 FE 46,6 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 32 OC AMD Radeon RX 6800 XT 26,6 AMD Radeon RX 6800 XT 25,9 AMD Radeon RX 6800 XT (Ryzen 9 5900X) 25,9 OC Radeon RX 6800 21,7 AMD Radeon RX 6800 21,4

Cóż, wyniki są zgodne z przewidywaniami. RTX 3080 odjeżdża dość daleko, ale RTX 3070 jest jak najbardziej w zasięgu RX 6800 XT - jeśli mówimy o grach, a nie tylko "czystych" możliwościach w liczeniu ray-tracingu, bo tam rdzenie RT spisują się znacznie lepiej.

Tymczasem podczas testów Shadow Of The Tomb Raider...

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, ray-tracing Ultra

GeForce RTX 3080 FE 52

38 Radeon RX 6800 XT 42

28 Radeon RX 6800 37

24 GeForce RTX 3070 FE 36

23 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, ray-tracing High

GeForce RTX 3080 FE 54

38 Radeon RX 6800 XT 45

29 Radeon RX 6800 39

25 GeForce RTX 3070 FE 37

25 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, ray-tracing Medium

GeForce RTX 3080 FE 73

54 Radeon RX 6800 XT 66

45 Radeon RX 6800 58

39 GeForce RTX 3070 FE 54

40 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Bum! Ni z gruszki, niz pietruszki Radeony wygrywają z RTX 3070. Testy zostałe przeprowadzone w rozdzielczości 4K UHD i przy najwyższych ustawieniach jakości grafiki, więc na wynik może mieć wpływ niewielka ilość pamięci VRAM tańszego Ampere (tylko 8 GB). Wkrótce uzupełnimy testy o niższe rozdzielczości.

Testy z technologią Smart Access Memory

Przypomnijmy, że technologia Smart Access Memory daje CPU dostęp do całej pamięci VRAM karty graficznej. Do jej działania potrzebne są procesory AMD serii 5xxx oraz płyta główna z chipsetem B550/X570 - z odpowiednią aktualizacją BIOS. Zaznaczamy, że technologia ta zadziałała nam na płycie MSI X570 Godlike, ale jej włączenie nie dawało żadnych efektów na płycie Gigabyte B550 Vision D (pomimo dostępnych opcji po aktualizacji F11d). W UEFI BIOS konieczne jest włączenie opcji Above 4G Decoding/Memory oraz Re-Size BAR Support. Na procesorach Ryzen 3xxx druga opcja po prostu się nie pojawia.

Wszystkie testy zostały przeprowadzone na karcie Radeon RX 6800 XT z procesorem Ryzen 9 5900X.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

Smart Access Memory On 16782 Smart Access Memory Off 16698

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

Smart Access Memory On 17282 Smart Access Memory Off 17271

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

Smart Access Memory On 36720 Smart Access Memory Off 36438

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

Smart Access Memory On 50423 Smart Access Memory Off 50286

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

Smart Access Memory On 82

66 Smart Access Memory Off 80

65 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

Smart Access Memory On 158

122 Smart Access Memory Off 151

116 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

Smart Access Memory On 231

171 Smart Access Memory Off 217

161 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 3840 x 2160, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

Smart Access Memory On 255

194 Smart Access Memory Off 248

182 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 2560 x 1440, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

Smart Access Memory On 257

195 Smart Access Memory Off 253

186 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 1920 x 1080, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

Smart Access Memory On 259

197 Smart Access Memory Off 257

188 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

3D Mark nie pokazuje większych zmian w wydajności (w testach Port Royale i Ray-tracing Feature jest ona zresztą zerowa), ale SOTR i World War Z pokazują wyraźny wzrost wydajności. Różnice w grze Far Cry 5 były na granicy błędu pomiarowego.

