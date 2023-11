Zaskakujące przecieki dotyczące platformy AM4 – AMD podobno planuje wydać kolejne, tańsze procesory Ryzen 5000X3D z pamięcią 3D V-Cache. Jednostki mogą zainteresować entuzjastów, którzy planują budowę dobrego i niedrogiego komputera do grania.

Sytuacja na rynku procesorów do grania robi się coraz ciekawsza. Mimo wydania nowych procesorów AMD Ryzen 7000X3D, nadal ogromną popularnością cieszy się model AMD Ryzen 7 5800X3D, który współpracuje ze starszymi płytami głównymi AM4. Wygląda jednak na to, że to nie koniec planów rozwoju starszej platformy i producent ma w planach wydanie kolejnych modeli z pamięcią 3D V-Cache.

Nowe procesory AMD Ryzen 5000X3D

Według informacji użytkownika chi11eddog, AMD ma w planach wydanie kolejnych procesorów Ryzen 5000X3D z pamięcią 3D V-Cache: 6-rdzeniowego Ryzen 5 5500X3D oraz 8-rdzeniowego Ryzen 7 5700X3D.

Model AMD Ryzen 5 5500X3D AMD Ryzen 5 5600X3D AMD Ryzen 7 5700X3D AMD Ryzen 7 5800X3D Generacja Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 3,0/4,0 GHz 3,3/4,4 GHz 3,0/4,1 GHz 3,4/4,5 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 6x 512 KB 8x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 32 + 64 MB 32 + 64 MB 32 + 64 MB 32 + 64 MB Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP ??? 105 W ??? 105 W Cena ??? $229 ??? $319

chi11eddog podał częściową specyfikację jednostek. Nowe modele pracowałyby z niższym taktowaniem. Co ważne, w obydwóch przypadkach przewidziano 96 MB pamięci podręcznej, co wskazywałoby na połączenie 32 MB pamięci podręcznej L3 i 64 MB dodatkowej pamięci podręcznej 3D V-Cache.

Nowe procesory mogłyby stanowić ciekawą propozycję do budowy tanich komputerów do grania. Według naszych testów, dodatkowa pamięć podręczna potrafi przynieść ogromny wzrost wydajności. Tym razem jednak mielibyśmy do czynienia z tańszymi modelami.

Problem w tym, że dostępność procesorów pozostaje tajemnicą. Nie wiadomo czy nowe jednostki będą dostępne w normalnej sprzedaży detalicznej, czy też będą to modele przeznaczone tylko na konkretny rynek (jak np. Ryzen 5 5600X3D sprzedawany tylko w amerykańskim sklepie Microcenter).

Źródło: X @ chi11eddog