Pobór energii i temperatury

Pobór energii platformy z procesorem Core i9 9900K

[W]

ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC 520 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 503 OC AMD Radeon RX 6800 XT 501 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 478 AMD Radeon RX 6800 XT 446 Radeon RX Vega 64 395 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 389 OC Radeon RX 6800 384 GeForce RTX 2080 Ti FE 382 AMD Radeon RX 6800 367 Inno3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra 366 Radeon VII 349 Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC 348 GeForce GTX 1080 Ti 347 GeForce RTX 2080 Super FE 346 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 345 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 345 GeForce RTX 2080 FE 343 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 317 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 315 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 293 PowerColor Radeon RX 590 Red Devil 288 GeForce RTX 2070 FE 281 Radeon RX 5700 XT 280 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 268 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 261 MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC 259 AORUS Radeon RX 570 247 Radeon RX 5700 247 GeForce RTX 2060 FE 241 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 237 MSI GeForce GTX 1660 Super 209 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 206 ASUS ROG STRIX GTX 1660 Ti 205 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 202 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 202 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 201 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G 197 ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 OC 195 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 173 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 132

Mocne karty równa się spory pobór mocy. Jeśli chodzi o temperatury, to na Radeonach można podejrzeć dwie wartości - ogólną temperaturę GPU oraz temperaturę w najgorętszym miejscu. Radeon RX 6800 (bez obudowy) osiągał jakieś 70 stopni (85 w najgorętszym miejscu), a po OC 75 stopni (98 w najgorętszym miejscu). Z kolei mocniejszy Radeon RX 6800 XT osiągał 74 stopnie (94 w najgorętszym miejscu), a po OC 79 stopni (103 w najgorętszym miejscu). Warto wspomnieć, że AMD popracowała nad krzemem, tak by pracował normalnie w temperaturze 110 stopni.

Kultura pracy obu kart jest wysoka - ich obudowy szybko stają się gorące (podobnie jak w kartach NVIDIA FE), ale wentylatory nie rozpędzają się tak, by zbytnio hałasować.

Jaki zasilacz do nowych kart Radeon? Producent do karty RX 6800 zaleca zasilacz o mocy 650 W, a do karty Radeon RX 6800 XT zasilacz o mocy 750 W.

Karty graficzne Radeon RX 6000 - czy warto kupić?

NVIDIA nie musi już pełnić samotnie warty w wysokim segmencie wydajnościowym kart graficznych - w końcu ma godnego przeciwnika. NVIDIA nie może już świecić po oczach użytkownikom, że jako jedyna ma sprzętową akcelerację ray-tracingu, nowe Radeony także zyskały tę funkcjonalność.

Jeszcze niedawno śmiały atak na AMD na najwydajniejsze jednostki "Zielonych" wydawał się niemożliwy, dziś RDNA2 bez kompleksów konkurują ze świetnymi przecież kartami Ampere. Mało tego - mają kilka naprawdę mocnych asów w rękawie. Pomijamy już tu kwestię GeForce RTX 3090, bo za rogiem czai się Radeon RX 6900 XT - pojedynek z pewnością będzie pasjonujący.

To brać, czy nie?

AMD Radeon RX 6800 - gdyby nie problemy ze wczesną wersją sterowników, byłbym... zachwycony. NVIDIA musi odpowiedzieć ulepszoną wersją GeForce 3070 (Ti/Super) z większą ilością VRAM, bo Radeon RX 6800 to świetna karta. Jasne - będzie trochę droższa, a wydajność w ray-tracingu nieco niższa. Ale 16 GB pamięci VRAM piechotą nie chodzi, a jak pokazał Watch Dogs Legion, 8 GB VRAM to za mało.



- gdyby nie problemy ze wczesną wersją sterowników, byłbym... NVIDIA musi odpowiedzieć ulepszoną wersją GeForce 3070 (Ti/Super) z większą ilością VRAM, bo Radeon RX 6800 to świetna karta. Jasne - będzie trochę droższa, a wydajność w ray-tracingu nieco niższa. Ale 16 GB pamięci VRAM piechotą nie chodzi, a jak pokazał Watch Dogs Legion, 8 GB VRAM to za mało. AMD Radeon RX 6800 XT - pomijając nierówne wyniki karty (prawdopodobnie załata to kolejna wersja sterowników) to wydaje się być ona znacznie wydajniejsza... na papierze (i w 3D Marku) niż w rzeczywistości - to znaczy, że mamy wrażenie, że karta nie pokazała swojego pełnego potencjału. W większości naszych testów zbliża się do wyników RTX 3080 (wyjątkiem jest World War Z, gdzie w duecie z procesorem AMD wykręca wręcz niewiarygodne wyniki), ale też ma być od niej nieco tańsza. No i ponownie - 16 GB VRAM na pokładzie.

Te karty (podobnie jak NVIDIA Ampere) zwykle nie pokazują pełni swoich możliwości w rozdzielczości Full HD. Nawet sięgając po najszybsze (i podkręcone) procesory Intela musimy się liczyć z bottleneckiem. Wyjątkiem są gry z dobrze zaprojektowanymi silnikami, takie jak Shadow Of The Tomb Raider.

Dodatkowo posiadacze nowych procesorów Vermeer mogą cieszyć się technologią Smart Access Memory, która pozwala na wyciśnięcie z tych konstrukcji jeszcze nieco wydajności. Świetny pomysł, pora tylko wyposażyć w tę opcję wszystkie płyty B550 i X570.

Jak sugerowały ceny, Radeony RX 6800 i 6800 XT miały się wstrzelić pomiędzy RTX 3070 a RTX 3080 i... dokładnie tak się stało. AMD wróciło do gry w segmencie wydajnych kart graficznych!

Owszem, wydajność w ray-tracingu będzie niższa niż u analogicznych modeli NVIDIA Ampere, ale to też pierwsze podejście AMD do tego tematu i różnice nie są też jakieś niewiarygodnie duże. Poza tym - ray-tracing w grach będzie prawdopodobnie implementowany najpierw na nowych konsolach, które wewnątrz mają właśnie nowe Radeony. Pozostaje jeszcze kwestia DLSS (autorska technologia NVIDII działająca w oparciu o rdzenie Tensor), ale wiemy, że odpowiednio skonfigurowana opcja FildelityFX (AMD) również daje radę, a AMD zapowiada również własny Super Sampling.

Wspomniałem o niejakich problemach z przedpremierowymi sterownikami, więc nieco rozwinę temat. Zwykle staję w obronie sterowników AMD, będąc na stanowisku, że lwia większość problemów zgłaszanych przez użytkowników ma podłoże sprzętowe.

Tym razem trzeba jasno powiedzieć - PRZEDPREMIEROWE sterowniki AMD nie były do końca gotowe na testy. Walczyliśmy ze zwisami w najróżniejszych sytuacjach, a z naszych ust dobywały się słowa powszechnie uznawane za niecenzuralne, a wręcz wulgarne i sygnalizujące chęć dewastacji najbliższego otoczenia.

Zakładamy, że AMD szybko poradzi sobie z problemami związanymi ze sterownikami (a wiemy, że nie wszyscy testerzy mieli problemy podobne do naszych - więc problem wcale nie musi być powszechny), bo obie te konstrukcje mają ogromny potencjał.

No i najważniejsza kwestia... Sprawdzamy dostępność w polskich sklepach za 3... 2... 1... Udało się kupić?

AMD Radeon RX 6800 - ocena

wydajność wyższa od GeForce RTX 3070 w nieco wyższej cenie...

... ale karta ma aż 16 GB pamięci GDDR6 z pamięcią podręczną Infinity

7-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

wysoka kultura pracy i tryb 0dB

sprzętowa obsługa ray-tracingu

obsługa technologii Smart Access Memory

HDMI 2.1 VRR

USB C do obsługi VR

problemy z wczesną wersją sterowników

96% 4,8/5

AMD Radeon RX 6800 XT - ocena

wydajność zbliżona do GeForce RTX 3080 w nieco niższej cenie...

... ale karta ma aż 16 GB pamięci GDDR6 z pamięcią podręczną Infinity

7-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

wysoka kultura pracy i tryb 0dB

sprzętowa obsługa ray-tracingu

obsługa technologii Smart Access Memory

Rage Mode

spory potencjał OC

HDMI 2.1 VRR

USB C do obsługi VR

problemy z wczesną wersją sterowników

wydajność w ray-tracingu wyraźnie niższa od RTX 3080

94% 4,7/5

